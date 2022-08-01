무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 88 1...818283848586878889909192939495...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.03.15 11:28 #871 Georgiy Merts : EMAFlatRTS - 추세에 대한 임펄스 막대에 입력, 추세는 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정됩니다. 에스코트 - 역 후행(후행 TP). H4 시간대에 24시간 작동 합니다. 모든 것이 괜찮을 것이지만 역 후행은 매우 위험한 반주라는 것을 기억해야 합니다. 예상치 못한 역추세는 예금에 매우 심각한 타격을 줄 것입니다. 고맙습니다. 더 자세하게는 거의 불가능합니까? ... "추세에 대한 임펄스 막대 에 진입, 추세는 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정됩니다" Georgiy Merts 2019.03.15 12:37 #872 Roman Shiredchenko : 고맙습니다. 더 자세하게는 거의 불가능합니까? ... "추세에 대한 임펄스 막대 에 진입, 추세는 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정됩니다" 여기에서 더 자세한 내용은 무엇입니까? Forex는 모멘텀, 즉 급격한 움직임에 의해 움직입니다. 임펄스 바는 갑작스러운 움직임을 나타내는 바입니다. 바디가 각각의 그림자보다 길다는 조건을 사용합니다. 종가가 이전 고점보다 높다는 추가 조건을 사용할 수도 있습니다(이전 저점 미만). 또 다른 가능한 조건은 높고 낮음이 모두 운동량 방향으로 이전 조건에 비해 이동된다는 것입니다. 여기에서 우리는 그런 바를 기다리고 있습니다. 그것이 형성되자마자, 우리는 추세가 어디로 향하는지 살펴보고 현재 EMA(설정의 기간)와 현재 가격 을 비교합니다. 가격이 EMA보다 높으면 추세가 상승하고, 더 낮으면 추세가 하락합니다. 가격이 특정 포인트만큼 EMA에서 멀어지도록 특정 임계값을 입력할 수도 있습니다(설정에서 꺼낼 수 있음). 이제 막 닫힌 임펄스 바가 어디로 향하는지 봅시다. 추세에 어긋나면 진입합니다. TP(설정의 값)를 설정하고 SL을 설정하지 않습니다. 그런 다음 각 막대를 사용하여 설정된 TP를 가격으로 이동하여 EMA 기간 동안 가격에 확실히 도달할 수 있도록 합니다. 모든 것, 그것이 전체 TS입니다. 또한 SL은 전체 역사적 기간(내 경우에는 2년) 동안 한 번도 맞은 적이 없는 거리로 설정해야 합니다. 이것은 "비상 SL"이며, 그것이 터지면 차량이 작동을 멈추고 거래에서 제거되거나 최소한 다시 최적화해야 한다는 분명한 신호입니다. 나는 그러한 TS("reverse trailing" 지원) - martingale 기술과 매우 유사하게 작동하지만 보증금을 로드하지 않고 수행합니다. 그것은 무겁고 평평한 악기에 폭탄일 뿐입니다. "수다"가 있지만 가격의 거의 최고점이 지속적으로 취해지며 전문가는 빠르게 수익을 얻습니다. 그러나 첫 번째 놓친 역추세는 예금의 절반을 쉽게 "먹을" 수 있습니다. 묻다! 1분 OHLC 대 모든 EA Kanguru 4.6 - Vitaly Muzichenko 2019.03.15 12:42 #873 Georgiy Merts : 여기에서 더 자세한 내용은 무엇입니까? Vitaly Muzichenko 2019.03.15 12:59 #875 Georgiy Merts : 네 맞습니다. Vitaly, 스스로 판단하세요. 2년의 역사에서 단 한 번도 중단된 적이 없습니다. 그리고 여기 - 기절. TC가 설계하지 않은 문제가 발생했음이 분명합니다. 따라서 우리는 즉시 작업을 중단하고 최소한 차량을 다시 최적화합니다. 글쎄요 잘은 모르겠지만 발이 거의 70%에 닿아서 아주 기분이 좋은데 80%가 넘으면 벌써 뭔가를 생각해야 합니다. Georgiy Merts 2019.03.15 13:56 #876 Vitaly Muzichenko : 글쎄요 잘은 모르겠지만 발이 거의 70%에 달하고 이게 은근히 기분 좋은데 80%를 넘으면 벌써 뭔가를 생각해야 합니다. 글쎄, 그것은 차량에 달려 있습니다! 후행이 있는 일반적인 TS는 SL을 설정할 때 TP를 설정하지 않고 각 막대로 SL을 가격으로 이동합니다. SL을 녹아웃하여 100%로 끝납니다! 그러나 이것은 직접적인 후행입니다. 역방향 - 다르게 작동합니다. 여기에서 TP를 이동합니다. 그리고 SL은 이론상 존재하지 않습니다. 그리고 우리는 그것을 "사고의 경우"에만 독점적으로 넣습니다. 정상 작동 중에는 녹아웃되지 않아야 합니다. 거래는 TP에 의해 독점적으로 마감되어야 합니다(항상 긍정적인 것은 아니며 때로는 수익성이 없는 경우도 있음) Roman Shiredchenko 2019.03.16 09:42 #877 Georgiy Merts : 여기에서 더 자세한 내용은 무엇입니까? Forex는 모멘텀, 즉 급격한 움직임에 의해 움직 입니다. 임펄스 바는 갑작스러운 움직임을 나타내는 바입니다. 바디가 각각의 그림자보다 길다는 조건을 사용합니다. 종가가 이전 고점보다 높다는 추가 조건을 사용할 수도 있습니다(이전 저점 미만). 또 다른 가능한 조건은 높고 낮음이 모두 운동량 방향으로 이전 조건에 비해 이동된다는 것입니다. 여기에서 우리는 그런 바를 기다리고 있습니다. ... 다른 방법으로 식별할 수 있습니까? ... 예를 들어, 최소 크기 측면에서 ... 역시 그런 바가 많은데.. 다 충동적일 수는 없잖아요? Georgiy Merts 2019.03.16 10:22 #878 Roman Shiredchenko : 다른 방법으로 식별할 수 있습니까? ... 예를 들어, 최소 크기 측면에서 ... 역시 그런 바가 많은데.. 다 충동적일 수는 없잖아요? 그렇다면 그들은 왜 충동적이지 않습니까? 맥박. 그리고 그 중 하나는 움직임의 시작이 될 수 있으므로 다음 거래를 종료한 후 움직임의 시작을 놓치지 않도록 첫 번째 임펄스 막대에 올바른 방향으로 입력합니다. 물론 최소 크기를 필터링할 수도 있습니다. 일일 ATR을 취하고 막대가 특정 비율(예: 5%)을 초과하는 경우에만 입력한다고 가정해 보겠습니다. 막대가 더 작 으면 입력하지 않습니다 ... 내 경험에 따르면 가장 중요한 것은 반주가 악기와 일치하는지 여부입니다. 위에서 말했듯이 리버스 트레일링 시스템의 하드 플랫에서 SL을 설정하지 않고 TP를 각 막대의 가격으로 이동하는 경우 제대로 작동합니다. 그러나 추측된 추세에서는 말 그대로 움직임의 몇 퍼센트를 차지하며 첫 번째 추측되지 않은 추세는 쉽게 보증금의 절반을 차지할 것입니다. 그리고 그 반대의 경우에도 해당 상품이 강한 추세라면(Forex에는 없지만 주식은 있음) 일반적인 SL 후행보다 더 좋은 것을 생각할 수 없습니다. 거의 모든 추세 움직임이 취해집니다. 그러나 플랫이 시작되면 간단한 후행 시스템이 병합되기 시작합니다. Forex - 고정 TP-SL의 가장 합리적인 시스템. 또한, 상품이 현재 추세를 나타내고 있다면 TP / SL 비율을 1 이상으로 취해야 합니다(일반적으로 성공적인 거래의 30%에서 3이 제안됨). 반대로 상품이 대부분 평평하다면 TP / SL Ratio는 1보다 작아야합니다 (일반적으로 성공적인 거래의 80 %로 1/3이 제공됨) 코딩하는 방법? Metatrader 5의 표준 지표를 ML1 - SMA 필터 Roman Shiredchenko 2019.03.16 12:50 #879 Georgiy Merts : 그렇다면 그들은 왜 충동적이지 않습니까? 맥박. 그리고 그 중 하나는 움직임의 시작이 될 수 있으므로 다음 거래를 종료한 후 움직임의 시작을 놓치지 않도록 첫 번째 임펄스 막대에 올바른 방향으로 입력합니다. 물론 최소 크기를 필터링할 수도 있습니다. 일일 ATR을 취하고 막대가 특정 비율(예: 5%)을 초과하는 경우에만 입력한다고 가정해 보겠습니다. 막대가 더 작 으면 입력하지 않습니다 ... 내 경험에 따르면 가장 중요한 것은 반주가 악기와 일치하는지 여부입니다. 위에서 말했듯이 리버스 트레일링 시스템의 하드 플랫에서 SL을 설정하지 않고 TP를 각 막대의 가격으로 이동하는 경우 제대로 작동합니다. 그러나 추측된 추세에서는 말 그대로 움직임의 몇 퍼센트를 차지하며 첫 번째 추측되지 않은 추세는 쉽게 보증금의 절반을 차지할 것입니다. 그리고 그 반대의 경우에도 해당 상품이 강한 추세라면(Forex에는 없지만 주식은 있음) 일반적인 SL 후행보다 더 좋은 것을 생각할 수 없습니다. 거의 모든 추세 움직임이 취해집니다. 그러나 플랫이 시작되면 간단한 후행 시스템이 병합되기 시작합니다. EMAFlatRTS - 추세에 대한 임펄스 막대에 입력, 추세는 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정됩니다. 에스코트 - 역 후행(후행 TP). H4 시간대에 24시간 작동 합니다.
모든 것이 괜찮을 것이지만 역 후행은 매우 위험한 반주라는 것을 기억해야 합니다. 예상치 못한 역추세는 예금에 매우 심각한 타격을 줄 것입니다.
여기에서 더 자세한 내용은 무엇입니까? Forex는 모멘텀, 즉 급격한 움직임에 의해 움직입니다. 임펄스 바는 갑작스러운 움직임을 나타내는 바입니다. 바디가 각각의 그림자보다 길다는 조건을 사용합니다. 종가가 이전 고점보다 높다는 추가 조건을 사용할 수도 있습니다(이전 저점 미만). 또 다른 가능한 조건은 높고 낮음이 모두 운동량 방향으로 이전 조건에 비해 이동된다는 것입니다.
여기에서 우리는 그런 바를 기다리고 있습니다.
그것이 형성되자마자, 우리는 추세가 어디로 향하는지 살펴보고 현재 EMA(설정의 기간)와 현재 가격 을 비교합니다. 가격이 EMA보다 높으면 추세가 상승하고, 더 낮으면 추세가 하락합니다. 가격이 특정 포인트만큼 EMA에서 멀어지도록 특정 임계값을 입력할 수도 있습니다(설정에서 꺼낼 수 있음).
이제 막 닫힌 임펄스 바가 어디로 향하는지 봅시다. 추세에 어긋나면 진입합니다. TP(설정의 값)를 설정하고 SL을 설정하지 않습니다. 그런 다음 각 막대를 사용하여 설정된 TP를 가격으로 이동하여 EMA 기간 동안 가격에 확실히 도달할 수 있도록 합니다.
모든 것, 그것이 전체 TS입니다.
또한 SL은 전체 역사적 기간(내 경우에는 2년) 동안 한 번도 맞은 적이 없는 거리로 설정해야 합니다. 이것은 "비상 SL"이며, 그것이 터지면 차량이 작동을 멈추고 거래에서 제거되거나 최소한 다시 최적화해야 한다는 분명한 신호입니다.
나는 그러한 TS("reverse trailing" 지원) - martingale 기술과 매우 유사하게 작동하지만 보증금을 로드하지 않고 수행합니다. 그것은 무겁고 평평한 악기에 폭탄일 뿐입니다. "수다"가 있지만 가격의 거의 최고점이 지속적으로 취해지며 전문가는 빠르게 수익을 얻습니다. 그러나 첫 번째 놓친 역추세는 예금의 절반을 쉽게 "먹을" 수 있습니다.
일을 그만둬은 무슨 뜻인가요? 정류장이 녹아웃되면 차량이 용광로에 있습니까?
네 맞습니다.
Vitaly, 스스로 판단하세요. 2년의 역사에서 단 한 번도 중단된 적이 없습니다. 그리고 여기 - 기절. TC가 설계하지 않은 문제가 발생했음이 분명합니다. 따라서 우리는 즉시 작업을 중단하고 최소한 차량을 다시 최적화합니다.
글쎄요 잘은 모르겠지만 발이 거의 70%에 닿아서 아주 기분이 좋은데 80%가 넘으면 벌써 뭔가를 생각해야 합니다.
글쎄, 그것은 차량에 달려 있습니다!
후행이 있는 일반적인 TS는 SL을 설정할 때 TP를 설정하지 않고 각 막대로 SL을 가격으로 이동합니다. SL을 녹아웃하여 100%로 끝납니다! 그러나 이것은 직접적인 후행입니다.
역방향 - 다르게 작동합니다. 여기에서 TP를 이동합니다. 그리고 SL은 이론상 존재하지 않습니다. 그리고 우리는 그것을 "사고의 경우"에만 독점적으로 넣습니다. 정상 작동 중에는 녹아웃되지 않아야 합니다. 거래는 TP에 의해 독점적으로 마감되어야 합니다(항상 긍정적인 것은 아니며 때로는 수익성이 없는 경우도 있음)
다른 방법으로 식별할 수 있습니까? ... 예를 들어, 최소 크기 측면에서 ...
역시 그런 바가 많은데.. 다 충동적일 수는 없잖아요?
그렇다면 그들은 왜 충동적이지 않습니까? 맥박. 그리고 그 중 하나는 움직임의 시작이 될 수 있으므로 다음 거래를 종료한 후 움직임의 시작을 놓치지 않도록 첫 번째 임펄스 막대에 올바른 방향으로 입력합니다.
물론 최소 크기를 필터링할 수도 있습니다. 일일 ATR을 취하고 막대가 특정 비율(예: 5%)을 초과하는 경우에만 입력한다고 가정해 보겠습니다. 막대가 더 작 으면 입력하지 않습니다 ...
내 경험에 따르면 가장 중요한 것은 반주가 악기와 일치하는지 여부입니다. 위에서 말했듯이 리버스 트레일링 시스템의 하드 플랫에서 SL을 설정하지 않고 TP를 각 막대의 가격으로 이동하는 경우 제대로 작동합니다. 그러나 추측된 추세에서는 말 그대로 움직임의 몇 퍼센트를 차지하며 첫 번째 추측되지 않은 추세는 쉽게 보증금의 절반을 차지할 것입니다. 그리고 그 반대의 경우에도 해당 상품이 강한 추세라면(Forex에는 없지만 주식은 있음) 일반적인 SL 후행보다 더 좋은 것을 생각할 수 없습니다. 거의 모든 추세 움직임이 취해집니다. 그러나 플랫이 시작되면 간단한 후행 시스템이 병합되기 시작합니다.
Forex - 고정 TP-SL의 가장 합리적인 시스템. 또한, 상품이 현재 추세를 나타내고 있다면 TP / SL 비율을 1 이상으로 취해야 합니다(일반적으로 성공적인 거래의 30%에서 3이 제안됨). 반대로 상품이 대부분 평평하다면 TP / SL Ratio는 1보다 작아야합니다 (일반적으로 성공적인 거래의 80 %로 1/3이 제공됨)
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트: