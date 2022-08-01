무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 87 1...808182838485868788899091929394...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.03.11 05:43 #861 Vladimir Baskakov : 너무 많은 작업, 리소스 및 결과는 다소 약합니다. 두 개의 반자동 장치입니다. 테스터가 발명된 이유는 명확하지 않습니다. 그러나 계정은 병합되지 않았습니다. 그리고 테스터 - TS 리그의 결과일 뿐이며 이것이 만병 통치약이 아님을 보여줍니다. 내 첫 경험은 말할 것도 없고 Expert Advisor가 15년 동안 테스터에서 좋은 결과를 보여주었지만 실제 테스트에 적용한 후 한 달 후에 병합되기 시작했습니다. Georgiy Merts 2019.03.11 05:44 #862 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액 기준 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질 상위 5위: [삭제] 2019.03.12 05:08 #863 Georgiy Merts : 그러나 계정은 병합되지 않았습니다. 그리고 테스터 - TS 리그의 결과일 뿐이며 이것이 만병 통치약이 아님을 보여줍니다. 내 첫 경험은 말할 것도 없고 Expert Advisor가 15년 동안 테스터에서 좋은 결과를 보여주었지만 실제 테스트에 적용한 후 한 달 후에 병합되기 시작했습니다. 당신은 봄에 데모 신호가 있을 것이라고 말했습니다. 언제 계획 중이신가요? Roman Shiredchenko 2019.03.13 21:23 #864 Vladimir Baskakov : 당신은 봄에 데모 신호가 있을 것이라고 말했습니다. 언제 계획 중이신가요? 연속을 기대하면서 ...이 칩은 아름답게 642750입니다. 특히 재고가 비슷한 것이 있기 때문에 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. [삭제] 2019.03.14 15:41 #865 Roman Shiredchenko : 연속을 기대하면서 ...이 칩은 아름답게 642750입니다. 특히 재고가 비슷한 것이 있기 때문에 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 음, 모니터링에 넣어. 적어도 보는 것은 흥미로울 것입니다. Georgiy Merts 2019.03.15 08:32 #866 Roman Shiredchenko : 연속을 기대하면서 ...이 칩은 아름답게 642750입니다. 특히 재고가 비슷한 것이 있기 때문에 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. EMAFlatRTS - 추세에 대한 임펄스 막대에 입력, 추세는 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정됩니다. 에스코트 - 역 후행(후행 TP). H4 시간대에 24시간 작동 합니다. 모든 것이 괜찮을 것이지만 역 후행은 매우 위험한 반주라는 것을 기억해야 합니다. 예상치 못한 역추세가 예금에 심각한 타격을 줄 것입니다. Georgiy Merts 2019.03.15 08:33 #867 Vladimir Baskakov : 당신은 봄에 데모 신호가 있을 것이라고 말했습니다. 언제 계획 중이신가요? '봄에'가 아니라 '봄의 끝자락에 프로사다를 벗어나고 싶다'. 이것이 진행되는 방식이며, 게다가 3월에 무언가가 멈췄습니다. 배수가 시작되지 않았지만 성장이 느려졌습니다. 나는 드로다운에서 벗어날 것입니다. 그런 다음 우리는 신호에 대해 생각할 것입니다. [삭제] 2019.03.15 09:21 #868 Georgiy Merts : '봄에'가 아니라 '봄의 끝자락에 프로사다를 벗어나고 싶다'. 이것이 진행되는 방식이며, 게다가 3월에 무언가가 멈췄습니다. 배수가 시작되지 않았지만 성장이 느려졌습니다. 나는 드로다운에서 빠져나올 것이다. 그리고 나서 우리는 신호에 대해 생각할 것이다. 글쎄, 그것은 당신의 일, 아마도, 내 말은. 당신이 그것을 공개했고 모든 것이 동일하기 때문에 지점을 더 다양하게 만드십시오. 당신은 대답할 수 없습니다, 당신은 논쟁할 수 없습니다 Dmitriy Forex 2019.03.15 09:41 #869 Georgiy Merts : 모두를 환영합니다. 잊어버린 사람이 있다면 - League of Trading Systems는 데모 계정에서 지속적으로 거래하는 간단한 Expert Advisors 집합입니다. 목표는 이미 실제로 적용할 수 있는 좋은 데모 기록을 보유하고 있는 백테스트된 Expert Advisors를 지속적으로 보유하는 것입니다. 모든 거래 시스템(TS)은 단순하지만 반대되는 원칙을 기반으로 하므로 어느 순간에든 일부는 긍정적인 결과를 보여야 한다는 아이디어입니다. 16TS는 각 기호에 대해 작동하며 28개의 기호가 사용됩니다. 최악의 결과를 보인 TS를 재최적화하고, 실생활에 가장 적합한 TS를 선택하는 일만 남았다. 컴퓨터 업데이트로 인해 재최적화 지원 문제가 사라졌습니다(그러나 이전에 이 작업을 도운 두 참가자에게 약속한 것은 유효합니다). 그러나 현재 플러스를 보여주는 차량 중에서 최고의 차량을 선택하는 문제가 남아 있습니다. 대부분 직관적으로 해결됩니다. 제 생각에는 리얼에 설치하기 위해서는 최고의 품질과 안정적인 거래를 보여주는 TS를 선택하는 것이 필요하다고 생각합니다. 품질 문제가 해결되었습니다. 차량 균형 차트의 "품질"에 대한 상당히 적절한 지표가 도입되었습니다. 지속 가능성 문제는 여전히 열려 있습니다. 지난 달에 TS 리그 코드에 몇 가지 아이디어를 넣었지만 긍정적인 결과를 줄 수 있을지는 미지수입니다. 실제용으로 선택된 TS - 신호 가 있는 별도의 데모 계정에 설치됩니다(MyFxBook에서 신호에 대한 모니터링이 있으며 나중에 실제 계정과 신호가 열립니다). 차량 선택은 모든 448 차량이 작동하는 공통 데모 계정에서 제공됩니다. 리그 최고의 차량에 대한 보고서: 잔액 기준 상위 20위: 밸런스별 베스트 10 차량 차트: 무역 품질별 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 10TS 차트: 조지 머츠 : 모두를 환영합니다. 잊어버린 사람이 있다면 - League of Trading Systems는 데모 계정에서 지속적으로 거래하는 간단한 Expert Advisors 집합입니다. 목표는 이미 실제로 적용할 수 있는 좋은 데모 기록을 보유하고 있는 백테스트된 Expert Advisors를 지속적으로 보유하는 것입니다. 모든 거래 시스템(TS)은 단순하지만 반대되는 원칙을 기반으로 하므로 어느 순간에든 일부는 긍정적인 결과를 보여야 한다는 아이디어입니다. 16TS는 각 기호에 대해 작동하며 28개의 기호가 사용됩니다. 최악의 결과를 보인 TS를 재최적화하고, 실생활에 가장 적합한 TS를 선택하는 일만 남았다. 컴퓨터 업데이트로 인해 재최적화 지원 문제가 사라졌습니다(그러나 이전에 이 작업을 도운 두 참가자에게 약속한 것은 유효합니다). 그러나 현재 플러스를 보여주는 차량 중에서 최고의 차량을 선택하는 문제가 남아 있습니다. 대부분 직관적으로 해결됩니다. 제 생각에는 리얼에 설치하기 위해서는 최고의 품질과 안정적인 거래를 보여주는 TS를 선택하는 것이 필요하다고 생각합니다. 품질 문제가 해결되었습니다. 차량 밸런스 차트의 "품질"에 대한 상당히 적절한 지표가 도입되었습니다. 지속 가능성 문제는 여전히 열려 있습니다. 지난 달에 TS 리그 코드에 몇 가지 아이디어를 넣었지만 긍정적인 결과를 줄 수 있을지는 미지수입니다. 실제용으로 선택된 TS - 신호 가 있는 별도의 데모 계정에 설치됩니다(MyFxBook에서 신호에 대한 모니터링이 있으며 나중에 실제 계정과 신호가 열립니다). 차량 선택은 모든 448 차량이 작동하는 공통 데모 계정에서 제공됩니다. 리그 최고의 차량에 대한 보고서: 잔액 기준 상위 20위: 밸런스별 베스트 10 차량 차트: 무역 품질별 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 10TS 차트: 어떤 브로커와 함께 일하십니까? 어떤 유형의 계정인가요? Georgiy Merts 2019.03.15 10:03 #870 모든 시스템은 잘 알려진 "DC to A"에서 데모 ECN에 있습니다. 1...808182838485868788899091929394...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
너무 많은 작업, 리소스 및 결과는 다소 약합니다. 두 개의 반자동 장치입니다. 테스터가 발명된 이유는 명확하지 않습니다.
그러나 계정은 병합되지 않았습니다.
그리고 테스터 - TS 리그의 결과일 뿐이며 이것이 만병 통치약이 아님을 보여줍니다. 내 첫 경험은 말할 것도 없고 Expert Advisor가 15년 동안 테스터에서 좋은 결과를 보여주었지만 실제 테스트에 적용한 후 한 달 후에 병합되기 시작했습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액 기준 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질 상위 5위:
당신은 봄에 데모 신호가 있을 것이라고 말했습니다. 언제 계획 중이신가요?
연속을 기대하면서 ...이 칩은 아름답게 642750입니다. 특히 재고가 비슷한 것이 있기 때문에 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
EMAFlatRTS - 추세에 대한 임펄스 막대에 입력, 추세는 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정됩니다. 에스코트 - 역 후행(후행 TP). H4 시간대에 24시간 작동 합니다.
모든 것이 괜찮을 것이지만 역 후행은 매우 위험한 반주라는 것을 기억해야 합니다. 예상치 못한 역추세가 예금에 심각한 타격을 줄 것입니다.
'봄에'가 아니라 '봄의 끝자락에 프로사다를 벗어나고 싶다'. 이것이 진행되는 방식이며, 게다가 3월에 무언가가 멈췄습니다. 배수가 시작되지 않았지만 성장이 느려졌습니다.
나는 드로다운에서 벗어날 것입니다. 그런 다음 우리는 신호에 대해 생각할 것입니다.
잊어버린 사람이 있다면 - League of Trading Systems는 데모 계정에서 지속적으로 거래하는 간단한 Expert Advisors 집합입니다. 목표는 이미 실제로 적용할 수 있는 좋은 데모 기록을 보유하고 있는 백테스트된 Expert Advisors를 지속적으로 보유하는 것입니다. 모든 거래 시스템(TS)은 단순하지만 반대되는 원칙을 기반으로 하므로 어느 순간에든 일부는 긍정적인 결과를 보여야 한다는 아이디어입니다. 16TS는 각 기호에 대해 작동하며 28개의 기호가 사용됩니다. 최악의 결과를 보인 TS를 재최적화하고, 실생활에 가장 적합한 TS를 선택하는 일만 남았다.
컴퓨터 업데이트로 인해 재최적화 지원 문제가 사라졌습니다(그러나 이전에 이 작업을 도운 두 참가자에게 약속한 것은 유효합니다). 그러나 현재 플러스를 보여주는 차량 중에서 최고의 차량을 선택하는 문제가 남아 있습니다. 대부분 직관적으로 해결됩니다. 제 생각에는 리얼에 설치하기 위해서는 최고의 품질과 안정적인 거래를 보여주는 TS를 선택하는 것이 필요하다고 생각합니다. 품질 문제가 해결되었습니다. 차량 균형 차트의 "품질"에 대한 상당히 적절한 지표가 도입되었습니다. 지속 가능성 문제는 여전히 열려 있습니다. 지난 달에 TS 리그 코드에 몇 가지 아이디어를 넣었지만 긍정적인 결과를 줄 수 있을지는 미지수입니다.
실제용으로 선택된 TS - 신호 가 있는 별도의 데모 계정에 설치됩니다(MyFxBook에서 신호에 대한 모니터링이 있으며 나중에 실제 계정과 신호가 열립니다).
차량 선택은 모든 448 차량이 작동하는 공통 데모 계정에서 제공됩니다.
리그 최고의 차량에 대한 보고서:
잔액 기준 상위 20위:
밸런스별 베스트 10 차량 차트:
무역 품질별 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 10TS 차트:
어떤 브로커와 함께 일하십니까? 어떤 유형의 계정인가요?
모든 시스템은 잘 알려진 "DC to A"에서 데모 ECN에 있습니다.