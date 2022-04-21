MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 81 1...7475767778798081828384 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.10.03 01:49 #801 테스터를 위해 " 최적화 결과 캐시 지우기" 버튼을 만드십시오. 이제 수동으로 수행해야 합니다. EA가 수신된 결과를 능동적으로 처리하는 경우 중요합니다. 캐시로 인해 필요한 프레임을 수신하지 못합니다. fxsaber 2020.10.03 06:01 #802 Aleksey Vyazmikin : 테스터를 위해 " 최적화 결과 캐시 지우기" 버튼을 만드십시오. 이제 수동으로 수행해야 합니다. EA가 수신된 결과를 적극적으로 처리하는 경우 중요합니다. 캐시로 인해 필요한 프레임을 수신하지 못합니다. MQL 프로젝트 속성에서 설정한 것 같습니다. Rorschach 2020.10.06 10:56 #803 2D 모드에서는 모든 것이 계산되지만 때때로 회색 사각형이 남아 있습니다. 최적화 그래프를 항상 닫을 수 있는 것은 아니며 십자가를 클릭해도 응답하지 않습니다. 소원에서 2D 및 3D 모드에서 손익분기 수준이 표시되지 않습니다. 2d에서 직사각형 위로 마우스를 가져갈 때 해당 값이 충분히 표시되지 않습니다. "최적화" 탭에는 로트를 얼마나 늘릴 수 있는지 이해하기 위한 최소 잔액 필터가 충분하지 않습니다. 표시할 평면을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 다른 축을 따라 값을 고정할 수 있기를 바랍니다. 예를 들어 3개의 매개변수가 최적화된 경우(예: SL, TP, 요일) SL 및 TP 축을 따라 선택하면 모든 요일에 대한 결과가 표시되고 월요일, 화요일, 등. 빌드 2629 백테스팅/최적화 신호 : MQL5 거래 10포인트 3.mq4 Vasiliy Pushkaryov 2020.10.07 11:26 #804 테스트 종료 후 테스트 기간의 시작 부분으로 갈 수 없다는 것을 알았습니다. 예를 들어 표준 이동 평균 전문가 고문을 사용합니다. 나는 10월 1일부터 6일까지 M1에 시험을 쳤다. 실행 후에는 시각화 도우미에서 5번째 숫자만 볼 수 있습니다. 10월 1일에는 마우스 버튼을 누른 상태에서 차트를 오른쪽으로 드래그하거나 PageDn/PageUp 또는 커서로 통과할 수 없습니다. 차트를 이동하려고 여러 번 시도한 후에도 표시기와 아이콘은 여전히 좌우로 이동하기 시작합니다. 빌드 2629, Win7. 물론 터미널에 형성된 차트 및 거래의 사본은 모든 것이 거기에서 스크롤되는 데 도움이 됩니다. 그러나 왜 전략 시각화 도우미에서 이러한 동작이 발생합니까? 문제를 시연하려면 아래 이미지를 클릭하십시오. 오류, 버그, 질문 XAUUSD 기술적 분석 15.12 초보자의 질문 MQL5 MT5 Rorschach 2020.10.07 21:18 #805 "이전 최적화 결과 보기"는 앞으로 볼 수 없습니다. 2d로 전달, 계산하지 않음: 빌드 2634 Andrey Dik 2020.10.07 21:32 #806 Vasiliy Pushkaryov : 테스트 종료 후 테스트 기간의 시작 부분으로 갈 수 없다는 것을 알았습니다. 예를 들어 표준 이동 평균 전문가 고문을 사용합니다. 나는 10월 1일부터 6일까지 M1에 시험을 쳤다. 실행 후에는 시각화 도우미에서 5번째 숫자만 볼 수 있습니다. 10월 1일에는 마우스 버튼을 누른 상태에서 차트를 오른쪽으로 드래그하거나 PageDn/PageUp 또는 커서로 통과할 수 없습니다. 차트를 이동하려고 여러 번 시도한 후에도 표시기와 아이콘은 여전히 좌우로 이동하기 시작합니다. 빌드 2629, Win7. 물론 터미널에 형성된 차트 및 거래의 사본은 모든 것이 거기에서 스크롤되는 데 도움이 됩니다. 그러나 왜 전략 시각화 도우미에서 이러한 동작이 발생합니까? 문제를 시연하려면 아래 이미지를 클릭하십시오. 확인합니다. 여기에 대해 썼습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 오류, 버그, 질문 안드레이 딕 , 2020.10.07 00:35 2632 시각적 테스트 가 일시 중지되면 마우스로 드래그하거나 화살표 키를 사용하여 차트를 볼 수 없습니다(되감기/앞으로). 이전에 본 적이 없는 무언가가 고장났습니다. fxsaber 2020.10.28 17:10 #807 b2565. 배치 후 다음 틱까지의 한도는 ORDER_PRICE_CURRENT가 0입니다. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { if (Ask && ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ) != - 1 ) // Выставили BuyLimit по текущей цене - сразу создалась полноценная позиция. && ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask - 100 * _Point , 0 , 0 , 0 ) != - 1 )) // Неполноценный лимитник - до следующего тика отсутствует ORDER_PRICE_CURRENT. DebugBreak (); } 그리고 어떤 이유로 Forex 기호에서 역사적으로 발생했습니다. Netting + Exchange에 대한 것은 큰 실수입니다. 이제 이렇게 됩니다. 제한이 현재 가격에 배치되면 즉시(다음 틱을 기다리지 않고) 0이 아닌 POSITION_PRICE_CURRENT로 본격적인 위치를 생성합니다. 그러나 한도가 현재 가격으로 설정되지 않으면 ORDER_PRICE_CURRENT가 0으로 유지됩니다(다음 틱까지). 거래소에서는 이론상으로도 지정가 주문에 대해 0 ORDER_PRICE_CURRENT가 있을 수 없습니다. 주문서가 비어 있고 BuyLimit이 배치되면 Bid == BuyLimit_Price가 나타납니다. Netting+Exchange 터미널에 그런 버그가 있는지 모르겠습니다. 수정 요청이 큽니다. 검색 문자열 : Osibka 014. PS 그건 그렇고, Visualizer가 Market Watch에서 백테스트의 첫 번째 눈금을 표시하도록 강제하는 것은 불가능합니다. 화면에 선명하게 보입니다. [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 묻다! 세뇌. 거래: 수동 및 Evgenii Myreev 2020.11.07 08:49 #808 인사말! Otkritie에서 거래합니다... mt5 build 2650 테스터에는 한계에 문제가 있습니다. 어떤 이유로 배치 할 때 필요한 여백에 대한 검사를 통과하지 못합니다 ... 동일한 볼륨의 시장 하나가 테스트되고 실행되고 있습니다... 2020.03.17 21:00:00 경상 계정 상태: 잔액: 94146.00, 신용: 0.00, 수수료: 0.00, 누적: 0.00, 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 9410009, 마진: 10.00, 마진: 10.00 2020.03.17 21:00:00 계산된 계정 상태: 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 102771.09 , FreeMargin: -8625.09 2020.03.17 21:00:00 돈이 부족합니다 [76549에서 구매한도 9 Si-6.20] 2020.03.17 21:00:00 구매 한도 9 Si-6.20 at 76549 [돈 없음] 102771.09 이 번호는 어디에서 왔습니까? 저것들. 1로트 GO 11419.01 ??? 다음날도 마찬가지...GO만 벌써 13767.01 ... 2020.03.18 12:00:00 경상 계정 상태: 잔액: 94146.00, 신용: 0.00, 수수료: 0.00, 누적: 0.00, 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 40.00, 마진: 10 2020.03.18 12:00:00 계산된 계정 상태: 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 123903.09 , FreeMargin: -29757.09 2020.03.18 12:00:00 돈이 부족합니다 [78897에서 구매한도 9 Si-6.20] 2020.03.18 12:00:00 구매한도 9 Si-6.20 at 78897 [돈없음] 그리고 10일 후 ... GO는 이미 15046.01 이 되었습니다. 2020.03.27 18:00:00 경상 계정 상태: 잔액: 94146.00, 신용: 0.00, 수수료: 0.00, 누계: 0.00, 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 9410009, 마진: 10.00, 마진: 10.00 2020.03.27 18:00:00 계산된 계정 상태: 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 135414.09 , FreeMargin: -41268.09 2020.03.27 18:00:00 돈이 부족합니다 [80176에서 구매한도 9 Si-6.20] 2020.03.27 18:00:00 매수제한 9 Si-6.20 at 80176 [돈없음] 시장에 따르면 이러한 양은 규범에 따라 충족됩니다 ... 즉. 한계가 있는 문제... 테스터는 어디에서 GO 값을 얻습니까? MetaTrader 5 Strategy Tester: 오류, 버그, 질문 엘리엇 파동 이론에 기반한 fxsaber 2020.11.07 23:30 #809 최적화를 위해 디버그 버전의 EX5 또는 다른 느린 버전이 실행되는 경우 신호를 보내주십시오. 이제 실수로 느린 버전의 Expert Advisor on Optimization을 시작하여 처음부터 시간과 비용을 낭비하기 쉽습니다. 검색 문자열 : Uluchshenie 032. igogo 2020.11.08 18:11 #810 동료, 그런 문제. 무작위로(약 한 달 또는 두 달에 한 번) Agents Manager 시스템에서 사라집니다. 어제 그는 그랬고 오늘은 바로 가기를 클릭하고 응용 프로그램이 없습니다. 동시에 에이전트 자체에 확인하지 않았습니다. 즉시 MetaTester를 다시 설치했습니다. 다시 발생하는 즉시 구독을 취소하겠습니다. https://www.mql5.com/en/forum/73398에서 이 주제를 보았습니다. 문제는 오래된 것 같은데 해결이 안 될 것 같나요? 이런 식으로 행정부는 테스터의 일부 좌파적 태도와 고군분투하고 있다. 글쎄, 이것이 일반 사용자를 얻는다는 사실은 말도 안되는 사소한 일이며 사람들은 고통을 겪을 것입니다. 최소 100대의 컴퓨터를 가질 수 있습니까? 아마도. 그리고 도대체 왜 계속해서 프로그램을 다시 설치해야 합니까? 그리고 예, 아래로 날아간 로그인은 여전히 지속적으로 모니터링됩니다((( metatester 5 agents manager самоудаляется в процессе лайвапдейта? 2016.02.13www.mql5.com Общее обсуждение: metatester 5 agents manager самоудаляется в процессе лайвапдейта? 테스터를 위해 " 최적화 결과 캐시 지우기" 버튼을 만드십시오. 이제 수동으로 수행해야 합니다. EA가 수신된 결과를 적극적으로 처리하는 경우 중요합니다. 캐시로 인해 필요한 프레임을 수신하지 못합니다.
MQL 프로젝트 속성에서 설정한 것 같습니다.
2D 모드에서는 모든 것이 계산되지만 때때로 회색 사각형이 남아 있습니다. 최적화 그래프를 항상 닫을 수 있는 것은 아니며 십자가를 클릭해도 응답하지 않습니다.
소원에서 2D 및 3D 모드에서 손익분기 수준이 표시되지 않습니다.
2d에서 직사각형 위로 마우스를 가져갈 때 해당 값이 충분히 표시되지 않습니다.
"최적화" 탭에는 로트를 얼마나 늘릴 수 있는지 이해하기 위한 최소 잔액 필터가 충분하지 않습니다.
표시할 평면을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 다른 축을 따라 값을 고정할 수 있기를 바랍니다. 예를 들어 3개의 매개변수가 최적화된 경우(예: SL, TP, 요일) SL 및 TP 축을 따라 선택하면 모든 요일에 대한 결과가 표시되고 월요일, 화요일, 등.
빌드 2629
테스트 종료 후 테스트 기간의 시작 부분으로 갈 수 없다는 것을 알았습니다. 예를 들어 표준 이동 평균 전문가 고문을 사용합니다. 나는 10월 1일부터 6일까지 M1에 시험을 쳤다. 실행 후에는 시각화 도우미에서 5번째 숫자만 볼 수 있습니다. 10월 1일에는 마우스 버튼을 누른 상태에서 차트를 오른쪽으로 드래그하거나 PageDn/PageUp 또는 커서로 통과할 수 없습니다. 차트를 이동하려고 여러 번 시도한 후에도 표시기와 아이콘은 여전히 좌우로 이동하기 시작합니다. 빌드 2629, Win7.
물론 터미널에 형성된 차트 및 거래의 사본은 모든 것이 거기에서 스크롤되는 데 도움이 됩니다. 그러나 왜 전략 시각화 도우미에서 이러한 동작이 발생합니까?
문제를 시연하려면 아래 이미지를 클릭하십시오.
"이전 최적화 결과 보기"는 앞으로 볼 수 없습니다.
2d로 전달, 계산하지 않음:
확인합니다. 여기에 대해 썼습니다.
2632
시각적 테스트 가 일시 중지되면 마우스로 드래그하거나 화살표 키를 사용하여 차트를 볼 수 없습니다(되감기/앞으로).
b2565. 배치 후 다음 틱까지의 한도는 ORDER_PRICE_CURRENT가 0입니다.
그리고 어떤 이유로 Forex 기호에서 역사적으로 발생했습니다. Netting + Exchange에 대한 것은 큰 실수입니다. 이제 이렇게 됩니다.
거래소에서는 이론상으로도 지정가 주문에 대해 0 ORDER_PRICE_CURRENT가 있을 수 없습니다. 주문서가 비어 있고 BuyLimit이 배치되면 Bid == BuyLimit_Price가 나타납니다.
Netting+Exchange 터미널에 그런 버그가 있는지 모르겠습니다. 수정 요청이 큽니다.
검색 문자열 : Osibka 014.
PS 그건 그렇고, Visualizer가 Market Watch에서 백테스트의 첫 번째 눈금을 표시하도록 강제하는 것은 불가능합니다. 화면에 선명하게 보입니다.
인사말! Otkritie에서 거래합니다... mt5 build 2650
테스터에는 한계에 문제가 있습니다. 어떤 이유로 배치 할 때 필요한 여백에 대한 검사를 통과하지 못합니다 ...
동일한 볼륨의 시장 하나가 테스트되고 실행되고 있습니다...2020.03.17 21:00:00 경상 계정 상태: 잔액: 94146.00, 신용: 0.00, 수수료: 0.00, 누적: 0.00, 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 9410009, 마진: 10.00, 마진: 10.00
2020.03.17 21:00:00 계산된 계정 상태: 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 102771.09 , FreeMargin: -8625.09
2020.03.17 21:00:00 돈이 부족합니다 [76549에서 구매한도 9 Si-6.20]
2020.03.17 21:00:00 구매 한도 9 Si-6.20 at 76549 [돈 없음]
102771.09 이 번호는 어디에서 왔습니까? 저것들. 1로트 GO 11419.01 ???
다음날도 마찬가지...GO만 벌써 13767.01 ...
2020.03.18 12:00:00 경상 계정 상태: 잔액: 94146.00, 신용: 0.00, 수수료: 0.00, 누적: 0.00, 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 40.00, 마진: 10
2020.03.18 12:00:00 계산된 계정 상태: 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 123903.09 , FreeMargin: -29757.09
2020.03.18 12:00:00 돈이 부족합니다 [78897에서 구매한도 9 Si-6.20]
2020.03.18 12:00:00 구매한도 9 Si-6.20 at 78897 [돈없음]
그리고 10일 후 ... GO는 이미 15046.01 이 되었습니다.
2020.03.27 18:00:00 경상 계정 상태: 잔액: 94146.00, 신용: 0.00, 수수료: 0.00, 누계: 0.00, 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 9410009, 마진: 10.00, 마진: 10.00
2020.03.27 18:00:00 계산된 계정 상태: 자산: 0.00, 부채: 0.00, 자본 94146.00, 마진: 135414.09 , FreeMargin: -41268.09
2020.03.27 18:00:00 돈이 부족합니다 [80176에서 구매한도 9 Si-6.20]
2020.03.27 18:00:00 매수제한 9 Si-6.20 at 80176 [돈없음]
시장에 따르면 이러한 양은 규범에 따라 충족됩니다 ... 즉. 한계가 있는 문제... 테스터는 어디에서 GO 값을 얻습니까?
최적화를 위해 디버그 버전의 EX5 또는 다른 느린 버전이 실행되는 경우 신호를 보내주십시오.
이제 실수로 느린 버전의 Expert Advisor on Optimization을 시작하여 처음부터 시간과 비용을 낭비하기 쉽습니다.검색 문자열 : Uluchshenie 032.
동료, 그런 문제. 무작위로(약 한 달 또는 두 달에 한 번) Agents Manager 시스템에서 사라집니다. 어제 그는 그랬고 오늘은 바로 가기를 클릭하고 응용 프로그램이 없습니다. 동시에 에이전트 자체에 확인하지 않았습니다. 즉시 MetaTester를 다시 설치했습니다. 다시 발생하는 즉시 구독을 취소하겠습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/73398에서 이 주제를 보았습니다. 문제는 오래된 것 같은데 해결이 안 될 것 같나요? 이런 식으로 행정부는 테스터의 일부 좌파적 태도와 고군분투하고 있다. 글쎄, 이것이 일반 사용자를 얻는다는 사실은 말도 안되는 사소한 일이며 사람들은 고통을 겪을 것입니다. 최소 100대의 컴퓨터를 가질 수 있습니까? 아마도. 그리고 도대체 왜 계속해서 프로그램을 다시 설치해야 합니까? 그리고 예, 아래로 날아간 로그인은 여전히 지속적으로 모니터링됩니다(((