MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 75

새 코멘트
 

최적화 결과를 표시하는 이 두 가지 모드에서

아무 쓸모도 없다, 왜냐하면 해당 셀/포인트 위로 마우스를 가져갈 때 결과에 대한 툴팁이 없습니다.


상위/기본 모드 "결과가 포함된 그래프"에서 구현되므로 이 두 가지 모드를 완료하세요.

 
선택한 로컬 에이전트(에이전트 목록에서 굵게 표시)가 비활성화된 상태에 있는 상황이 발생했습니다. 동시에 다른 에이전트에서 단일 패스가 실행되었습니다. 단일 패스가 실행되는 동안 언급된 비활성화된 에이전트를 활성화할 수 없습니다. 활성화를 클릭했지만 아무 일도 일어나지 않았습니다.
 
테스터가 Header.passes_passed == 0을 사용하여 opt-file을 생성하는 것은 아마도 의미가 없을 것입니다.
 
테스터의 HistorySelect 버그.
 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

void OnTick ()
{
   if (! OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS))                                             // Если нет текущих ордеров,
           OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 0.1 , Ask * 2 , 0 , 0 , 0 );                 // выставляем.
   else if (( TimeCurrent () - OrderOpenTime() > 60 ) && OrderDelete(OrderTicket())) // Если текущий ордер живет дольше минуты - удаляем.
  {
//    if (HistorySelect(OrderOpenTime() + 1, INT_MAX))
     if ( HistorySelect ( TimeCurrent () - 10 , INT_MAX ))   // После удаления отступаем 10 секунд от текущего времени и берем историю.
       Print ( HistoryOrdersTotal ());                   // Видим, что в истории удаленного ордера нет - 0.
            
     if ( HistorySelect (OrderOpenTime(), INT_MAX ))     // Теперь берем историю от времени постановки удаленного ордера.
       Print ( HistoryOrdersTotal ());                   // Видим, что в истории удаленный ордер есть - 1.

     ExpertRemove ();                                   // Вышли.
  }
}

HistorySelect는 삭제/완료 날짜가 아닌 주문 날짜를 선택합니다 . 물론 사실이 아닙니다. 터미널에서는 올바르게 작동합니다. 나쁜 버그.

검색 문자열 : Osibka 008.

 
이 Expert Advisor는 Market Watch의 모든 기호 모드에서 최적화할 수 없습니다.
 double OnTester () { return ( 0 ); }

입력 매개변수가 필요합니다. 그러나 이러한 유형의 최적화 입력 매개변수는 필요하지 않습니다. 고려하시기 바랍니다.

 
실제 틱 모드의 테스터에서 틱 기록 이 동기화되지 않으면 테스터는 생성된 틱 모드에서 작업을 시작합니다! 대신 오류와 함께 실행을 중지하십시오.

성배 결과 후 나는 이미 몇 번이나 나중에 심하게 화를 내야했습니다.

이미 여러 번 내 모니터는 기적적으로 살아 남아 내 의로운 분노를 피했습니다. 빌드 2340.
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • www.mql5.com
В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека.  Другое название торговых роботов - эксперты.  Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...
 
Andrey Dik :
실제 틱 모드의 테스터에서 틱 기록 이 동기화되지 않으면 테스터는 생성된 틱 모드에서 작업을 시작합니다! 대신 오류와 함께 실행을 중지하십시오.

성배 결과 후 나는 이미 몇 번이나 나중에 심하게 화를 내야했습니다.

이미 여러 번 내 모니터는 기적적으로 살아 남아 내 의로운 분노를 피했습니다. 빌드 2340.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

MetaTrader 5 플랫폼 베타 빌드 2430: "구독" 서비스, 인터페이스 개선 및 MetaEditor의 편리한 기능

fxsaber , 2020.05.17 00:38

서버의 막대 기록이 눈금 기록과 일치하지 않는 경우. 그러면 테스터에서 원래 기호를 전혀 사용할 수 없습니다. 이 제한은 사용자 지정 기호를 통해서만 우회됩니다.

항상 사용자 정의를 사용하십시오. 전혀 문제가 없을 것입니다. 그리고 그래서.

 
2470, 이러한 메시지는 최적화 중에 건너뜁니다.
 2020.05 . 30 11 : 49 : 55.216 Core 2   genetic pass ( 15 , 313 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.146
2020.05 . 30 11 : 49 : 55.575 Core 1   genetic pass ( 15 , 283 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.907
2020.05 . 30 11 : 49 : 56.241 Core 3   genetic pass ( 15 , 375 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.537
2020.05 . 30 11 : 49 : 56.269 Core 6   genetic pass ( 15 , 495 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.413
2020.05 . 30 11 : 49 : 57.497 Core 4   genetic pass ( 15 , 419 ) returned result 1908.000000 in 0 : 00 : 04.873
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.528 Core 6   genetic pass ( 15 , 497 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.135
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.528 Core 6   genetic pass ( 15 , 502 ) returned result 0 in 0 : 00 : 02.122
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.824 Core 4   genetic pass ( 15 , 428 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.291
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.824 Core 4   genetic pass ( 15 , 429 ) returned result 0 in 0 : 00 : 01.035
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 4   genetic pass ( 15 , 433 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.352
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 2    2 rejected passes returned to queue
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 3    2 rejected passes returned to queue
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 4   genetic pass ( 15 , 345 , 1 ) started
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.660 Core 2   genetic pass ( 15 , 327 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.443
그게 무슨 뜻이야? 많은 여유 메모리.
 

거래 서버에 이력이 없는 기호가 있는 경우 해당 기호에서 테스터를 시작하면 끝없는 대기가 발생합니다.

이 때문에 특히 Market Watch의 모든 기호에 대해 모드에서 최적화를 수행하는 것은 불가능합니다.

 

이 줄에 서버 이름을 추가하십시오.


1...686970717273747576777879808182...84
새 코멘트