MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 63

Slava 2020.02.21 09:57 #621

fxsaber 2020.02.21 10:00 #622

fxsaber 2020.02.22 09:50 #623

fxsaber 2020.02.22 10:21 #624

Kang Feng 2020.02.22 11:06 #625

fxsaber 2020.02.22 11:16 #626

Kang Feng 2020.02.22 11:24 #627

Rashid Umarov 2020.02.22 14:11 #628

ingram 2020.02.22 14:32 #629

[삭제] 2020.02.22 16:08 #630
중지를 클릭하기 전에 로그와 최적화 테이블에서 잘못된 패스가 이미 계산되었음을 알 수 있습니다. 그런 다음 중지를 누릅니다. 계속해도 소용이 없습니다.
질문을 잘못 이해했습니다.
예, 원칙적으로 이전 최적화에서 한 번 이상 중지를 클릭해야 합니다. 그러나 잘못된 Optimization이 발생하는 즉시 다음 항목도 모두 오류가 됩니다(저는 이미 시간 간격을 변경하지 않습니다).
아마도 누군가가 재생에 참여할 것입니다. 그것이 당신을 위해 작동하지 않는 것이 이상하지만 깨끗한 터미널에서 빠르게 재생산됩니다.
나는 도피적인 조를 잡은 것에 대한 메달을 스스로 걸었다.
최적화를 시작하고 무언가를 고려하는 것을 잊은 경우가 종종 있습니다. 원래 원했던 것을 정확히 중지, 편집 및 실행해야 합니다.
따라서 최적화를 시작하기 위한 이 잘못된 옵션은 불필요한 캐시 형태로 계속 매달려 있고 캐시 목록에서 눈 앞에서 깜박입니다.
이 옵션을 고려하는 것이 좋습니다. 중지 버튼을 누르면 그 옆에 십자가가 표시되고, 클릭하면 이 가비지 캐시 항목이 삭제됩니다.검색 문자열 : Uluchshenie 008.
차트 주석에서 싱글 패스 차트를 열 때 큰 요청은 어드바이저의 데이터뿐만 아니라 해당 tst-file의 이름도 발행하는 것입니다.
최적화 차트 에 대한 유사한 요청 . 적어도 어딘가에 opt-file의 이름을 지정하십시오.검색 문자열 : Uluchshenie 009.
MT5의 전략 테스터를 오랫동안 제대로 사용하지 못했습니다.
오늘 전에는 로컬 CPU 코어에서 2280 버전을 사용하고 올바른 결과를 얻을 수 있었습니다.
그래서 오랜 시간 동안 LAN에 배치된 많은 컴퓨팅 성능이 낭비되는 동안 로컬 컴퓨터에서 최적화가 완료될 때까지 참을성 있게 기다려야 했습니다.
메타 인용문이 새 릴리스 버전의 버그를 수정하여 전략 테스터가 최소한 작동하는 도구가 되기를 바랍니다.
그리고 오늘 드디어 버전 2340을 얻었습니다.
그런 다음 로컬 CPU 코어의 최적화 작업도 올바른 결과를 얻지 못한다는 것을 알게 되었습니다.
제 글을 영어에서 러시아어로 번역하지 못한 점 죄송합니다. 소프트웨어의 번역 품질이 좋지 않을까봐 걱정이 되기 때문입니다.
이 토론 스레드의 마지막 몇 페이지에서는 이 문제에 대해 설명합니다. 어제 개발자는 집에서 이 버그를 재현했으며 수정 작업을 진행하고 있습니다.
그 소식을 들으니 정말 기쁩니다! 이제 나는 기도하기 시작합니다.
도와 주셔서 감사합니다!
C#으로 작성된 Zauzal DLL. 어제 모든 것이 작동했습니다!
오늘날 그러한 Expert Advisor를 시작하려고 할 때(최소한으로 단순화):
로그의 출력:
분명히 문제는 어떤 이유로 ex5 파일이 검색되기 시작했다는 것입니다((((
안녕하세요, 러시아어를 몰라서 글을 올리지 못해 죄송합니다.
내 게시물은 게시된 DLL 문제 잉그램과 관련이 있습니다. 방금 MetaTrader 2340으로 업데이트했으며 사용자 지정 C++ DLL 로드가 중단되었음을 확인했습니다. 전략 테스터 . 사용자 지정 DLL을 사용하는 EA가 있는데 Strategy Tester가 DLL을 로드할 수 없기 때문에 작동이 중지되었습니다. 버전 2340 이전에는 모든 것이 제대로 작동했습니다. 시각화 모드를 사용하고 있습니다.
이 오류를 재현하기 위해 test.dll을 사용하여 간단한 EA를 작성했습니다. 테스트 DLL은 "void __stdcall test(int & x)"라는 하나의 함수만 내보냅니다.
[2020.02.21 22:57:17.607 테스터 파일 C:\Users\Luis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Luis\오류]
EA 코드는 다음과 같습니다.
그리고 여기에 DLL 코드(C++)가 있습니다.
이 문제를 재현하기 위해 샘플 EA를 첨부했습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?
감사해요