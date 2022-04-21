MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 67 1...606162636465666768697071727374...84 새 코멘트 fxsaber 2020.03.03 07:41 #661 테스터의 문제/버그 보고서를 보다 효율적으로 해결하려면 해당 로그와 모든 에이전트의 로그가 필요합니다. 아카이브에 모두 저장하고 여기에 게시하는 것은 많은 사람들에게 매우 어렵습니다. 특히 파일 관리자를 소유하지 않은 사람들. 이 메뉴를 제안 "아카이브에 모든 로그 저장" 항목을 추가하십시오. 하위 폴더에 대한 경로를 포함하여 모든 로그와 함께 ZIP 아카이브를 저장합니다. 검색 문자열 : Uluchshenie 013. Aleksei Skrypnev 2020.03.04 14:22 #662 @Slava 에이전트 로그에서 이 로그는 무엇을 의미합니까? 처음부터 끝까지 완벽한 작품입니다. журнал агента 2020.03 . 02 21 : 40 : 07.936 Network additional connect from 127.0 . 0.1 2020.03 . 02 21 : 40 : 08.044 Network previous connect context not freed 2020.03 . 02 21 : 40 : 08.044 127.0 . 0.1 cannot accept connect, agent is busy 2020.03 . 02 21 : 40 : 09.925 127.0 . 0.1 prepare for shutdown Slava 2020.03.04 15:37 #663 Askr : @Slava 에이전트 로그에서 이 로그는 무엇을 의미합니까? 처음부터 끝까지 완벽한 작품입니다. 통신에 단절이 있었습니다. 연결이 중단되면 테스터는 종료되어야 합니다. 클라이언트 터미널에서 다음 수신 연결에서 테스터가 아직 작업을 완료하지 않은 것으로 나타났습니다. 따라서 들어오는 연결이 거부되었습니다. [삭제] 2020.03.04 17:40 #664 Rashid Umarov : 금지하지 않았다 Rashid, 지금 확인하십시오. fxsaber는 그가 다시 자동 금지되었다고 말합니다. Rashid Umarov 2020.03.04 17:41 #665 trader_number_one : Rashid, 지금 확인하십시오. fxsaber는 그가 다시 자동 금지되었다고 말합니다. 그는 목욕이 없습니다. jaffer wilson 2020.03.04 17:47 #666 전략 테스터에서 새로운 오류를 발견했습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/334182 Объект не работает в тестере стратегий MQL5 2020.03.04www.mql5.com У меня есть следующий пример кода. Я пытаюсь запустить его в тестере стратегий. Это не работает. В реальном режиме это работает... Kang Feng 2020.03.04 22:55 #667 MT5 테스터 폴더에서 Jamdisk 연결 설정을 제거했습니다. 버전 2347에서는 이제 전략 테스터가 최적화 테스트를 정상적으로 실행할 수 있는 것 같습니다. 모든 최적화 테스트의 결과는 이제 개별 테스트의 결과와 정확히 동일합니다. MT5 테스터 폴더의 ramdisk 정션 링크 설정을 제거했습니다. 버전 2347에서는 이제 전략 테스터가 최적화 테스트를 정상적으로 실행할 수 있는 것 같습니다. 모든 최적화 테스트의 결과는 이제 개별 테스트의 결과와 정확히 동일합니다. @fxsaber @Slava fxsaber 2020.03.05 06:06 #668 Rashid Umarov : 그는 목욕이 없습니다. 이제 모든 것이 정상으로 돌아왔습니다. 문제 상황은 이렇습니다. 두 번 모두 사진을 업로드하면서 큰 게시물을 길게 타이핑하는 동안 그것에 빠져 들었습니다. 긴 - 아마도 한 시간 이상일 것입니다(여러 번 주의를 산만하게 했다가 다시 돌아옴). 아마도 보호 시스템이 이 동작으로 인해 트리거되었을 수 있습니다. 나는 사이트가 몇 시간 동안 사용할 수 없게 됨을 분명히 할 것입니다. 위의 그림. Igor Makanu 2020.03.05 08:09 #669 fxsaber : 403 오류는 금지가 아닙니다. 작년에 PC에서 403 에러가 났는데 안드로이드에서 문제없이 포럼을 읽어보니 5시간동안 그랬습니다 모뎀을 재부팅하면 즉시 모든 것이 제대로 작동하기 시작했습니다. fxsaber 2020.03.05 08:14 #670 Igor Makanu : 403 오류는 금지가 아닙니다. 작년에 PC에서 403 에러가 났는데 안드로이드에서 문제없이 포럼을 읽어보니 5시간동안 그랬습니다 모뎀을 재부팅하면 즉시 모든 것이 제대로 작동하기 시작했습니다. Android는 아마도 다른 IP를 사용했을 것입니다. 재부팅 후 라우터는 IP를 변경할 필요가 없습니다. 글쎄, IP에 의한 차단이 발생하는 것은 분명합니다. 1...606162636465666768697071727374...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터의 문제/버그 보고서를 보다 효율적으로 해결하려면 해당 로그와 모든 에이전트의 로그가 필요합니다. 아카이브에 모두 저장하고 여기에 게시하는 것은 많은 사람들에게 매우 어렵습니다. 특히 파일 관리자를 소유하지 않은 사람들.
이 메뉴를 제안
"아카이브에 모든 로그 저장" 항목을 추가하십시오. 하위 폴더에 대한 경로를 포함하여 모든 로그와 함께 ZIP 아카이브를 저장합니다.
검색 문자열 : Uluchshenie 013.
@Slava 에이전트 로그에서 이 로그는 무엇을 의미합니까? 처음부터 끝까지 완벽한 작품입니다.
통신에 단절이 있었습니다. 연결이 중단되면 테스터는 종료되어야 합니다.
클라이언트 터미널에서 다음 수신 연결에서 테스터가 아직 작업을 완료하지 않은 것으로 나타났습니다. 따라서 들어오는 연결이 거부되었습니다.
금지하지 않았다
Rashid, 지금 확인하십시오. fxsaber는 그가 다시 자동 금지되었다고 말합니다.
그는 목욕이 없습니다.
MT5 테스터 폴더에서 Jamdisk 연결 설정을 제거했습니다.
버전 2347에서는 이제 전략 테스터가 최적화 테스트를 정상적으로 실행할 수 있는 것 같습니다.
모든 최적화 테스트의 결과는 이제 개별 테스트의 결과와 정확히 동일합니다.
MT5 테스터 폴더의 ramdisk 정션 링크 설정을 제거했습니다.
버전 2347에서는 이제 전략 테스터가 최적화 테스트를 정상적으로 실행할 수 있는 것 같습니다.
모든 최적화 테스트의 결과는 이제 개별 테스트의 결과와 정확히 동일합니다.
@fxsaber @Slava
그는 목욕이 없습니다.
이제 모든 것이 정상으로 돌아왔습니다. 문제 상황은 이렇습니다.
두 번 모두 사진을 업로드하면서 큰 게시물을 길게 타이핑하는 동안 그것에 빠져 들었습니다.
긴 - 아마도 한 시간 이상일 것입니다(여러 번 주의를 산만하게 했다가 다시 돌아옴). 아마도 보호 시스템이 이 동작으로 인해 트리거되었을 수 있습니다.
나는 사이트가 몇 시간 동안 사용할 수 없게 됨을 분명히 할 것입니다. 위의 그림.
403 오류는 금지가 아닙니다.
작년에 PC에서 403 에러가 났는데 안드로이드에서 문제없이 포럼을 읽어보니 5시간동안 그랬습니다
모뎀을 재부팅하면 즉시 모든 것이 제대로 작동하기 시작했습니다.
403 오류는 금지가 아닙니다.
작년에 PC에서 403 에러가 났는데 안드로이드에서 문제없이 포럼을 읽어보니 5시간동안 그랬습니다
모뎀을 재부팅하면 즉시 모든 것이 제대로 작동하기 시작했습니다.
Android는 아마도 다른 IP를 사용했을 것입니다.
재부팅 후 라우터는 IP를 변경할 필요가 없습니다. 글쎄, IP에 의한 차단이 발생하는 것은 분명합니다.