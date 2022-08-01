무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 94 1...87888990919293949596979899100101...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.04.18 19:48 #931 Roman Shiredchenko : 이전 게시물에 게시됨 모든 것이 일치 어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다. Roman Shiredchenko 2019.04.18 21:17 #932 Georgiy Merts : 어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다. " 계정: 1235173692 마법: 442420 등록 코드: 1855666390" 좋아요? Roman Shiredchenko 2019.04.18 21:18 #933 Georgiy Merts : 로만, 나는 질문을 반복합니다. 어떤 종류의 시스템을 원했습니까? 당신은 존재하지 않는 시스템 422420을 원했습니다. 전문가는 그런 마술사를 찾지 못했습니다. 그래서 그는 유로달러에서 실행되는 기본 시스템을 설정했습니다. 아카이브에서 - 당신이 주문한 마술사. 그런 시스템은 없습니다! 원하는 시스템은 다음과 같습니다. ---------------------------------- 계정: 1235173692 마법: 442420 등록 코드: 1855666390 ---------------------------------- 다른 마술사와 regcode도 다릅니다. 그들은 배치해야합니다. 그런 다음 북마크 "전문가"의 화면을 배치하십시오. Roman Shiredchenko 2019.04.18 23:36 #934 Georgiy Merts : 어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다. 모르겠어. 아직 거래 없음 - 대기 중... Georgiy Merts 2019.04.19 05:19 #935 로만, 당신은 잘못된 마술사를 지정했습니다. Expert Advisor는 다른 차량을 사용하여 제대로 작동하지 않습니다. Georgiy Merts 2019.04.19 05:39 #936 Roman Shiredchenko : 모르겠어. 아직 거래 없음 - 대기 중... 기다리다. 그것들은 존재하지 않을 것이며, 나타날 때 이미 그랬듯이 EuroDollar에 대한 거래가 될 것입니다. 올바른 마술사와 올바른 regcode를 지정해야 합니다. 로만, 입력 매개변수에 쓰레기를 쓰고 있는 것이 보이지 않습니까? 이론적으로 Skype를 통해 통신할 수 있습니다. Roman Shiredchenko 2019.04.19 09:48 #937 Georgiy Merts : 기다리다. 그것들은 존재하지 않을 것이며, 나타날 때 이미 그랬듯이 EuroDollar에 대한 거래가 될 것입니다. 올바른 마술사와 올바른 regcode를 지정해야 합니다. 로만, 입력 매개변수에 쓰레기를 쓰고 있는 것이 보이지 않습니까? 이론적으로 Skype를 통해 통신할 수 있습니다. :-) ATP - 알겠습니다 - Magic: 442420. RegCode: 1855666390의 마법을 변경하겠습니다. Vasily Belozerov 2019.04.19 15:17 #938 Renat Akhtyamov : 각 EA는 자체 쌍을 거래합니까? 그것들은 완전히 다른 것들입니다 ;) 당신이 정말로 TS 리그를 만든다면, 같은 쌍이지만 다른 계정에서 완전히 동의 해. 우리는 vinaigrette를 만들었고 이제는 사탕무가 감자보다 맛있고 때로는 오이가 해바라기 기름보다 낫다고 말하려고합니다. Georgiy Merts 2019.04.19 15:24 #939 Vasily Belozerov : 완전히 동의 해. 우리는 vinaigrette를 만들었고 이제는 사탕무가 감자보다 맛있고 때로는 오이가 해바라기 기름보다 낫다고 말하려고합니다. 이해하지 못했습니다. 나는 한 계정에서 "vinaigrette"에 완전히 만족합니다. 내 스크립트는 각 TS의 트랜잭션을 개별적으로 꺼내고 나는 그것들에 집중합니다. "vinaigrette"가 마음에 들지 않으면 따로 실행해도 상관없어요... 672개 계정 개설, 실행 모듈 - 위에 올렸어요, 계좌번호 주고, 모니터링 설정하고, regcode 써줄게... What's 문제? Vasily Belozerov 2019.04.19 15:46 #940 Georgiy Merts : 이해하지 못했습니다. 나는 한 계정에서 "vinaigrette"에 완전히 만족합니다. 내 스크립트는 각 TS의 트랜잭션을 개별적으로 꺼내고 나는 그것들에 집중합니다. "vinaigrette"가 마음에 들지 않으면 따로 실행해도 상관없어요... 672개 계정 개설, 실행 모듈 - 위에 올렸어요, 계좌번호 주고, 모니터링 설정하고, regcode 써줄게... What's 문제? 화를 내지 않고 때로는 잘못된 행동(누군가의 의견으로는)이 올바른 결과로 이어집니다. 인내는 칭찬할 만하고 무언가가 나타날 수 있습니다. 영화 BLEF에 이런 말이 있습니다. 그것은 너무 멍청해서 효과가 있을지도 모릅니다. 때때로 역설이 세상을 지배합니다. 1...87888990919293949596979899100101...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이전 게시물에 게시됨
모든 것이 일치
어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다.
어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다.
"
계정: 1235173692
마법: 442420
등록 코드: 1855666390"
좋아요?
로만, 나는 질문을 반복합니다. 어떤 종류의 시스템을 원했습니까?
당신은 존재하지 않는 시스템 422420을 원했습니다. 전문가는 그런 마술사를 찾지 못했습니다. 그래서 그는 유로달러에서 실행되는 기본 시스템을 설정했습니다.
아카이브에서 - 당신이 주문한 마술사. 그런 시스템은 없습니다!
원하는 시스템은 다음과 같습니다.
----------------------------------
계정: 1235173692
마법: 442420
등록 코드: 1855666390
----------------------------------
다른 마술사와 regcode도 다릅니다. 그들은 배치해야합니다. 그런 다음 북마크 "전문가"의 화면을 배치하십시오.
어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다.
모르겠어. 아직 거래 없음 - 대기 중...
모르겠어. 아직 거래 없음 - 대기 중...
기다리다. 그것들은 존재하지 않을 것이며, 나타날 때 이미 그랬듯이 EuroDollar에 대한 거래가 될 것입니다.
올바른 마술사와 올바른 regcode를 지정해야 합니다.로만, 입력 매개변수에 쓰레기를 쓰고 있는 것이 보이지 않습니까? 이론적으로 Skype를 통해 통신할 수 있습니다.
기다리다. 그것들은 존재하지 않을 것이며, 나타날 때 이미 그랬듯이 EuroDollar에 대한 거래가 될 것입니다.
올바른 마술사와 올바른 regcode를 지정해야 합니다.로만, 입력 매개변수에 쓰레기를 쓰고 있는 것이 보이지 않습니까? 이론적으로 Skype를 통해 통신할 수 있습니다.
:-) ATP - 알겠습니다 - Magic: 442420. RegCode: 1855666390의 마법을 변경하겠습니다.
각 EA는 자체 쌍을 거래합니까?
그것들은 완전히 다른 것들입니다 ;)
당신이 정말로 TS 리그를 만든다면, 같은 쌍이지만 다른 계정에서
완전히 동의 해. 우리는 vinaigrette를 만들었고 이제는 사탕무가 감자보다 맛있고 때로는 오이가 해바라기 기름보다 낫다고 말하려고합니다.
이해하지 못했습니다.
나는 한 계정에서 "vinaigrette"에 완전히 만족합니다. 내 스크립트는 각 TS의 트랜잭션을 개별적으로 꺼내고 나는 그것들에 집중합니다.
"vinaigrette"가 마음에 들지 않으면 따로 실행해도 상관없어요... 672개 계정 개설, 실행 모듈 - 위에 올렸어요, 계좌번호 주고, 모니터링 설정하고, regcode 써줄게... What's 문제?
이해하지 못했습니다.
나는 한 계정에서 "vinaigrette"에 완전히 만족합니다. 내 스크립트는 각 TS의 트랜잭션을 개별적으로 꺼내고 나는 그것들에 집중합니다.
"vinaigrette"가 마음에 들지 않으면 따로 실행해도 상관없어요... 672개 계정 개설, 실행 모듈 - 위에 올렸어요, 계좌번호 주고, 모니터링 설정하고, regcode 써줄게... What's 문제?