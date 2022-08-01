무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 94

Roman Shiredchenko :

이전 게시물에 게시됨

모든 것이 일치

어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다.

 
Georgiy Merts :

어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다.

"

계정: 1235173692

마법: 442420

등록 코드: 1855666390"

좋아요?


 
Georgiy Merts :

로만, 나는 질문을 반복합니다. 어떤 종류의 시스템을 원했습니까?

당신은 존재하지 않는 시스템 422420을 원했습니다. 전문가는 그런 마술사를 찾지 못했습니다. 그래서 그는 유로달러에서 실행되는 기본 시스템을 설정했습니다.

아카이브에서 - 당신이 주문한 마술사. 그런 시스템은 없습니다!

원하는 시스템은 다음과 같습니다.

----------------------------------

계정: 1235173692

마법: 442420

등록 코드: 1855666390

----------------------------------

다른 마술사와 regcode도 다릅니다. 그들은 배치해야합니다. 그런 다음 북마크 "전문가"의 화면을 배치하십시오.

 
Georgiy Merts :

어디에 어울리나요? 로그는 입력 매개변수를 보여주고 존재하지 않는 마법이 있습니다.

모르겠어. 아직 거래 없음 - 대기 중...



 
로만, 당신은 잘못된 마술사를 지정했습니다. Expert Advisor는 다른 차량을 사용하여 제대로 작동하지 않습니다.
 
Roman Shiredchenko :

모르겠어. 아직 거래 없음 - 대기 중...

기다리다. 그것들은 존재하지 않을 것이며, 나타날 때 이미 그랬듯이 EuroDollar에 대한 거래가 될 것입니다.

올바른 마술사와 올바른 regcode를 지정해야 합니다.

로만, 입력 매개변수에 쓰레기를 쓰고 있는 것이 보이지 않습니까? 이론적으로 Skype를 통해 통신할 수 있습니다.
 
Georgiy Merts :

기다리다. 그것들은 존재하지 않을 것이며, 나타날 때 이미 그랬듯이 EuroDollar에 대한 거래가 될 것입니다.

올바른 마술사와 올바른 regcode를 지정해야 합니다.

로만, 입력 매개변수에 쓰레기를 쓰고 있는 것이 보이지 않습니까? 이론적으로 Skype를 통해 통신할 수 있습니다.

:-) ATP - 알겠습니다 - Magic: 442420. RegCode: 1855666390의 마법을 변경하겠습니다.

 
Renat Akhtyamov :

각 EA는 자체 쌍을 거래합니까?

그것들은 완전히 다른 것들입니다 ;)

당신이 정말로 TS 리그를 만든다면, 같은 쌍이지만 다른 계정에서

완전히 동의 해. 우리는 vinaigrette를 만들었고 이제는 사탕무가 감자보다 맛있고 때로는 오이가 해바라기 기름보다 낫다고 말하려고합니다.

 
Vasily Belozerov :
완전히 동의 해. 우리는 vinaigrette를 만들었고 이제는 사탕무가 감자보다 맛있고 때로는 오이가 해바라기 기름보다 낫다고 말하려고합니다.

이해하지 못했습니다.

나는 한 계정에서 "vinaigrette"에 완전히 만족합니다. 내 스크립트는 각 TS의 트랜잭션을 개별적으로 꺼내고 나는 그것들에 집중합니다.

"vinaigrette"가 마음에 들지 않으면 따로 실행해도 상관없어요... 672개 계정 개설, 실행 모듈 - 위에 올렸어요, 계좌번호 주고, 모니터링 설정하고, regcode 써줄게... What's 문제?

 
Georgiy Merts :

이해하지 못했습니다.

나는 한 계정에서 "vinaigrette"에 완전히 만족합니다. 내 스크립트는 각 TS의 트랜잭션을 개별적으로 꺼내고 나는 그것들에 집중합니다.

"vinaigrette"가 마음에 들지 않으면 따로 실행해도 상관없어요... 672개 계정 개설, 실행 모듈 - 위에 올렸어요, 계좌번호 주고, 모니터링 설정하고, regcode 써줄게... What's 문제?

화를 내지 않고 때로는 잘못된 행동(누군가의 의견으로는)이 올바른 결과로 이어집니다. 인내는 칭찬할 만하고 무언가가 나타날 수 있습니다. 영화 BLEF에 이런 말이 있습니다. 그것은 너무 멍청해서 효과가 있을지도 모릅니다. 때때로 역설이 세상을 지배합니다.
