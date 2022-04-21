MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 73

모든 캐릭터 모드의 새로운 트릭:

로그에 따르면 31번의 패스를 테이블에서 24줄만 만들었습니다.

31 - 자체적으로 새 항목 추가 중지

로봇이 다시 컴파일되지 않았습니다.

추가됨: 알아냈습니다 - 여러 문자에 걸쳐 범위를 벗어난 배열이 있습니다. 그런 구절을 건너 뛰기 전에 눈치 채지 못했습니다. 한 번의 통과에 오류가없고 테스트가 끝까지 통과합니다 ...

 
Andrey Khatimlianskii :

그들은 이익이나 증거금을 예금 통화 로 변환하는 데 사용됩니까(테스터가 포지션을 열 때 자동으로 추가)?

아니요, 일반적으로 SGDNOK, PLNTRY와 같은 이국적인 것이 있습니다.

 
수많은 직책을 여는 고문을 최적화했습니다. "포인트로 이익 계산(속도를 높이려면...)" 옵션을 사용하면 속도가 향상되지 않고 최적화 속도가 느려집니다...
 
Igor Zakharov :

아니요, 일반적으로 SGDNOK, PLNTRY와 같은 이국적인 것이 있습니다.

그리고 최적화는 무엇입니까? 사양에 무엇이 있습니까?

"이익을 포인트로 계산"하면 추가로 나타납니다. 캐릭터?

 
fxsaber :

옵티마이저는 각 묶음에 대한 로그가 없다는 점에서 단일 옵티마이저와 다릅니다. 대부분의 경우 통나무는 브레이크의 많은 부분을 만듭니다.

터미널에서는 20명의 Expert Advisors 바구니 중 1명의 Expert Advisor가 완벽하게 작동합니다.

동기 출력? 꽤 가능합니다. 메타 따옴표에 대한 질문입니다.
 
개발자를 위한 질문: 테스트 로그 인쇄는 직접(DNS) 또는 지연(WTO)으로 어떻게 구성 되어 있습니까?
 
Andrey Khatimlianskii :

그리고 최적화는 무엇입니까? 사양에 무엇이 있습니까?

"이익을 포인트로 계산"하면 추가로 나타납니다. 캐릭터?

재생을 중지했습니다(재부팅하지 않았습니다! 컴퓨터가 절전 모드에서 밤을 보냈습니다)... 새로운 날, 새로운 농담: 그룹 패스의 단일 패스에서 범위를 벗어난 배열이 없습니다... 내가 알아낼게요, 어떻게 모든 것을 지켜봐 이러한 농담이 재현됩니다.

그래서 일반적인 기호, 이익 계산 방법 - FX

추가됨:

USDRUB에서 단일 테스트를 수행했으며 3개의 새로운 기호를 발견했습니다.

보시다시피 공통적으로 CHF가 있지만 USDRUB 및

 

이전에는 주의를 기울이지 않았습니다: 기호 사양에서:

테스터는 주저하지 않고 0:00에 엽니다. 견적에 있지만 비 거래 막대

 
자세한 최적화 로그의 이러한 행에서 가능합니까? 
        genetic pass ( 0 , 199 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.292

입력 매개변수의 적절한 값 세트(이름 없음)를 추가하시겠습니까?

 

유전학의 흥미로운 특징. 알고리즘의 깊이에서 1의 곱셈은 최적화된 계수로 대체되었으며 최적화 범위는 동일한 단위를 포함합니다.


이 매개변수의 최적화도 유전학에 포함시켰을 때 매개변수를 입력하기 전에 유전학에서 보여주던 결과에 근접조차 할 수 없었습니다.


이러한 상황에서 새 매개변수를 도입하면 "이전" 최대값에 도달할 수 있는 방법이 없는 새로운 로컬 극값이 너무 많이 추가된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 저것들. 매개변수가 시끄럽고 명확하지 않다고 말합니다.


이 시나리오에서 새 입력 매개변수가 쓰레기라고 가정하는 것이 맞습니까?

