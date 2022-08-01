무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 96

Georgiy Merts :

어떤 계정으로? 같은 것에?

계정을 주세요, 마술사 - 저는 코드를 작성 중입니다. 실행 모듈은 동일합니다.

네. 계정은 동일합니다.


로그인: 1235173692


투자자: td3fzsp

마법 - 642952.







 
Roman Shiredchenko :

계정 : 1235173692

마법 : 642952

등록 코드 : 1973107451

마법의 끝에서 두 번째 숫자는 5입니다. 즉, 이 TS는 H4 시간대에 작동합니다.

주의하십시오. 시작 후 로그에 다음 메시지가 표시되어야 합니다.

무역 시스템이 만들어졌습니다. 마법: ..... 기호: .....

벌리드:.....

최대 가격 DD: ......

최대 SL 대기열 길이:.....

 
Georgiy Merts :

실행 후 로그에 다음 메시지가 표시되어야 합니다.

무역 시스템이 만들어졌습니다. 마법: ..... 기호: .....

벌리드:.....

최대 가격 DD: ......

최대 SL 대기열 길이:.....


고마워. 분명한. 월요일 저녁부터 지켜보겠습니다...

 

덧붙여서 마법의 첫 번째 숫자는 6입니다.

이것은 이 차량에 "후진 후행" 지원이 있음을 의미합니다. 매우 위험한 에스코트. 하드 플랫이 진행되는 동안 단지 "폭탄"이 플랫 채터의 가장 "피크"를 차지할 것이지만 첫 번째 예측되지 않은 역추세는 예금에 매우 큰 타격을 줄 것입니다.

 
Georgiy Merts :

이 마술사가 있는 차량에도 동일한 역트롤이 있습니까?

442420

 
Roman Shiredchenko :

아니요.

첫 번째 숫자 4는 고정 TP-SL(손익분기점 전송 포함)이며, 여기서 TP는 SL보다 작습니다.

Georgiy Merts :

672 소나무에서 잃어버린 것
 
Vladimir Baskakov :
672 소나무에서 잃어버린 것

이게 탈까? 블라디미르, 무엇을 이해하지 못합니까?

마법의 첫 번째 숫자는 차량의 호위 유형입니다.

Georgiy Merts :

옆모습입니다 ;)
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:



