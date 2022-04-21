MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 72 1...656667686970717273747576777879...84 새 코멘트 fxsaber 2020.04.28 23:01 #711 SB를 사용하여 OOP-어드바이저를 만드는 방법을 아는 사람은 20개의 동일한 TS로 구성된 포트폴리오로 어드바이저를 만드 십시오. Tester에서 이러한 차량 포트폴리오의 성능 결과를 공유하십시오. 예를 들어, 한 차량(지연 시)을 통과하는 데 1초가 걸립니다. 이러한 차량 20대의 포트폴리오 > 30분. 저것들. 감속은 20배가 아니라 2000배입니다. 테스터는 포트폴리오 거래에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다. Andrey Khatimlianskii 2020.04.28 23:49 #712 fxsaber : 예를 들어, 한 대의 차량을 추월하는 데 1초가 걸립니다(지연 시). 이러한 차량 20대의 포트폴리오 > 30분. 저것들. 감속은 20배가 아니라 2000배입니다. 테스터는 포트폴리오 거래에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다. 각 TS는 각 틱 의 모든 주문을 순환하여 자체적으로 검색합니까? fxsaber 2020.04.29 00:15 #713 Andrey Khatimlianskii : 각 TS는 각 틱 의 모든 주문을 순환하여 자체적으로 검색합니까? 네. 그러나 브레이크는 이것에서 비롯된 것이 아닙니다. 예를 들어 Optimizer에서 실행하면 속도가 정확히 10배 증가합니다. Andrey Khatimlianskii 2020.04.29 00:44 #714 fxsaber : 네. 그러나 브레이크는 이것에서 비롯된 것이 아닙니다. 예를 들어 Optimizer에서 실행하면 속도가 정확히 10배 증가합니다. 그러면 속도가 느려지는 것은 무엇입니까? 테스터 내부(주문, 마진 등의 발동 확인)? 단일 주문 목록을 만들고 모든 TS에서 액세스할 수 있어 작업 속도가 크게 빨라졌습니다. fxsaber 2020.04.29 06:54 #715 Andrey Khatimlianskii : 그러면 속도가 느려지는 것은 무엇입니까? 테스터 내부(주문, 마진 등의 발동 확인)? 옵티마이저는 각 묶음에 대한 로그가 없다는 점에서 단일 옵티마이저와 다릅니다. 대부분의 경우 통나무는 브레이크의 많은 부분을 만듭니다. 단일 주문 목록을 만들고 모든 TS에서 액세스할 수 있어 작업 속도가 크게 빨라졌습니다. 터미널에서는 20명의 Expert Advisors 바구니 중 1명의 Expert Advisor가 완벽하게 작동합니다. Igor Makanu 2020.04.29 07:39 #716 fxsaber : SB를 사용하여 OOP-어드바이저를 만드는 방법을 아는 사람은 20개의 동일한 TS로 구성된 포트폴리오로 어드바이저를 만드 십시오. Tester에서 이러한 차량 포트폴리오의 성능 결과를 공유하십시오. 예를 들어, 한 차량(지연 시)을 통과하는 데 1초가 걸립니다. 이러한 차량 20대의 포트폴리오 > 30분. 저것들. 감속은 20배가 아니라 2000배입니다. 테스터는 포트폴리오 거래에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다. 아직 확인할 수는 없지만 컴퓨터는 바쁘지만 TS 포트폴리오를 테스트하는 시간은 확실히 늘어나고 있습니다. 나는 EA 작업 시간에 따라 TS의 "절단"을 가지고 있으며 EA 작업 시간은 거의 교차하지 않습니다. 그리고 작업은 포트폴리오가 병합되는 경우 테스터 TS에서 이미 최적화된 포트폴리오를 평가하는 것입니다. 일반적으로 테스트를 중지합니다. , 테스터에서 작업할 수 있습니다. 보류 중인 주문이 테스트 시간을 늘리고 확실히 마진 계산이 매우 "비싼" 작업이고 내 프로파일러가 OrderCalcMargin()을 호출하는 데 대부분의 시간을 할애한다는 의혹이 있습니다. 대기 중인 주문 테스터 진실을 찾기 위해 테스트 어드바이저와 테스트해야 합니다 fxsaber 2020.04.29 08:10 #717 Igor Makanu : 보류 중인 주문이 테스트 시간을 늘리고 확실히 마진 계산이 매우 "비싼" 작업이고 내 프로파일러가 OrderCalcMargin() 을 호출하는 데 대부분의 시간을 할애한다는 의혹이 있습니다. 대기 중인 주문 테스터 저는 이 기능을 어디에도 사용하지 않습니다. 그리고 테스터가 마진 계산을 무시하는 핍 모드에서 운전합니다. Igor Zakharov 2020.04.29 17:01 #718 무엇을 파낼 수 있습니까? 시장 감시의 모든 기호에 대한 테스트: 모든 에이전트가 완료되고 타이머가 계속 실행됩니다... 가장 이상한 점은 테스트를 실행하기 전에 리뷰가 31이었고 중단점도 마찬가지였다는 것입니다. 그러나 8개는 자체적으로 더 열었습니다. 오히려 이상하게도 저는 이국적인 것에서 거래를 열지 않았습니다. Igor Zakharov 2020.04.29 18:05 #719 Igor Zakharov : 가장 이상한 점은 테스트가 시작되기 전에 평가가 31이었고 중단점도 마찬가지였다는 것입니다. 그러나 8개는 자체적으로 더 열었습니다. 오히려 이상하게도 저는 이국적인 것에서 거래를 열지 않았습니다. 컴퓨터를 다시 시작한 후 "시작"을 누르면 42. 나타납니다. 시험이 끝납니다. 같은 것들이 추가됩니다(얼핏 보기에 모든 것을 확인하지는 않았습니다). 로그의 모든 것은 평소와 같습니다 - 연결, 동기화... Andrey Khatimlianskii 2020.04.29 18:53 #720 Igor Zakharov : 컴퓨터를 다시 시작한 후 "시작"을 누르면 42. 나타납니다. 시험이 끝납니다. 동일한 항목이 추가됩니다(처음에는 모든 항목을 확인하지 않았습니다). 로그의 모든 것은 평소와 같습니다 - 연결, 동기화... 그들은 이익이나 증거금을 예금 통화 로 변환하는 데 사용됩니까(테스터가 포지션을 열 때 자동으로 추가)? 1...656667686970717273747576777879...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예를 들어, 한 차량(지연 시)을 통과하는 데 1초가 걸립니다. 이러한 차량 20대의 포트폴리오 > 30분. 저것들. 감속은 20배가 아니라 2000배입니다.
테스터는 포트폴리오 거래에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다.
각 TS는 각 틱 의 모든 주문을 순환하여 자체적으로 검색합니까?
네. 그러나 브레이크는 이것에서 비롯된 것이 아닙니다. 예를 들어 Optimizer에서 실행하면 속도가 정확히 10배 증가합니다.
그러면 속도가 느려지는 것은 무엇입니까? 테스터 내부(주문, 마진 등의 발동 확인)?
단일 주문 목록을 만들고 모든 TS에서 액세스할 수 있어 작업 속도가 크게 빨라졌습니다.
옵티마이저는 각 묶음에 대한 로그가 없다는 점에서 단일 옵티마이저와 다릅니다. 대부분의 경우 통나무는 브레이크의 많은 부분을 만듭니다.
터미널에서는 20명의 Expert Advisors 바구니 중 1명의 Expert Advisor가 완벽하게 작동합니다.
아직 확인할 수는 없지만 컴퓨터는 바쁘지만 TS 포트폴리오를 테스트하는 시간은 확실히 늘어나고 있습니다.
나는 EA 작업 시간에 따라 TS의 "절단"을 가지고 있으며 EA 작업 시간은 거의 교차하지 않습니다. 그리고 작업은 포트폴리오가 병합되는 경우 테스터 TS에서 이미 최적화된 포트폴리오를 평가하는 것입니다. 일반적으로 테스트를 중지합니다. , 테스터에서 작업할 수 있습니다.
보류 중인 주문이 테스트 시간을 늘리고 확실히 마진 계산이 매우 "비싼" 작업이고 내 프로파일러가 OrderCalcMargin()을 호출하는 데 대부분의 시간을 할애한다는 의혹이 있습니다. 대기 중인 주문 테스터
진실을 찾기 위해 테스트 어드바이저와 테스트해야 합니다
저는 이 기능을 어디에도 사용하지 않습니다. 그리고 테스터가 마진 계산을 무시하는 핍 모드에서 운전합니다.
무엇을 파낼 수 있습니까?
시장 감시의 모든 기호에 대한 테스트:
모든 에이전트가 완료되고 타이머가 계속 실행됩니다...
가장 이상한 점은 테스트를 실행하기 전에 리뷰가 31이었고 중단점도 마찬가지였다는 것입니다. 그러나 8개는 자체적으로 더 열었습니다. 오히려 이상하게도 저는 이국적인 것에서 거래를 열지 않았습니다.
컴퓨터를 다시 시작한 후 "시작"을 누르면 42. 나타납니다. 시험이 끝납니다. 같은 것들이 추가됩니다(얼핏 보기에 모든 것을 확인하지는 않았습니다). 로그의 모든 것은 평소와 같습니다 - 연결, 동기화...
그들은 이익이나 증거금을 예금 통화 로 변환하는 데 사용됩니까(테스터가 포지션을 열 때 자동으로 추가)?