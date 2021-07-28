MT5에 대한 소원 - 페이지 99 1...9293949596979899100101102103104105106...117 새 코멘트 Mykola Demko 2012.05.24 18:01 #981 joo : 1. 처음에는 당신의 생각을 잘 이해하지 못했습니다. 2. exp가 사용자가 터미널에서 현지화로 선택한 언어를 선택하면 네, 현지화 파일이 필요하지 않습니다. 실제로 내가 스위치로 제안한 절차를 상상해보십시오. 터미널은 작동하는 현재 언어를 제공하고 목록의 프로그램은 원하는 입력 설명 대체를 선택합니다. Andrey Dik 2012.05.24 18:05 #982 Urain : 실제로 내가 스위치로 제안한 절차를 상상해보십시오. 터미널은 작동하는 현재 언어를 제공하고 목록의 프로그램은 원하는 입력 설명 대체를 선택합니다. 그래, 멋져! Юрий Макаров 2012.06.06 21:51 #983 Rosh : 암시적 초기화에 의존하지 마십시오. 변수 초기화 섹션에서는 다음과 같이 말합니다. 운이 좋아 0을 얻는다면 다음에 운이 좋지 않을 수도 있습니다. IMHO, 이것은 클라이언트에게 불필요한 어려움을 일으키기 위한 아주 좋은 접근 방식이 아닙니다. 작업을 보다 결정적으로 만들고 항상 배열을 0으로 채우는 것은 시간이 많이 걸립니다. C 및 C ++와 같은 언어의 단점을 모방하고 완전히 복사 할 필요는 전혀 없습니다 Andrey Khatimlianskii 2012.06.07 16:34 #984 Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего. 푸시 알림 은 최대 255자의 짧은 메시지입니다. 이러한 알림은 즉시 전달되며 도중에 손실되지 않습니다. 데스크탑 터미널(4와 5 모두)에 이러한 메시지를 보내는 기능을 추가할 수 있습니까? 매우 편리할 것입니다. ICQ, Skype 및 기타 타사 프로그램을 통한 솔루션이 있지만 내장된 안정적인 기능은 매우 유용할 것입니다. ps: 문제의 기술적 측면을 몰라서 그냥 묻습니다. Ilyas 2012.08.01 11:02 #985 papaklass : 작업 관리자에서 terminal64.exe를 변경할 수 있습니까? 여러 터미널이 열려 있는 경우 편리하지 않습니다. win7에서는 프로세스의 속성을 열 수 있으며 "일반"에서는 "위치"를 볼 수 있습니다. Andrey Sharov 2012.08.01 11:07 #986 papaklass : 작업 관리자에서 terminal64.exe를 변경할 수 있습니까? 여러 터미널이 열려 있는 경우 편리하지 않습니다. PID(프로세스 ID)가 올바르지 않습니까? MetaQuotes 2012.08.01 11:10 #987 papaklass : 작업 관리자에서 terminal64.exe를 변경할 수 있습니까? 여러 터미널이 열려 있는 경우 편리하지 않습니다. 추신: 아니요, "terminal64.exe"가 아니라 주석에 바탕 화면 바로 가기를 추가합니다. 예를 들어, "MetaTrader 5 클라이언트 터미널" 대신 "MetaTrader 5 클라이언트 터미널 MT5_1"을 수행하십시오. 여기서 MT5_1은 세 터미널 중 첫 번째 터미널의 바로 가기입니다. 이것이 가능합니까? --- 2012.08.17 15:38 #988 에디터에서 ESC 버튼의 권한을 복원해 주셔서 감사합니다. 서비스 데스크에 누군가의 지원 이었다면 그 사람은 당신에게 친절합니다. 설득의 힘에 +100 스킬. 이것이 개발자의 이니셔티브라면 그는 이해의 마스터리 레벨이 +1이 됩니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Denis Kirichenko 2012.08.17 15:55 #989 sergeev : 편집기에서 ESC 버튼의 권한을 복원해 주셔서 감사합니다. sergeev , 그리고 비밀이 아니라면 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? :-) --- 2012.08.17 17:04 #990 denkir : sergeev , 그리고 비밀이 아니라면 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? :-) 처음부터 최근까지 오류 목록이 있는 컴파일 창은 Ctrl+T를 눌러야만 숨겨졌습니다. 그러나 MT4를 비롯한 다른 편집기에서는 이 창이 Esc로 숨겨져 있습니다. 일주일 전에 Esc 버튼이 다시 작동한다는 것을 발견했습니다. 습관적으로 Ctrl + T를 사용했기 때문에 정확히 언제 사용되었는지 말할 수 없습니다. 오래전에 SD에서 해달라고 요청했는데 애플리케이션이 종료되었습니다. 그리고 놀랍게도 그들은 그렇게 했습니다. 나는 그것에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 그리고 이 편집을 홍보한 사람들에게 감사합니다. 1...9293949596979899100101102103104105106...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1. 처음에는 당신의 생각을 잘 이해하지 못했습니다.
2. exp가 사용자가 터미널에서 현지화로 선택한 언어를 선택하면 네, 현지화 파일이 필요하지 않습니다.
실제로 내가 스위치로 제안한 절차를 상상해보십시오. 터미널은 작동하는 현재 언어를 제공하고 목록의 프로그램은 원하는 입력 설명 대체를 선택합니다.
암시적 초기화에 의존하지 마십시오. 변수 초기화 섹션에서는 다음과 같이 말합니다.운이 좋아 0을 얻는다면 다음에 운이 좋지 않을 수도 있습니다.
IMHO, 이것은 클라이언트에게 불필요한 어려움을 일으키기 위한 아주 좋은 접근 방식이 아닙니다.
작업을 보다 결정적으로 만들고 항상 배열을 0으로 채우는 것은 시간이 많이 걸립니다.
C 및 C ++와 같은 언어의 단점을 모방하고 완전히 복사 할 필요는 전혀 없습니다
Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего.
푸시 알림 은 최대 255자의 짧은 메시지입니다. 이러한 알림은 즉시 전달되며 도중에 손실되지 않습니다.
데스크탑 터미널(4와 5 모두)에 이러한 메시지를 보내는 기능을 추가할 수 있습니까? 매우 편리할 것입니다.
ICQ, Skype 및 기타 타사 프로그램을 통한 솔루션이 있지만 내장된 안정적인 기능은 매우 유용할 것입니다.
ps: 문제의 기술적 측면을 몰라서 그냥 묻습니다.
작업 관리자에서 terminal64.exe를 변경할 수 있습니까? 여러 터미널이 열려 있는 경우 편리하지 않습니다.
추신: 아니요, "terminal64.exe"가 아니라 주석에 바탕 화면 바로 가기를 추가합니다. 예를 들어, "MetaTrader 5 클라이언트 터미널" 대신 "MetaTrader 5 클라이언트 터미널 MT5_1"을 수행하십시오. 여기서 MT5_1은 세 터미널 중 첫 번째 터미널의 바로 가기입니다.
이것이 가능합니까?
에디터에서 ESC 버튼의 권한을 복원해 주셔서 감사합니다.
서비스 데스크에 누군가의 지원 이었다면 그 사람은 당신에게 친절합니다. 설득의 힘에 +100 스킬.
이것이 개발자의 이니셔티브라면 그는 이해의 마스터리 레벨이 +1이 됩니다.
sergeev , 그리고 비밀이 아니라면 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? :-)
처음부터 최근까지 오류 목록이 있는 컴파일 창은 Ctrl+T를 눌러야만 숨겨졌습니다.
그러나 MT4를 비롯한 다른 편집기에서는 이 창이 Esc로 숨겨져 있습니다.
일주일 전에 Esc 버튼이 다시 작동한다는 것을 발견했습니다. 습관적으로 Ctrl + T를 사용했기 때문에 정확히 언제 사용되었는지 말할 수 없습니다.
오래전에 SD에서 해달라고 요청했는데 애플리케이션이 종료되었습니다.
그리고 놀랍게도 그들은 그렇게 했습니다. 나는 그것에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 그리고 이 편집을 홍보한 사람들에게 감사합니다.