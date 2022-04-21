MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 73 1...666768697071727374757677787980...84 새 코멘트 Igor Zakharov 2020.04.29 18:57 #721 모든 캐릭터 모드의 새로운 트릭: 로그에 따르면 31번의 패스를 테이블에서 24줄만 만들었습니다. 31 - 자체적으로 새 항목 추가 중지 로봇이 다시 컴파일되지 않았습니다. 추가됨: 알아냈습니다 - 여러 문자에 걸쳐 범위를 벗어난 배열이 있습니다. 그런 구절을 건너 뛰기 전에 눈치 채지 못했습니다. 한 번의 통과에 오류가없고 테스트가 끝까지 통과합니다 ... Igor Zakharov 2020.04.29 18:58 #722 Andrey Khatimlianskii : 그들은 이익이나 증거금을 예금 통화 로 변환하는 데 사용됩니까(테스터가 포지션을 열 때 자동으로 추가)? 아니요, 일반적으로 SGDNOK, PLNTRY와 같은 이국적인 것이 있습니다. Sealdo Сергей 2020.04.29 20:14 #723 수많은 직책을 여는 고문을 최적화했습니다. "포인트로 이익 계산(속도를 높이려면...)" 옵션을 사용하면 속도가 향상되지 않고 최적화 속도가 느려집니다... Andrey Khatimlianskii 2020.04.29 20:57 #724 Igor Zakharov : 아니요, 일반적으로 SGDNOK, PLNTRY와 같은 이국적인 것이 있습니다. 그리고 최적화는 무엇입니까? 사양에 무엇이 있습니까? "이익을 포인트로 계산"하면 추가로 나타납니다. 캐릭터? Алексей Тарабанов 2020.04.29 23:15 #725 fxsaber : 옵티마이저는 각 묶음에 대한 로그가 없다는 점에서 단일 옵티마이저와 다릅니다. 대부분의 경우 통나무는 브레이크의 많은 부분을 만듭니다. 터미널에서는 20명의 Expert Advisors 바구니 중 1명의 Expert Advisor가 완벽하게 작동합니다. 동기 출력? 꽤 가능합니다. 메타 따옴표에 대한 질문입니다. Алексей Тарабанов 2020.04.29 23:47 #726 개발자를 위한 질문: 테스트 로그 인쇄는 직접(DNS) 또는 지연(WTO)으로 어떻게 구성 되어 있습니까? Igor Zakharov 2020.04.30 08:13 #727 Andrey Khatimlianskii : 그리고 최적화는 무엇입니까? 사양에 무엇이 있습니까? "이익을 포인트로 계산"하면 추가로 나타납니다. 캐릭터? 재생을 중지했습니다(재부팅하지 않았습니다! 컴퓨터가 절전 모드에서 밤을 보냈습니다)... 새로운 날, 새로운 농담: 그룹 패스의 단일 패스에서 범위를 벗어난 배열이 없습니다... 내가 알아낼게요, 어떻게 모든 것을 지켜봐 이러한 농담이 재현됩니다. 그래서 일반적인 기호, 이익 계산 방법 - FX 추가됨: USDRUB에서 단일 테스트를 수행했으며 3개의 새로운 기호를 발견했습니다. 보시다시피 공통적으로 CHF가 있지만 USDRUB 및 Igor Zakharov 2020.04.30 11:20 #728 이전에는 주의를 기울이지 않았습니다: 기호 사양에서: 테스터는 주저하지 않고 0:00에 엽니다. 견적에 있지만 비 거래 막대 fxsaber 2020.05.01 13:11 #729 자세한 최적화 로그의 이러한 행에서 가능합니까? genetic pass ( 0 , 199 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.292 입력 매개변수의 적절한 값 세트(이름 없음)를 추가하시겠습니까? fxsaber 2020.05.01 13:21 #730 유전학의 흥미로운 특징. 알고리즘의 깊이에서 1의 곱셈은 최적화된 계수로 대체되었으며 최적화 범위는 동일한 단위를 포함합니다. 이 매개변수의 최적화도 유전학에 포함시켰을 때 매개변수를 입력하기 전에 유전학에서 보여주던 결과에 근접조차 할 수 없었습니다. 이러한 상황에서 새 매개변수를 도입하면 "이전" 최대값에 도달할 수 있는 방법이 없는 새로운 로컬 극값이 너무 많이 추가된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 저것들. 매개변수가 시끄럽고 명확하지 않다고 말합니다. 이 시나리오에서 새 입력 매개변수가 쓰레기라고 가정하는 것이 맞습니까? 1...666768697071727374757677787980...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 캐릭터 모드의 새로운 트릭:
로그에 따르면 31번의 패스를 테이블에서 24줄만 만들었습니다.
31 - 자체적으로 새 항목 추가 중지
로봇이 다시 컴파일되지 않았습니다.
추가됨: 알아냈습니다 - 여러 문자에 걸쳐 범위를 벗어난 배열이 있습니다. 그런 구절을 건너 뛰기 전에 눈치 채지 못했습니다. 한 번의 통과에 오류가없고 테스트가 끝까지 통과합니다 ...
그들은 이익이나 증거금을 예금 통화 로 변환하는 데 사용됩니까(테스터가 포지션을 열 때 자동으로 추가)?
아니요, 일반적으로 SGDNOK, PLNTRY와 같은 이국적인 것이 있습니다.
아니요, 일반적으로 SGDNOK, PLNTRY와 같은 이국적인 것이 있습니다.
그리고 최적화는 무엇입니까? 사양에 무엇이 있습니까?
"이익을 포인트로 계산"하면 추가로 나타납니다. 캐릭터?
옵티마이저는 각 묶음에 대한 로그가 없다는 점에서 단일 옵티마이저와 다릅니다. 대부분의 경우 통나무는 브레이크의 많은 부분을 만듭니다.
터미널에서는 20명의 Expert Advisors 바구니 중 1명의 Expert Advisor가 완벽하게 작동합니다.
그리고 최적화는 무엇입니까? 사양에 무엇이 있습니까?
"이익을 포인트로 계산"하면 추가로 나타납니다. 캐릭터?
재생을 중지했습니다(재부팅하지 않았습니다! 컴퓨터가 절전 모드에서 밤을 보냈습니다)... 새로운 날, 새로운 농담: 그룹 패스의 단일 패스에서 범위를 벗어난 배열이 없습니다... 내가 알아낼게요, 어떻게 모든 것을 지켜봐 이러한 농담이 재현됩니다.
그래서 일반적인 기호, 이익 계산 방법 - FX
추가됨:
USDRUB에서 단일 테스트를 수행했으며 3개의 새로운 기호를 발견했습니다.
보시다시피 공통적으로 CHF가 있지만 USDRUB 및
이전에는 주의를 기울이지 않았습니다: 기호 사양에서:
테스터는 주저하지 않고 0:00에 엽니다. 견적에 있지만 비 거래 막대
입력 매개변수의 적절한 값 세트(이름 없음)를 추가하시겠습니까?
유전학의 흥미로운 특징. 알고리즘의 깊이에서 1의 곱셈은 최적화된 계수로 대체되었으며 최적화 범위는 동일한 단위를 포함합니다.
이 매개변수의 최적화도 유전학에 포함시켰을 때 매개변수를 입력하기 전에 유전학에서 보여주던 결과에 근접조차 할 수 없었습니다.
이러한 상황에서 새 매개변수를 도입하면 "이전" 최대값에 도달할 수 있는 방법이 없는 새로운 로컬 극값이 너무 많이 추가된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 저것들. 매개변수가 시끄럽고 명확하지 않다고 말합니다.
이 시나리오에서 새 입력 매개변수가 쓰레기라고 가정하는 것이 맞습니까?