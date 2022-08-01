무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 89 1...828384858687888990919293949596...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.03.25 05:33 #881 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Georgiy Merts 2019.04.01 06:36 #882 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Georgiy Merts 2019.04.08 06:40 #883 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Roman Shiredchenko 2019.04.12 12:33 #884 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 안녕하세요. 매직 442420으로 차량 승하차 조건을 적어보세요. 추신: 최고의 움직임과 분석의 최악의 검토 없이는 의미론적 부하가 손실됩니다. Georgiy Merts 2019.04.12 14:05 #885 Roman Shiredchenko : 안녕하세요. 매직 442420으로 차량 승하차 조건을 적어보세요. 추신: 최고의 움직임과 분석의 최악의 검토 없이는 의미론적 부하가 손실됩니다. 예, 이미 세 번 칠한 것 같습니다. EMAFlatSP - 현재 가격 과 EMA(마침표 - 설정)의 교차점에 의해 현재 추세가 어디로 향하는지 결정함을 의미합니다. 우리는 추세에 반대되는 작업 시간 프레임(시간 프레임 - 설정에서)에 임펄스 바(몸이 각 그림자보다 커지도록)를 기다리고 있습니다. 그러한 막대가 닫히자 마자 추세에 반하여 진입합니다. 우리는 TP-SL(설정에서 둘 다 크기, TP는 SL보다 작음)을 설정하고 이 거래가 종료될 때까지 다시 입력하지 않습니다. 또한 설정에서 손익분기점과 그 수준으로의 전환 순간도 가져옵니다. 그것이 전체 TS입니다. "리뷰"에 관해서 - *** 이해하지 못했습니다. 최고 또는 최악을 선택하여 "움직임"을 어떻게 검토할 수 있습니까 ??? 통화쌍이 움직인다… 임의의 TS에 대한 SL 잘 작동하는 거래 시스템! 우리가 확실히 알았더라면. 가격이 Roman Shiredchenko 2019.04.12 14:36 #886 Georgiy Merts : 예, 이미 세 번 칠한 것 같습니다. EMAFlatSP - 현재 가격 과 EMA(마침표 - 설정)의 교차점에 의해 현재 추세가 어디로 향하는지 결정함을 의미합니다. 우리는 추세에 반대되는 작업 시간 프레임(시간 프레임 - 설정에서)에 임펄스 바(몸이 각 그림자보다 커지도록)를 기다리고 있습니다. 그러한 막대가 닫히자 마자 추세에 반하여 진입합니다. 우리는 TP-SL(설정에서 둘 다 크기, TP는 SL보다 작음)을 설정하고 이 거래가 종료될 때까지 다시 입력하지 않습니다. 또한 설정에서 손익분기점과 그 수준으로의 전환 순간도 가져옵니다. 그것이 전체 TS입니다. "리뷰"에 관해서 - *** 이해하지 못했습니다. 최고 또는 최악을 선택하여 "움직임"을 어떻게 검토할 수 있습니까 ??? 통화쌍이 움직인다… 고맙습니다. 네 자세히 봐야겠네요... 움직임은 페어의 움직임이 아니라 로봇의 움직임...거래의 체결 기준으로 볼 때 가장 나쁜 조건(추세의 부재) 간단히 말해서 최고의 로봇 중 하나 또는 다른 로봇에 대해 - 거래 개요, 진입-퇴장 이동 , 바람직하게는 사진과 함께, 악기 이동 촬영 - 채널의 얼마나, 몇 %를 차지하는지 - 만약 그것이 " 채널" 로봇, 예를 들어 이런 것... 뉴스 배경에 대한 토론, 그 이후에 어떤 움직임이 있었는지, 여기에는 최고의 로봇이 포함되었습니다... 일반적으로 이 모든 것이 ... ATcl - MT4용 Tcl 코딩 도움말 반대 입장: 자기기만인가 교묘한 Aleksey Vyazmikin 2019.04.12 16:33 #887 올해 새로운 지도자가 나타나지 않았습니다. 작년의 지도자가 모두 나타났습니다(대차대조표에 따름)? Maxim Romanov 2019.04.13 05:18 #888 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 데모 계정 은 결국 어떻게 성장합니까? 수익성 차트를 가질 수 있습니다. 거래할 때 어떤 일이 발생하는지 궁금합니다. Georgiy Merts 2019.04.13 06:29 #889 Maxim Romanov : 데모 계정 은 결국 어떻게 성장합니까? 수익성 차트를 가질 수 있습니다. 거래할 때 어떤 일이 발생하는지 궁금합니다. 맥심, 제가 수시로 반복하는 보고서의 첫 구절 잘 읽으셨나요? TS 리그의 작업에서 20/80 규칙은 아이러니하게도 나타납니다. 노력의 20%만이 결과를 제공합니다. 모든 시스템(최상위 부문 75개 시스템)을 하나의 계정에 넣으면 "수익성 일정"이 무엇입니까 ??? 그는 어떻게 성장할 수 있습니까? 그리고 거래할 때 일어나는 일 - 나는 거래의 균형과 품질 측면에서 상위 5개의 주간 거래 차트를 게시합니다. 플러스 상위 20개 - 나는 단지 균형, 최대 손실, 최대 손실 라인 및 거래 품질에 대한 통합 평가 측면에서 현재 특성을 제공합니다. 특히 불신자들을 위해 - 리그 최상위 디비전의 데모 계정 투자 비밀번호를 공유할 수 있지만 관심 있는 TS의 거래를 나머지 74개와 어떻게 분리할 생각입니까? 마지막으로 시스템이 개별적으로 작동하는 것을 보고 싶은 분들을 위해 데모 계정에서 거래할 것을 약속하는 대가로 시스템 중 하나를 제공할 준비가 되어 있습니다. 또한 SharedProjects를 통해 모든 672 차량의 코드가 포함된 EX5 파일에 대한 액세스를 제공하고 싶었습니다. 그러나 이 작업은 가상 인터페이스 내보내기에 대한 일부 오해로 인해 여전히 "림보" 상태입니다. 언제나처럼 다음 보고서는 월요일에 게시됩니다. 세뇌. 거래: 수동 및 신경망 MQL5에서 함께 배우고 쓰기 Renat Akhtyamov 2019.04.13 09:59 #890 각 EA는 자체 쌍을 거래합니까? 그것들은 완전히 다른 것들입니다 ;) 당신이 정말로 TS 리그를 만든다면, 같은 쌍이지만 다른 계정에서 1...828384858687888990919293949596...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
안녕하세요. 매직 442420으로 차량 승하차 조건을 적어보세요.
추신: 최고의 움직임과 분석의 최악의 검토 없이는 의미론적 부하가 손실됩니다.
안녕하세요. 매직 442420으로 차량 승하차 조건을 적어보세요.
추신: 최고의 움직임과 분석의 최악의 검토 없이는 의미론적 부하가 손실됩니다.
예, 이미 세 번 칠한 것 같습니다.
EMAFlatSP - 현재 가격 과 EMA(마침표 - 설정)의 교차점에 의해 현재 추세가 어디로 향하는지 결정함을 의미합니다. 우리는 추세에 반대되는 작업 시간 프레임(시간 프레임 - 설정에서)에 임펄스 바(몸이 각 그림자보다 커지도록)를 기다리고 있습니다. 그러한 막대가 닫히자 마자 추세에 반하여 진입합니다. 우리는 TP-SL(설정에서 둘 다 크기, TP는 SL보다 작음)을 설정하고 이 거래가 종료될 때까지 다시 입력하지 않습니다. 또한 설정에서 손익분기점과 그 수준으로의 전환 순간도 가져옵니다. 그것이 전체 TS입니다.
"리뷰"에 관해서 - *** 이해하지 못했습니다. 최고 또는 최악을 선택하여 "움직임"을 어떻게 검토할 수 있습니까 ??? 통화쌍이 움직인다…
예, 이미 세 번 칠한 것 같습니다.
EMAFlatSP - 현재 가격 과 EMA(마침표 - 설정)의 교차점에 의해 현재 추세가 어디로 향하는지 결정함을 의미합니다. 우리는 추세에 반대되는 작업 시간 프레임(시간 프레임 - 설정에서)에 임펄스 바(몸이 각 그림자보다 커지도록)를 기다리고 있습니다. 그러한 막대가 닫히자 마자 추세에 반하여 진입합니다. 우리는 TP-SL(설정에서 둘 다 크기, TP는 SL보다 작음)을 설정하고 이 거래가 종료될 때까지 다시 입력하지 않습니다. 또한 설정에서 손익분기점과 그 수준으로의 전환 순간도 가져옵니다. 그것이 전체 TS입니다.
"리뷰"에 관해서 - *** 이해하지 못했습니다. 최고 또는 최악을 선택하여 "움직임"을 어떻게 검토할 수 있습니까 ??? 통화쌍이 움직인다…
고맙습니다. 네 자세히 봐야겠네요...
움직임은 페어의 움직임이 아니라 로봇의 움직임...거래의 체결 기준으로 볼 때 가장 나쁜 조건(추세의 부재) 간단히 말해서 최고의 로봇 중 하나 또는 다른 로봇에 대해 - 거래 개요, 진입-퇴장 이동 , 바람직하게는 사진과 함께, 악기 이동 촬영 - 채널의 얼마나, 몇 %를 차지하는지 - 만약 그것이 " 채널" 로봇, 예를 들어 이런 것... 뉴스 배경에 대한 토론, 그 이후에 어떤 움직임이 있었는지, 여기에는 최고의 로봇이 포함되었습니다... 일반적으로 이 모든 것이 ...
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
데모 계정 은 결국 어떻게 성장합니까? 수익성 차트를 가질 수 있습니다. 거래할 때 어떤 일이 발생하는지 궁금합니다.
맥심, 제가 수시로 반복하는 보고서의 첫 구절 잘 읽으셨나요?
TS 리그의 작업에서 20/80 규칙은 아이러니하게도 나타납니다. 노력의 20%만이 결과를 제공합니다. 모든 시스템(최상위 부문 75개 시스템)을 하나의 계정에 넣으면 "수익성 일정"이 무엇입니까 ??? 그는 어떻게 성장할 수 있습니까?
그리고 거래할 때 일어나는 일 - 나는 거래의 균형과 품질 측면에서 상위 5개의 주간 거래 차트를 게시합니다. 플러스 상위 20개 - 나는 단지 균형, 최대 손실, 최대 손실 라인 및 거래 품질에 대한 통합 평가 측면에서 현재 특성을 제공합니다.
특히 불신자들을 위해 - 리그 최상위 디비전의 데모 계정 투자 비밀번호를 공유할 수 있지만 관심 있는 TS의 거래를 나머지 74개와 어떻게 분리할 생각입니까?
마지막으로 시스템이 개별적으로 작동하는 것을 보고 싶은 분들을 위해 데모 계정에서 거래할 것을 약속하는 대가로 시스템 중 하나를 제공할 준비가 되어 있습니다.
또한 SharedProjects를 통해 모든 672 차량의 코드가 포함된 EX5 파일에 대한 액세스를 제공하고 싶었습니다. 그러나 이 작업은 가상 인터페이스 내보내기에 대한 일부 오해로 인해 여전히 "림보" 상태입니다.
언제나처럼 다음 보고서는 월요일에 게시됩니다.
각 EA는 자체 쌍을 거래합니까?
그것들은 완전히 다른 것들입니다 ;)
당신이 정말로 TS 리그를 만든다면, 같은 쌍이지만 다른 계정에서