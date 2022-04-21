MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 74

단일 실행의 로그 끝에는 실행이 발생한 Expert Advisor의 이름이 없습니다. 실행을 시작할 때와 같이 헤더와 함께 추가하는 것이 좋습니다.
 
최적화된 캐시 목록이 GUI에 표시되면 이 목록에서도 최적화에 소요된 시간을 보고 싶습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

오류, 버그, 질문

슬라바 , 2019.04.19 15:11

 //+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg ;                 // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT               passes_passed ;           // количество пройденных проходов
  };

저것들. 해당 필드의 곱을 참조하십시오 - msc_avg *pass_passed .

 
비주얼 모드에서 "Scroll to...date"를 클릭하면 스토리의 맨 끝으로 스크롤됩니다.
 
핍스 모드에서 마진이 고려되고 한도 제한을 발동할 만큼의 자금이 충분하지 않을 수 있는 것이 실수입니까?
 


현재 이 검색창은 고문의 이름과 기호를 입력하면 항목을 찾을 수 없습니다. 한 가지만 허용됩니다.

 
fxsaber :
핍스 모드에서 마진이 고려되고 한도 제한을 발동할 만큼의 자금이 충분하지 않을 수 있는 것이 실수입니까?

여백 계산에 시간이 덜 걸리도록 기호 속성 에서 무언가를 조정할 수 있습니까?

 
fxsaber :

유전학의 흥미로운 특징. 알고리즘의 깊이에서 1의 곱셈은 최적화된 계수로 대체되었으며 최적화 범위는 동일한 단위를 포함합니다.

이 매개변수의 최적화도 유전학에 포함시켰을 때 매개변수를 입력하기 전에 유전학에서 보여주던 결과에 접근조차 할 수 없었습니다.

그리고 이 매개변수를 1 값으로 수정하거나 매우 가깝게 최적화하면 이전 최대값을 찾을 수 있습니까?

 
Igor Makanu :

여백 계산에 시간이 덜 걸리도록 기호 속성 에서 무언가를 조정할 수 있습니까?

기호의 모든 통화를 계정의 통화와 일치시키십시오. 시각 모드에서는 시장 감시에 항상 하나의 기호만 있어야 합니다.

 
Andrey Khatimlianskii :

그리고 이 매개변수를 1 값으로 수정하거나 매우 가깝게 최적화하면 이전 최대값을 찾을 수 있습니까?

단위로 - 물론 닫기 - 확인하지 않았습니다.

 

2402, 큰 잔액으로 최적화 결과 중 하나의 단일 실행을 시작하면 잔액이 곡선으로 설정됩니다.

이 버그를 수정하십시오.

