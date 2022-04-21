MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 64 1...575859606162636465666768697071...84 새 코멘트 [삭제] 2020.02.22 19:40 #631 테스트를 시작할 때(즉, 전략 테스터에서 "시작"을 클릭하여) 테스터 에이전트가 필요한 파일(DLL 포함)을 내부 MQL \ Libraries 폴더에 복사하지 않는 것 같습니다. 두 가지 이벤트를 확인했습니다. 내 EA에 "Test.dll" 파일이 있는 경우 1) 전략 테스터가 Test.dll.ex5 파일을 찾을 수 없다고 불평합니다. 2) Test 에이전트는 Test.dll을 내부 폴더에 복사하지 않으므로 Strategy Tester는 Test.dll을 찾을 수 없다고 불평합니다. %appdata%\Roaming\MetaQuotes\Tester\<MT5 ID>\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries\ MetaTrader 5 Strategy Tester: New MetaTrader 5 Platform Discussion of article "How fxsaber 2020.02.22 20:42 #632 Rashid Umarov : 금지하지 않았다 하드 IP 차단이 있었습니다. 서버를 사용할 수 없습니다. 익명 장치를 통해 로그인하는 것은 불가능했습니다. 아마도 비밀번호가 올바르지 않은 것 같습니다. 일반적으로 파렴치한 사용자에 대한 표준 자동 보호. Konstantin Efremov 2020.02.25 00:10 #633 Luis : 테스트를 시작할 때(즉, 전략 테스터에서 "시작"을 클릭하여) 테스터 에이전트가 필요한 파일(DLL 포함)을 내부 MQL \ Libraries 폴더에 복사하지 않는 것 같습니다. 두 가지 이벤트를 확인했습니다. 내 EA에 "Test.dll" 파일이 있는 경우 1) 전략 테스터가 Test.dll.ex5 파일을 찾을 수 없다고 불평합니다. 2) Test 에이전트는 Test.dll을 내부 폴더에 복사하지 않으므로 Strategy Tester는 Test.dll을 찾을 수 없다고 불평합니다. %appdata%\Roaming\MetaQuotes\Tester\<MT5 ID>\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries\ 전략 테스터 에도 같은 오류가 있습니다! 2020.02.25 02:03:35.725 시험 장치 파일 ***.dll.ex5 열기 오류 [2] 라이브러리 이름을 바꾸면(.ex5 확장명 추가) 다른 오류가 발생합니다. 2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 'Receive_Information'을 호출할 수 없습니다. '***.dll'이 로드되지 않습니다. 2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 미해결 가져오기 함수 호출 MetaTrader 5 Strategy Tester: 오류, 버그, 질문 Avalanche fxsaber 2020.02.25 08:44 #634 Slava : 스톱의 클릭으로 재현. 책임 있는 최적화를 수행해야 하는 경우 중지 버튼을 누르지 않고 터미널을 다시 시작한 후 수행하는 것이 좋습니다. Slava 2020.02.25 13:53 #635 fxsaber : 책임 있는 최적화를 수행해야 하는 경우 중지 버튼을 누르지 않고 터미널을 다시 시작한 후 수행하는 것이 좋습니다. 아마도. 그러나 우리는 그것에 의존해서는 안됩니다. 이 동작(중지 버튼을 누른 상태)은 수정되었으며 수정 사항은 최신 릴리스에 포함되어 있습니다. fxsaber 2020.02.25 14:51 #636 Slava : 아마도. 그러나 우리는 그것에 의존해서는 안됩니다. 이 동작(중지 버튼을 누른 상태)은 수정되었으며 수정 사항은 최신 릴리스에 포함되어 있습니다. 그런 다음 최적화 패스가 단일 패스와 일치하지 않는 이유를 다시 찾아야 합니다. Slava 2020.02.25 15:51 #637 fxsaber : 그런 다음 최적화 패스가 단일 패스와 일치하지 않는 이유를 다시 찾아야 합니다. 틱의 밀리초를 계산하는 테스트 EA가 불일치를 제공합니까? 그들은 문제를 파악한 다음 동일한 전문가가 확인했습니다. fxsaber 2020.02.25 16:34 #638 Slava : 틱의 밀리초를 계산하는 테스트 EA가 불일치를 제공합니까? 그들은 문제를 파악한 다음 동일한 전문가가 확인했습니다. 이 Expert Advisor는 2340에서 더 이상 불일치를 표시하지 않았습니다. 전투 고문에서 패스 불일치가 발생했습니다. 지난번에 잘 되었던 방법을 사용하겠습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2020.02.20 08:57 GA 최적화 중 프레임을 통해 얻은 상태와 일치합니다. 그리고 싱글 패스 상태. 프레임 상태에서 실행은 기록에 없는 틱으로 진행됩니다. 나는 즉시 초당 정확히 실행되는 많은 거래/주문이 있음을 알아차렸습니다. 예를 들어 기록의 단일 패스에는 2019.06.04 02:00:00에 항목이 있습니다. 206 이고 프레임 패스는 2019.06.04 02:00:00입니다. 000 (현재 틱 기록에는 틱이 없음). 시간이 많이 걸린다... 오류, 버그, 질문 MetaTrader 5 Strategy Tester: CopyTicksRange()가 MQL5.a에서 올바르게 작동하지 Kang Feng 2020.02.26 23:46 #639 실험 환경: MT5 빌드 2342 베타 시장 주문이 없는 EA(보류 주문만 해당) 16487771 사용자 정의 기호 데이터를 틱 4 로컬 테스트 에이전트 4개의 물리적 CPU 코어, 32g 램, Windows 7 x64 실험 방법: 각 실제 거래 작업에 해당하는 가상 거래 작업을 설정합니다. FrameAdd() 및 FrameNext() 함수를 사용하여 최적화 프로세스의 일부 정보를 출력하고 로컬 텍스트 파일(Excel A ~ T)에 기록합니다. 실험 결과: 최적화 작업이 완벽하게 완료될 확률은 20% 미만이며 단일 테스트와 동일한 올바른 결과를 제공합니다. 그러나 대부분의 경우 최적화 작업에서 반환된 모든 결과가 잘못되었습니다. 단일 테스트 및 성공적인 최적화 테스트 동안 실제 및 가상 거래 작업의 모든 결과는 동일합니다. 최적화 테스트 실패 시 가상 거래만이 정확한 거래 결과를 반환할 수 있으며, 거래 건수, 수익 금액 등 실제 거래 운영에서 반환되는 데이터는 모두 틀리다. (일반적인 상황에서 실제 거래 작업은 OrderSend() 함수를 올바르게 호출하고 OnTradeTransaction() 및 OnTrade()에서 거래 상태 정보를 피드백합니다. B: 최적화 패스 번호 D: 처리된 틱의 양 F: 모든 매도호가의 합계 H: 모든 입찰 가격의 합계 J: 가상 대기 주문 수량 L: 가상 거래량 N: 가상 거래의 순이익 P: 실제 보류 주문 수량 R: 실제 거래량 T: 실제 거래의 순이익 열 D에서 N까지의 모든 값이 정확함(녹색 상자)은 최적화 작업의 틱 데이터 처리가 항상 올바르게 작동함을 의미합니다. 빨간색 상자의 잘못된 값: 1. 약 P: 가상 및 실제 모두 동일한 전제 조건에서 보류 중인 주문의 수를 계산해야 하기 때문에 P는 J와 정확히 동일해야 합니다. 전제 조건이 충족되면 보류 중인 코드 블록, P++를 즉시 입력하십시오. 그런 다음 OrderSend()를 입력합니다. 비정상적인 극단적인 P 결과는 후속 명령이 때때로 올바르게 점프(J)하고 프로그램이 동일한 조건에서 실행될 때 때때로 올바르게 점프하지 않음을 의미합니다. 2. 약 R: R은 OnTradeTransaction()에서 계산됩니다. 트리거된 경우 P의 주문은 R에서 계산되어야 합니다. 모든 R 0은 실행 중인 EA의 실제 거래 활동이 OnTradeTransaction()에 입력되지 않았음을 의미합니다. 아마도 이것은 현재 P 결과가 의미 있는 보류가 아닌 무작위 오류이기 때문일 수 있습니까? 3. 약 T: T의 손익은 R의 위치에서 발생해야 합니다. R의 위치 카운터가 모두 0이면 T의 손익 계산은 어디에서 왔습니까? 4. 마지막 참고 사항: P 값은 전략 테스터가 반환한 "Total Trades" 값과 매우 비슷하지만 정확히 같지는 않습니다. 여러 테스트에 따르면 "Total Trades"의 값은 항상 EA의 입력 최적화 매개변수와 동일한 산술 시퀀스에 있으며 동일한 단계 값을 갖는 것 같습니다. 입력 매개변수가 산술 수열인 것은 정상이지만 의미가 완전히 관련이 없는 변수의 값도 유사한 산술 수열입니까? MetaTrader 5 Strategy Tester: 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 거래량, 변동성 및 허스트 Andrey Khatimlianskii 2020.02.27 07:45 #640 중재자가 여기 와서 메시지를 삭제 하지 않고 대신 남겨두는 이유는 무엇입니까? <DELETED> 이것은 영어 포럼입니다 러시아어로 게시 ? 이중 잣대? 1...575859606162636465666768697071...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스트를 시작할 때(즉, 전략 테스터에서 "시작"을 클릭하여) 테스터 에이전트가 필요한 파일(DLL 포함)을 내부 MQL \ Libraries 폴더에 복사하지 않는 것 같습니다. 두 가지 이벤트를 확인했습니다.
내 EA에 "Test.dll" 파일이 있는 경우
1) 전략 테스터가 Test.dll.ex5 파일을 찾을 수 없다고 불평합니다.
2) Test 에이전트는 Test.dll을 내부 폴더에 복사하지 않으므로 Strategy Tester는 Test.dll을 찾을 수 없다고 불평합니다.
%appdata%\Roaming\MetaQuotes\Tester\<MT5 ID>\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries\
금지하지 않았다
하드 IP 차단이 있었습니다. 서버를 사용할 수 없습니다. 익명 장치를 통해 로그인하는 것은 불가능했습니다. 아마도 비밀번호가 올바르지 않은 것 같습니다.
일반적으로 파렴치한 사용자에 대한 표준 자동 보호.
전략 테스터 에도 같은 오류가 있습니다!
2020.02.25 02:03:35.725 시험 장치 파일 ***.dll.ex5 열기 오류 [2]
라이브러리 이름을 바꾸면(.ex5 확장명 추가) 다른 오류가 발생합니다.
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 'Receive_Information'을 호출할 수 없습니다. '***.dll'이 로드되지 않습니다.
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 미해결 가져오기 함수 호출
스톱의 클릭으로 재현.
책임 있는 최적화를 수행해야 하는 경우 중지 버튼을 누르지 않고 터미널을 다시 시작한 후 수행하는 것이 좋습니다.
아마도. 그러나 우리는 그것에 의존해서는 안됩니다.
이 동작(중지 버튼을 누른 상태)은 수정되었으며 수정 사항은 최신 릴리스에 포함되어 있습니다.
그런 다음 최적화 패스가 단일 패스와 일치하지 않는 이유를 다시 찾아야 합니다.
틱의 밀리초를 계산하는 테스트 EA가 불일치를 제공합니까?
그들은 문제를 파악한 다음 동일한 전문가가 확인했습니다.
이 Expert Advisor는 2340에서 더 이상 불일치를 표시하지 않았습니다.
전투 고문에서 패스 불일치가 발생했습니다. 지난번에 잘 되었던 방법을 사용하겠습니다.
GA 최적화 중 프레임을 통해 얻은 상태와 일치합니다. 그리고 싱글 패스 상태.
프레임 상태에서 실행은 기록에 없는 틱으로 진행됩니다. 나는 즉시 초당 정확히 실행되는 많은 거래/주문이 있음을 알아차렸습니다.
예를 들어 기록의 단일 패스에는 2019.06.04 02:00:00에 항목이 있습니다. 206 이고 프레임 패스는 2019.06.04 02:00:00입니다. 000 (현재 틱 기록에는 틱이 없음).
시간이 많이 걸린다...
그러나 대부분의 경우 최적화 작업에서 반환된 모든 결과가 잘못되었습니다.
P: 실제 보류 주문 수량
