대부분 동일한 차량이 10대 있습니다. 그런 다음 세트의 차량 번호는 오름차순이어야 합니다.
아니요, 우리는 서로를 이해하지 못합니다. 조금 후에 코드의 예제로 주제를 열겠습니다. 그러면 작업이 더 구체적일 것입니다.
그것은 더 나쁜 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 FrameInputs 기능이 작동하지 않습니다(4001, 예기치 않은 내부 오류).
매개변수의 개수가 아니라 반복 옵션의 개수인지 확인했습니다.
최적화를 거칠게 해야 합니다. 이것은 유전학의 유용성을 감소시킵니다.
"큰" 유전학이 있는 프레임 및 전달 매개변수( FrameInputs ) 수신이 수정되었습니다.
무역 서버 시간이 자정 이후에 지났지만 현지 시간이 아닌 경우. 그런 다음 테스터에서 지난 날을 몰아내는 것은 불가능합니다.
예를 들어, 지금은 거래 서버에서 다음 날 00:20입니다. 그리고 컴퓨터에서 - 23:20. 테스터는 지난 날의 진드기 운전을 거부했습니다.
이러한 상황에서 서버 시간에서 지난 24시간 동안 백 테스트를 허용하십시오.
클라우드에 있는 일부 Genetic Optimization 라인의 Drawdown 값이 동일한 라인에 대한 단일 테스트의 Drawdown 값과 일치하지 않는 것을 오래전에 발견했습니다.
일부는 일치하고 일부는 일치하지 않습니다.
상대가 아닌 MaxDrawDown을 시청해야 합니다.
상대가 아닌 MaxDrawDown을 시청해야 합니다.
이 모든 것은 그것이 어떤 종류의 Drawdown인지 기록되지 않았다는 사실에서 비롯됩니다.
분명히 이것은 자기자본 드로다운 최대치입니다:
이 오해는 최적화 후 현재 잔액과 관련하여 최대 이익이 있지만 자금 감소가 최소인 옵션을 선택한다는 사실에서 비롯됩니다.
테스터에서 상대 드로우다운은 항상 최대 드로우다운보다 크거나 같습니다.
주문을 여는 최소 로트는 잔액의 크기에 따라 다르며 자동으로 결정되므로 다음과 같은 질문이 발생합니다.
상대 하락이 최대 하락과 동일한 최대 주문 개시 로트 를 선택하는 방법은 무엇입니까? 이것은 물론 선택한 전략에 따라 다릅니다.
다음은 연초부터 5000의 보증금으로 실제 진드기에 대한 단일 테스트에 대한 흥미로운 통계입니다.
5000의 보증금으로 주문을 시작하기 위한 다양한 최소 로트가 있습니다.
최적화 테이블에 상대 자본 드로다운이 추가되면 더 좋을 것입니다.
단일 패스를 시작할 때 테스터의 로그는 ... 음, 장난하지 않기 위해-그냥 조롱입니다.
단일 패스는 2초가 걸립니다. 패스가 끝나면 OnTester()에 몇 줄의 서비스 정보를 출력합니다.
그런 다음 다음 패스를 시작해야 하지만 아니요, 내 정보를 읽기 위해 전체 로그가 표시될 때까지 2-3초 더 기다립니다.
테스터의 단일 패스가 2MB를 차지한다는 사실 .... 정중하게 침묵하십시오 - 누가 트랜잭션에 대한 2MB의 정보를 볼 것입니까? - 예, 이것이 필요할 수 있지만 이것은 추가 옵션이며 항상 현재와 같은 것은 아니라고 생각합니다.
자외선 개발자는 "주문 표시"로그 탭의 컨텍스트 메뉴 를 확인하고 주문에 대한 정보를 제외한 모든 표시의 선택을 취소하십시오.
대부분의 경우 로그에는 테스트 시작과 끝에 대한 정보만 필요합니다. 이 형식에서는 로그에서도 전략을 분석하는 것이 매우 편리합니다(각 테스트를 "_______________" 줄로 구분합니다) , 일반적으로 멋지다!
능숙하게 사용하면 12개의 단일 패스를 클릭한 다음 차트와 백테스트 탭을 보지 않고도 이 로그를 침착하게 분석하거나 구문 분석하여 필요한 차량을 선택할 수 있습니다.
TS포트폴리오 검색을 자동화 했으니 테스터의 "차트" 탭을 봐야 합니다.... 다 괜찮을텐데 "차트" 사진 10,000장 정도를 봐야 합니다.
테스터에서 이러한 그래프를 일반 함수로 저장할 수 있는 기능이 필요합니다.
추신: 이 옵션이 존재하는데 내가 찾지 못했습니까? - 그렇지 않은 경우 이러한 그래프를 생성할 수 있는 사용자 지정 기회에 감사할 것입니다.
일반적으로 테스트가 끝나면 거래에서 직접 생성하는 것을 막을 수는 없지만 표준 기능이 확실히 더 편리할 것입니다.