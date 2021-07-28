MT5에 대한 소원 - 페이지 77 1...707172737475767778798081828384...117 새 코멘트 Andrey Vasiliev 2011.09.25 00:01 #761 Lizar : MetaQuotes만으로 가상 서버와 동일합니까? 아니요, 일반 웹 인터페이스와 모든 OS의 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 기능으로 더 간단합니다. rlx 2011.09.28 10:07 #762 제안이 있습니다. 예를 들어, 두 명의 전문가가 서로 다른 창에 매달려 있습니다. 첫 번째 전문가는 특정 알고리즘을 구현합니다. Advisor.ex5 첫 번째 전문가 int signal = 0 ; void OnTick () { ///// какие то вычисления ///// потому получение сигнала или signal = 0; или signal = 1; или signal =-1; } int GetSignal( void ) export { return (signal);} 두 번째 전문가는 첫 번째 전문가로부터 데이터를 수신합니다. trader.ex5 두 번째 전문가 #import "advisor.ex5" int GetSignal( void ); #import void OnTick () { Print (GetSignal()); } 여기와 멀티스레딩과 모듈화의 모든 즐거움 :) PS/// 이 옵션을 컴파일하려고 했습니다. 오류 없이 컴파일됩니다. 첫 번째 전문가가 신호를 설정합니다. 신호 가 null이 아닙니다. 두 번째 Expert Advisor는 성공적으로 함수를 내보냈 지만 signal 의 값은 0이 됩니다 . 즉, 나는 두 번째 전문가가 첫 번째 전문가의 다른 인스턴스를 생성한다는 것을 이해합니다(그러나 전문가의 새 인스턴스에서 아무도 OnTick()을 호출하지 않기 때문에 신호 도 값을 취하지 않습니다). 그리고 다른 인스턴스를 생성하지 않고 기존 인스턴스를 찾아 연결했으면 합니다. 개발자 여러분, 전역 변수 사용을 제안하지 마십시오. 전문가는 이미 작업 중인 전문가와 연결해야 합니다. 그에게 일반 유형의 배열, 구조의 배열을 전달할 수 있습니다. 추가 처리( 메서드 설정 ) 또는 채우기( 메서드 가져오기). 어떤 기회를 줄 것인가... MQL5에서 신경망, 핸들러, 생성기, 라이브러리 등을 작성할 수 있습니다. 한 인스턴스 에서 필요 하고 자체 스레드에서 실행되는 이러한 개체. 그리고 MQL5로 작성되었습니다. 타사 앱이 아닙니다. MQL4 및 MQL5에 대한 초보자의 질문 MQL5 MT5 이상적인 기계 거래 시스템. rlx 2011.09.28 11:51 #763 동일한 DLL과 유사한 라이브러리 형태로 수행하는 것이 좋습니다. 또는 도서관과 전문가의 일종의 공생. MetaEditor5 ---- 파일 --- 생성 ---- 동적 라이브러리. 기회를 실현하십시오. 1. 이 라이브러리를 별도의 스레드에서 로드할 수 있습니다. 멀티스레딩 . 자체 초기화 기능인 비초기화를 갖도록 합니다. 2. 이미 실행 중인 라이브러리에 연결된 기타 전문가 스크립트 표시기. 상호 작용 . 3. 라이브러리를 동적으로 로드하고 언로드할 수 있습니다. 자원 절약 . 왜냐하면 예를 들어 특정 시간에 완료해야 하는 특정 프로세스(대용량)가 있습니다. 이 프로세스는 항상 메모리에서 중단되지 않습니다. 그리고 Expert Advisor는 특정 시간에 라이브러리를 로드하고, 작업을 수행하고, 라이브러리를 언로드합니다. 전문가 및 초보자 전용 MQL4 및 MQL5에 대한 찻주전자의 질문 Andrew Petras 2011.09.30 15:15 #764 악기 - 역사 열별 정렬을 추가하세요. Andrew Petras 2011.09.30 15:20 #765 여기에 추가하는 것이 좋습니다 연결이 끊어진 "서버에서 연결 끊기". Mykola Demko 2011.09.30 16:11 #766 MoneyJinn : 스크립트 주차 서비스 필요: Parking.mql5.com 챔피언십을 개최한 MQ의 경험을 통해 이를 구현할 수 있다고 생각합니다. MetaQuotes의 VPS는 그러한 강력한 기술로 수요가 있을 것입니다. support 내가 먼저 구독하겠습니다. gumgum 2011.09.30 22:12 #767 "취소"(Ctrl + z)를 추가할 것을 제안합니다. Ctrl + z 표시가 있는 차트를 실수로 삭제했는데 모든 것이 정상입니다. Andrey Dik 2011.09.30 22:22 #768 Urain : MetaQuotes의 VPS는 그러한 강력한 기술로 수요가 있을 것입니다. support 내가 먼저 구독하겠습니다. MetaQuotes의 VPS? - 멋진 아이디어! (기쁨을 위해 점프) MetaQuotes는 아마도 내가 VPS에 전문가 고문을 배치할 수 있는 유일한 회사일 것입니다 (내 서버가 있는 경우 제외). Anatoli Kazharski 2011.09.30 23:09 #769 joo : MetaQuotes의 VPS? - 멋진 아이디어! (기쁨을 위해 점프) MetaQuotes는 아마도 내가 VPS에 전문가 고문을 배치할 수 있는 유일한 회사일 것입니다(내 서버가 있는 경우 제외). 이러한 기회를 통해 MetaQuotes는 점차 슈퍼 기업으로 변모할 것입니다. 그것은 단지 훌륭할 것입니다! ))) Slava 2011.10.01 11:14 #770 gumgum : "취소"(Ctrl + z)를 추가할 것을 제안합니다. Ctrl + z 표시가 있는 차트를 실수로 삭제했는데 모든 것이 정상입니다. 메뉴 파일 - 리모컨을 엽니다. 그러나 이를 위해서는 먼저 도구 - 설정 - 차트 탭 - 다시 열 수 있도록 삭제된 차트 저장에서 확인란을 선택해야 합니다. 1...707172737475767778798081828384...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MetaQuotes만으로 가상 서버와 동일합니까?
제안이 있습니다.
예를 들어, 두 명의 전문가가 서로 다른 창에 매달려 있습니다.
첫 번째 전문가는 특정 알고리즘을 구현합니다.
Advisor.ex5 첫 번째 전문가
두 번째 전문가는 첫 번째 전문가로부터 데이터를 수신합니다.
trader.ex5 두 번째 전문가
여기와 멀티스레딩과 모듈화의 모든 즐거움 :)
PS/// 이 옵션을 컴파일하려고 했습니다. 오류 없이 컴파일됩니다.
첫 번째 전문가가 신호를 설정합니다. 신호 가 null이 아닙니다.
두 번째 Expert Advisor는 성공적으로 함수를 내보냈 지만 signal 의 값은 0이 됩니다 . 즉, 나는 두 번째 전문가가 첫 번째 전문가의 다른 인스턴스를 생성한다는 것을 이해합니다(그러나 전문가의 새 인스턴스에서 아무도 OnTick()을 호출하지 않기 때문에 신호 도 값을 취하지 않습니다).
그리고 다른 인스턴스를 생성하지 않고 기존 인스턴스를 찾아 연결했으면 합니다.
개발자 여러분, 전역 변수 사용을 제안하지 마십시오.
전문가는 이미 작업 중인 전문가와 연결해야 합니다.
그에게 일반 유형의 배열, 구조의 배열을 전달할 수 있습니다. 추가 처리( 메서드 설정 ) 또는 채우기( 메서드 가져오기).
어떤 기회를 줄 것인가... MQL5에서 신경망, 핸들러, 생성기, 라이브러리 등을 작성할 수 있습니다.
한 인스턴스 에서 필요 하고 자체 스레드에서 실행되는 이러한 개체.
그리고 MQL5로 작성되었습니다. 타사 앱이 아닙니다.
동일한 DLL과 유사한 라이브러리 형태로 수행하는 것이 좋습니다.
또는 도서관과 전문가의 일종의 공생.
MetaEditor5 ---- 파일 --- 생성 ---- 동적 라이브러리.
기회를 실현하십시오.
1. 이 라이브러리를 별도의 스레드에서 로드할 수 있습니다.
2. 이미 실행 중인 라이브러리에 연결된 기타 전문가 스크립트 표시기.
3. 라이브러리를 동적으로 로드하고 언로드할 수 있습니다.
악기 - 역사
열별 정렬을 추가하세요.
여기에 추가하는 것이 좋습니다
연결이 끊어진 "서버에서 연결 끊기".
스크립트 주차 서비스 필요:
Parking.mql5.com
챔피언십을 개최한 MQ의 경험을 통해 이를 구현할 수 있다고 생각합니다.
"취소"(Ctrl + z)를 추가할 것을 제안합니다. Ctrl + z 표시가 있는 차트를 실수로 삭제했는데 모든 것이 정상입니다.
MetaQuotes의 VPS는 그러한 강력한 기술로 수요가 있을 것입니다. support 내가 먼저 구독하겠습니다.
MetaQuotes의 VPS? - 멋진 아이디어! (기쁨을 위해 점프)
MetaQuotes는 아마도 내가 VPS에 전문가 고문을 배치할 수 있는 유일한 회사일 것입니다 (내 서버가 있는 경우 제외).
MetaQuotes의 VPS? - 멋진 아이디어! (기쁨을 위해 점프)
MetaQuotes는 아마도 내가 VPS에 전문가 고문을 배치할 수 있는 유일한 회사일 것입니다(내 서버가 있는 경우 제외).
"취소"(Ctrl + z)를 추가할 것을 제안합니다. Ctrl + z 표시가 있는 차트를 실수로 삭제했는데 모든 것이 정상입니다.
메뉴 파일 - 리모컨을 엽니다.
그러나 이를 위해서는 먼저 도구 - 설정 - 차트 탭 - 다시 열 수 있도록 삭제된 차트 저장에서 확인란을 선택해야 합니다.