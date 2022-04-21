MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 71 1...646566676869707172737475767778...84 새 코멘트 Slava 2020.04.24 21:02 #701 fxsaber : 모든 기호에 대한 최적화 옵션 파일은 테스터에서 열리지 않습니다. 일반 최적화는 괜찮습니다. 세부 정보를 알 수 있습니까? 단계별로 fxsaber 2020.04.24 22:41 #702 Slava : 세부 정보를 알 수 있습니까? 단계별로 모든 캐릭터에 최적화를 수행했습니다. 테스터->개요->이전 결과->모든 기호에 대해 최적화된 옵션 파일을 선택합니다. 아무 반응이 없습니다. Anatoliy Dzhumko 2020.04.26 01:03 #703 캠페인 최적화 프로그램이 완전히 고장났습니다. 산부인과 떼려고 하는데 10,000세트 중 500세트 내주고 죽습니다. 최적화 시간만 늘어납니다. 에이전트에서는 작업이 추가되지만 실행은 정지됩니다. 약간의 문제. 그들이 그것을 고칠 때. 다른 날에는 모든 것이 정상인 것처럼 보였습니다. 그리고 오늘은 그렇지 않습니다. 파일: IMG_20200426_125909.jpg 6654 kb Anatoliy Dzhumko 2020.04.26 10:45 #704 Anatoliy Dzhumko : 캠페인 최적화 프로그램이 완전히 고장났습니다. 산부인과 떼려고 하는데 10,000세트 중 500세트 내주고 죽습니다. 최적화 시간만 늘어납니다. 에이전트에서는 작업이 추가되지만 실행은 정지됩니다. 약간의 문제. 그들이 그것을 고칠 때. 다른 날에는 모든 것이 정상인 것처럼 보였습니다. 그리고 오늘은 그렇지 않습니다. 이미 모든 것을 지웠습니다. 나는 모든 것을 여러 번 다시 설치했는데 괜찮습니다. fxsaber 2020.04.26 10:49 #705 Anatoliy Dzhumko : 이미 모든 것을 지웠습니다. 나는 모든 것을 여러 번 다시 설치했는데 괜찮습니다. 당신의 조언자가 무엇인지 아무도 모릅니다. 문제가 발견되지 않았습니다. Artyom Trishkin 2020.04.26 10:55 #706 Anatoliy Dzhumko : 이미 모든 것을 지웠습니다. 나는 모든 것을 여러 번 다시 설치했는데 괜찮습니다. "무엇이든"이라고 쓰여 있습니다. 그리고 표현하지 말아주세요. 게시물에서 무례함을 제거했습니다. Anatoliy Dzhumko 2020.04.26 12:02 #707 모든 분들께 사과드립니다. 다른 올빼미를 시작했습니다. 괜찮은. 그것은 과로에서 알 수 있습니다, 나는 이미 운전하고 있습니다. fxsaber 2020.04.27 18:12 #708 한 Expert Advisor에서 터미널의 백테스트 차트에 유륜이 있는 화살표가 있는 거래가 표시되는 이유는 무엇입니까? 그리고 다른 고문 - 유륜 없이? Igor Makanu 2020.04.27 18:16 #709 fxsaber : 한 Expert Advisor에서 터미널의 백테스트 차트에 유륜이 있는 화살표가 있는 거래가 표시되는 이유는 무엇입니까? 그리고 다른 고문 - 유륜 없이? 일본 양초 / 막대의 버튼 유형은 다르게 눌러집니다 fxsaber 2020.04.27 18:20 #710 Igor Makanu : 일본 양초 / 막대의 버튼 유형은 다르게 눌러집니다 고마워, 몰랐어. 1...646566676869707172737475767778...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 기호에 대한 최적화 옵션 파일은 테스터에서 열리지 않습니다. 일반 최적화는 괜찮습니다.
세부 정보를 알 수 있습니까? 단계별로
모든 캐릭터에 최적화를 수행했습니다.
테스터->개요->이전 결과->모든 기호에 대해 최적화된 옵션 파일을 선택합니다.
아무 반응이 없습니다.
캠페인 최적화 프로그램이 완전히 고장났습니다. 산부인과 떼려고 하는데 10,000세트 중 500세트 내주고 죽습니다. 최적화 시간만 늘어납니다. 에이전트에서는 작업이 추가되지만 실행은 정지됩니다.
이미 모든 것을 지웠습니다. 나는 모든 것을 여러 번 다시 설치했는데 괜찮습니다.
당신의 조언자가 무엇인지 아무도 모릅니다. 문제가 발견되지 않았습니다.
이미 모든 것을 지웠습니다. 나는 모든 것을 여러 번 다시 설치했는데 괜찮습니다.
"무엇이든"이라고 쓰여 있습니다. 그리고 표현하지 말아주세요. 게시물에서 무례함을 제거했습니다.
한 Expert Advisor에서 터미널의 백테스트 차트에 유륜이 있는 화살표가 있는 거래가 표시되는 이유는 무엇입니까?
그리고 다른 고문 - 유륜 없이?
일본 양초 / 막대의 버튼 유형은 다르게 눌러집니다
고마워, 몰랐어.