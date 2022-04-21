MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 74 1...676869707172737475767778798081...84 새 코멘트 fxsaber 2020.05.01 13:42 #731 단일 실행의 로그 끝에는 실행이 발생한 Expert Advisor의 이름이 없습니다. 실행을 시작할 때와 같이 헤더와 함께 추가하는 것이 좋습니다. fxsaber 2020.05.03 14:50 #732 최적화된 캐시 목록이 GUI에 표시되면 이 목록에서도 최적화에 소요된 시간을 보고 싶습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 오류, 버그, 질문 슬라바 , 2019.04.19 15:11 //+------------------------------------------------------------------+ //| заголовок кеша | //+------------------------------------------------------------------+ struct TestCacheHeader { DWORD msc_avg ; // среднее время выполнения в миллисекундах UINT passes_passed ; // количество пройденных проходов }; 저것들. 해당 필드의 곱을 참조하십시오 - msc_avg *pass_passed . Sealdo Сергей 2020.05.03 18:57 #733 비주얼 모드에서 "Scroll to...date"를 클릭하면 스토리의 맨 끝으로 스크롤됩니다. fxsaber 2020.05.03 19:18 #734 핍스 모드에서 마진이 고려되고 한도 제한을 발동할 만큼의 자금이 충분하지 않을 수 있는 것이 실수입니까? fxsaber 2020.05.03 19:24 #735 현재 이 검색창은 고문의 이름과 기호를 입력하면 항목을 찾을 수 없습니다. 한 가지만 허용됩니다. Igor Makanu 2020.05.03 19:35 #736 fxsaber : 핍스 모드에서 마진이 고려되고 한도 제한을 발동할 만큼의 자금이 충분하지 않을 수 있는 것이 실수입니까? 여백 계산에 시간이 덜 걸리도록 기호 속성 에서 무언가를 조정할 수 있습니까? Andrey Khatimlianskii 2020.05.04 02:10 #737 fxsaber : 유전학의 흥미로운 특징. 알고리즘의 깊이에서 1의 곱셈은 최적화된 계수로 대체되었으며 최적화 범위는 동일한 단위를 포함합니다. 이 매개변수의 최적화도 유전학에 포함시켰을 때 매개변수를 입력하기 전에 유전학에서 보여주던 결과에 접근조차 할 수 없었습니다. 그리고 이 매개변수를 1 값으로 수정하거나 매우 가깝게 최적화하면 이전 최대값을 찾을 수 있습니까? fxsaber 2020.05.04 03:16 #738 Igor Makanu : 여백 계산에 시간이 덜 걸리도록 기호 속성 에서 무언가를 조정할 수 있습니까? 기호의 모든 통화를 계정의 통화와 일치시키십시오. 시각 모드에서는 시장 감시에 항상 하나의 기호만 있어야 합니다. fxsaber 2020.05.04 03:16 #739 Andrey Khatimlianskii : 그리고 이 매개변수를 1 값으로 수정하거나 매우 가깝게 최적화하면 이전 최대값을 찾을 수 있습니까? 단위로 - 물론 닫기 - 확인하지 않았습니다. fxsaber 2020.05.04 03:38 #740 2402, 큰 잔액으로 최적화 결과 중 하나의 단일 실행을 시작하면 잔액이 곡선으로 설정됩니다. 이 버그를 수정하십시오. 1...676869707172737475767778798081...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
오류, 버그, 질문
슬라바 , 2019.04.19 15:11
저것들. 해당 필드의 곱을 참조하십시오 - msc_avg *pass_passed .
현재 이 검색창은 고문의 이름과 기호를 입력하면 항목을 찾을 수 없습니다. 한 가지만 허용됩니다.
핍스 모드에서 마진이 고려되고 한도 제한을 발동할 만큼의 자금이 충분하지 않을 수 있는 것이 실수입니까?
유전학의 흥미로운 특징. 알고리즘의 깊이에서 1의 곱셈은 최적화된 계수로 대체되었으며 최적화 범위는 동일한 단위를 포함합니다.
이 매개변수의 최적화도 유전학에 포함시켰을 때 매개변수를 입력하기 전에 유전학에서 보여주던 결과에 접근조차 할 수 없었습니다.
기호의 모든 통화를 계정의 통화와 일치시키십시오. 시각 모드에서는 시장 감시에 항상 하나의 기호만 있어야 합니다.
단위로 - 물론 닫기 - 확인하지 않았습니다.
2402, 큰 잔액으로 최적화 결과 중 하나의 단일 실행을 시작하면 잔액이 곡선으로 설정됩니다.
이 버그를 수정하십시오.