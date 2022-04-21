MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 75 1...686970717273747576777879808182...84 새 코멘트 fxsaber 2020.05.06 04:28 #741 최적화 결과를 표시하는 이 두 가지 모드에서 아무 쓸모도 없다, 왜냐하면 해당 셀/포인트 위로 마우스를 가져갈 때 결과에 대한 툴팁이 없습니다. 상위/기본 모드 "결과가 포함된 그래프"에서 구현되므로 이 두 가지 모드를 완료하세요. fxsaber 2020.05.11 07:24 #742 선택한 로컬 에이전트(에이전트 목록에서 굵게 표시)가 비활성화된 상태에 있는 상황이 발생했습니다. 동시에 다른 에이전트에서 단일 패스가 실행되었습니다. 단일 패스가 실행되는 동안 언급된 비활성화된 에이전트를 활성화할 수 없습니다. 활성화를 클릭했지만 아무 일도 일어나지 않았습니다. fxsaber 2020.05.11 20:31 #743 테스터가 Header.passes_passed == 0을 사용하여 opt-file을 생성하는 것은 아마도 의미가 없을 것입니다. fxsaber 2020.05.12 23:06 #744 테스터의 HistorySelect 버그. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { if (! OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) // Если нет текущих ордеров, OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 0.1 , Ask * 2 , 0 , 0 , 0 ); // выставляем. else if (( TimeCurrent () - OrderOpenTime() > 60 ) && OrderDelete(OrderTicket())) // Если текущий ордер живет дольше минуты - удаляем. { // if (HistorySelect(OrderOpenTime() + 1, INT_MAX)) if ( HistorySelect ( TimeCurrent () - 10 , INT_MAX )) // После удаления отступаем 10 секунд от текущего времени и берем историю. Print ( HistoryOrdersTotal ()); // Видим, что в истории удаленного ордера нет - 0. if ( HistorySelect (OrderOpenTime(), INT_MAX )) // Теперь берем историю от времени постановки удаленного ордера. Print ( HistoryOrdersTotal ()); // Видим, что в истории удаленный ордер есть - 1. ExpertRemove (); // Вышли. } } HistorySelect는 삭제/완료 날짜가 아닌 주문 날짜를 선택합니다 . 물론 사실이 아닙니다. 터미널에서는 올바르게 작동합니다. 나쁜 버그. 검색 문자열 : Osibka 008. fxsaber 2020.05.20 15:36 #745 이 Expert Advisor는 Market Watch의 모든 기호 모드에서 최적화할 수 없습니다. double OnTester () { return ( 0 ); } 입력 매개변수가 필요합니다. 그러나 이러한 유형의 최적화 입력 매개변수는 필요하지 않습니다. 고려하시기 바랍니다. Andrey Dik 2020.05.20 16:14 #746 실제 틱 모드의 테스터에서 틱 기록 이 동기화되지 않으면 테스터는 생성된 틱 모드에서 작업을 시작합니다! 대신 오류와 함께 실행을 중지하십시오. 성배 결과 후 나는 이미 몇 번이나 나중에 심하게 화를 내야했습니다. 이미 여러 번 내 모니터는 기적적으로 살아 남아 내 의로운 분노를 피했습니다. 빌드 2340. Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 www.mql5.com В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека. Другое название торговых роботов - эксперты. Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...

fxsaber 2020.05.20 16:24 #747

Andrey Dik :

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

MetaTrader 5 플랫폼 베타 빌드 2430: "구독" 서비스, 인터페이스 개선 및 MetaEditor의 편리한 기능

fxsaber , 2020.05.17 00:38 최적화 결과를 표시하는 이 두 가지 모드에서
아무 쓸모도 없다, 왜냐하면 해당 셀/포인트 위로 마우스를 가져갈 때 결과에 대한 툴팁이 없습니다.
상위/기본 모드 "결과가 포함된 그래프"에서 구현되므로 이 두 가지 모드를 완료하세요.
HistorySelect는 삭제/완료 날짜가 아닌 주문 날짜를 선택합니다 . 물론 사실이 아닙니다. 터미널에서는 올바르게 작동합니다. 나쁜 버그.
입력 매개변수가 필요합니다. 그러나 이러한 유형의 최적화 입력 매개변수는 필요하지 않습니다. 고려하시기 바랍니다.
실제 틱 모드의 테스터에서 틱 기록 이 동기화되지 않으면 테스터는 생성된 틱 모드에서 작업을 시작합니다! 대신 오류와 함께 실행을 중지하십시오.
성배 결과 후 나는 이미 몇 번이나 나중에 심하게 화를 내야했습니다.
fxsaber , 2020.05.17 00:38
서버의 막대 기록이 눈금 기록과 일치하지 않는 경우. 그러면 테스터에서 원래 기호를 전혀 사용할 수 없습니다. 이 제한은 사용자 지정 기호를 통해서만 우회됩니다.
항상 사용자 정의를 사용하십시오. 전혀 문제가 없을 것입니다. 그리고 그래서.
레나트 팻쿨린 , 2020.05.17 11:53
테스터는 근본적으로 재설계될 것입니다.
거래 서버에 이력이 없는 기호가 있는 경우 해당 기호에서 테스터를 시작하면 끝없는 대기가 발생합니다.
이 때문에 특히 Market Watch의 모든 기호에 대해 모드에서 최적화를 수행하는 것은 불가능합니다.
이 줄에 서버 이름을 추가하십시오.