무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 86

Georgiy Merts 2019.02.25 04:15 #851

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

[삭제] 2019.02.27 18:29 #852

Georgiy Merts :

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

Chared pro는 어떻습니까?

Georgiy Merts 2019.03.04 06:53 #853

Vladimir Baskakov :

Chared pro는 어떻습니까?

"공중에 매달려"있는 동안. 해결해야 할 몇 가지 문제가 있지만 이에 대한 리소스가 없습니다.

Georgiy Merts 2019.03.04 06:54 #854

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

Roman Shiredchenko 2019.03.04 11:19 #855

Georgiy Merts :

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

극장 - 한 배우 ... :-)

결과/결론/결론은 쪼아질 것입니다/이 행동에서?

Boris Gulikov 2019.03.04 11:54 #856

Roman Shiredchenko :

극장 - 한 배우 ... :-)

결과/결론/결론은 쪼아질 것입니다/이 행동에서?

글쎄요, 이론적으로 언젠가 George는 마침내 자신의 부문에서 5명의 챔피언을 선택하고 실제 거래를 시작할 것입니다.

글쎄, 마치 내가 그것을 서사시의 논리적 연속으로 보는 것처럼.

근데 아닐수도...

Georgiy Merts 2019.03.04 12:06 #857

Roman Shiredchenko :

극장 - 한 배우 ... :-)

결과/결론/결론은 쪼아질 것입니다/이 행동에서?

보리스 굴리코프 :

글쎄, 이론상, 언젠가 George는 마침내 자신의 부문에서 5명의 챔피언을 선택하고 실제 거래를 시작할 것입니다.

글쎄, 마치 내가 그것을 서사시의 논리적 연속으로 보는 것처럼.

근데 아닐수도...

친구, 나는 한 번 이상 놀랐습니다. "결과"아래에 무엇이 보입니까?

주제의 첫 번째 메시지에서 나는 TS 리그의 목표, 즉 역사에서 테스트되고 한동안 데모에서 좋은 결과를 보여줄 시스템 세트를 만드는 것을 명확하게 설명했습니다. 그들 중에서 선택할 수 있습니다. 설정된 목표가 완전히 달성되었습니다. 선택 - 원하지 않습니다 ...

또 무엇이 필요합니까?

나는 오랫동안 레알에서 거래를 해왔습니다. 이미 말했듯이, 나는 깊은 하락세에 있었던 PAMM을 가지고 있었는데, 지금은 TS 리그 덕분에 단지 하락세에 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 처짐에서 벗어날 것으로 기대하고 있습니다.

그리고 당신이 원하는 것-나는 이해하지 못합니다.

Andrey Dik 2019.03.04 12:49 #858

Georgiy Merts :

친구, 나는 한 번 이상 놀랐습니다. "결과"아래에 무엇이 보입니까?

주제의 첫 번째 메시지에서 나는 TS 리그의 목표, 즉 역사에서 테스트되고 한동안 데모에서 좋은 결과를 보여줄 시스템 세트를 만드는 것을 명확하게 설명했습니다. 그들 중에서 선택할 수 있습니다. 설정된 목표가 완전히 달성되었습니다. 선택 - 원하지 않습니다 ...

또 무엇이 필요합니까?

나는 오랫동안 레알에서 거래를 해왔습니다. 이미 말했듯이, 나는 깊은 하락세에 있었던 PAMM을 가지고 있었는데, 지금은 TS 리그 덕분에 단지 하락세에 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 처짐에서 벗어날 것으로 기대하고 있습니다.

그리고 당신이 원하는 것-나는 이해하지 못합니다.

아마도 사람들은 당신이 리그에서 특정 차량을 가져와서 교환하는 것을 보기를 기대하고 있을 것입니다...

귀하의 활동의 의미가 다르다는 것은 분명하지만 거래를 위해 단일 차량을 선택하는 것이 아니라 차량을 조합하여 사용합니다.

내가 틀렸다면 정정하십시오.

Georgiy Merts 2019.03.04 12:59 #859

Andrey Dik :

아마도 사람들은 당신이 리그에서 특정 차량을 가져와서 교환하는 것을 보기를 기대하고 있을 것입니다...

귀하의 활동의 의미가 다르다는 것은 분명하지만 거래를 위해 단일 차량을 선택하는 것이 아니라 차량을 조합하여 사용합니다.

내가 틀렸다면 정정해주세요.

나는 두 가지 옵션을 모두 시도하고 있습니다.

현재 저는 이미 한 번 이상 말했습니다. 하나의 TS(ZpnTrendSP)가 선택되었으며 뉴스 중에 "수동 도움"이 있는 유로달러와 달러의 두 쌍에서 작동합니다.

[삭제] 2019.03.04 22:54 #860

Georgiy Merts :

나는 두 가지 옵션을 모두 시도하고 있습니다.

현재 저는 이미 한 번 이상 말했습니다. 하나의 TS(ZpnTrendSP)가 선택되었으며 뉴스 중에 "수동 도움"이 있는 유로달러와 달러의 두 쌍에서 작동합니다.

너무 많은 작업, 리소스 및 결과는 다소 약합니다. 두 개의 반자동 장치입니다. 테스터가 발명된 이유는 명확하지 않습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
Chared pro는 어떻습니까?
"공중에 매달려"있는 동안. 해결해야 할 몇 가지 문제가 있지만 이에 대한 리소스가 없습니다.
극장 - 한 배우 ... :-)
결과/결론/결론은 쪼아질 것입니다/이 행동에서?
글쎄요, 이론적으로 언젠가 George는 마침내 자신의 부문에서 5명의 챔피언을 선택하고 실제 거래를 시작할 것입니다.
글쎄, 마치 내가 그것을 서사시의 논리적 연속으로 보는 것처럼.
근데 아닐수도...
친구, 나는 한 번 이상 놀랐습니다. "결과"아래에 무엇이 보입니까?
주제의 첫 번째 메시지에서 나는 TS 리그의 목표, 즉 역사에서 테스트되고 한동안 데모에서 좋은 결과를 보여줄 시스템 세트를 만드는 것을 명확하게 설명했습니다. 그들 중에서 선택할 수 있습니다. 설정된 목표가 완전히 달성되었습니다. 선택 - 원하지 않습니다 ...
또 무엇이 필요합니까?
나는 오랫동안 레알에서 거래를 해왔습니다. 이미 말했듯이, 나는 깊은 하락세에 있었던 PAMM을 가지고 있었는데, 지금은 TS 리그 덕분에 단지 하락세에 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 처짐에서 벗어날 것으로 기대하고 있습니다.
그리고 당신이 원하는 것-나는 이해하지 못합니다.
아마도 사람들은 당신이 리그에서 특정 차량을 가져와서 교환하는 것을 보기를 기대하고 있을 것입니다...
귀하의 활동의 의미가 다르다는 것은 분명하지만 거래를 위해 단일 차량을 선택하는 것이 아니라 차량을 조합하여 사용합니다.
내가 틀렸다면 정정하십시오.
나는 두 가지 옵션을 모두 시도하고 있습니다.
현재 저는 이미 한 번 이상 말했습니다. 하나의 TS(ZpnTrendSP)가 선택되었으며 뉴스 중에 "수동 도움"이 있는 유로달러와 달러의 두 쌍에서 작동합니다.
