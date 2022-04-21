MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 70

최적화 탭에서 선을 표시하는 기능이 실제로 부족합니다. 확인란은 공간을 차지할 가능성이 높지만(한 열이 더 있습니까?) 최소한 관심 있는 구절을 색상으로 강조 표시하는 매우 필요한 기능입니다.

예를 들어, 통과 열의 라인을 두 번 클릭하면 관심 있는 최적화 통과가 기울임꼴로 표시될 수 있습니다.

제 생각에는 헤더를 클릭하여 정렬하고 라인을 두 번 클릭하여 단일 패스를 시작하면 이 패스가 성공적이라고 생각합니다. 가장 왼쪽 열에 더블 클릭으로 표시한 다음 추가로 평가합니다. 관심 패스

추신: 강조 표시 대신 통과 열 편집을 허용할 수 있습니다. 클릭하면 Best, Cool, SuperCool이 기록됩니다 !!! 오 꿈

 
예, 편리할 것입니다. 이전에 터미널에서 수행했던 것처럼 테스터를 통해 GUI 애드온을 직접 생성할 수 있습니다.

테스터가 발행되었습니다.
 2020.04 . 05 19 : 12 : 11.806 Tester  USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled
그 자신이 틱 점프를 취소한 이유는 분명하지 않습니다.
 

유전학은 그러한 그림을 제공합니다.

나는 유전학자가 연속으로 여러 개를 수행했을 때 전에 비슷한 것을 관찰했을 뿐입니다. 사진에는 6개의 발사가 있습니다. 그러나 이것은 6개의 코어에 대한 하나의 유전학입니다.

이유는 무엇입니까?

 

MQL+WinAPI를 통해 이 정보를 얻는 방법은 무엇입니까?


스크리너에게 필요합니다.


위협 지금은 무례하게 행동하고 있습니다. 포지션을 오픈/클로즈하고 그에 따른 커미션을 계산합니다.

 
모든 기호에 대해 테스터에서 짧은 테스트를 수행하고 이러한 방식으로 커미션을 받는 배치를 만들 수 있지만 이것은 완전히 항문적인 솔루션입니다.

 
Andrey Dik :

모든 기호에 대해 테스터에서 짧은 테스트를 수행하고 이러한 방식으로 커미션을 받는 배치를 만들 수 있지만 이것은 완전히 항문적인 솔루션입니다.

그게 내가하는 일입니다. 부치는 필요하지 않기 때문입니다. 모든 캐릭터에 대한 최적화 모드 가 있습니다.

 
모든 기호에 대한 최적화 옵션 파일은 테스터에서 열리지 않습니다. 일반 최적화는 괜찮습니다.
 
입력 매개변수에 기간 이 있습니까?

Rashid Umarov :

입력 매개변수에 기간 이 있습니까?

아니요. 눈금 코드는 막대와 관련이 없습니다.

