무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 82

aleger 2019.02.13 09:13 #811

Georgiy Merts :
아무것도 이해하지 못했습니다.
TS 리그에서 꽤 높은 품질의 코드를 가지고 있는 것 같습니다. 수만 줄의 코드 ... 하지만 이 모든 "잠재적 수익성"은 항상 잠재력으로 남을 것입니다. 열역학에서 분자의 에너지와 같습니다. 추출에는 사용할 수 없습니다.
"실제 환율 의 움직임"에 대해 - 당신은 당신이 말한 것을 이해 했습니까? 나는 포인트 단위를 취하는 스캘퍼가 없으므로 데모와 실제의 결과는 크게 다르지 않습니다. 그리고 작은 기간이 꾸준히 증가하는 경우는 거의 없습니다.
현재 메인 계정에서 사용하는 시스템은 H1에서도 작동합니다.
그들이 말했듯이 "동지는 이해하지 못합니다" ... 일이 일어나고 화를 내지 말고 더 많은 시간 동안 어둠 속에 머물러 있습니다.
이제 TS 리그의 유일한 이점은 (현재 또는 미래 보유자에게) 확실히 유용한 고객 기반입니다.
이것은 한 시간 안에 M5에서 역방향을 사용하여 단일 로트로 GBPUSD로 작업할 수 있고 해야 하는 방법입니다. 더 작은 로트 - 각각 더 적습니다.
하하하... 네, 그런 사진과 시험성적서를 100장 줄 수 있어요.
당신은 적어도 데모에서 그것을 얻을 수 있습니다 (나는 실제에 대해 말하는 것이 아닙니다)!
저는 672대의 모든 차량을 2년 간격으로 테스트했으며 좋은 결과를 보여주었습니다. 그리고 그들은 그것을 데모에 올렸습니다. 그리고 bam ... 그들은 즉시 세 개의 부서에 흩어졌고 최상위 부서에서는 시스템의 5 분의 1 만! 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다.
그때가 같은 사진의 데모 계정에서 투자 비밀번호를 제공할 때입니다. 그 때 귀하가 저보다 더 높은 "수익성을 추출"할 수 있었던 방법에 대해 이야기할 것입니다.
나는 당신에게 인내와 행운을 빕니다 (우리 모두와 그것을 필요로하는 모든 사람들에게!)
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
그리고 현실에서는 어떻습니까? PAMM은 성장하고 있습니까?
네. 성장하는 동안.
계획은 똑같습니다.. 모든게 이대로라면 봄이 끝날때쯤 드로다운에서 빠져나와야 시그널이 열릴겁니다.
이미 말했듯이 ZpnTrendSP 시스템은 유로달러와 달러에 사용되며 뉴스가 있는 경우 수동으로 중지를 재정렬합니다.
트롤을 사용합니까?
ZpnTrendSP 시스템, 즉 손익분기점으로의 전환과 함께 고정 정지라고 말했습니다. 평범한 노예는 평범하지 않게 잘 작동합니다. Thral TP - 훨씬 더 잘 작동하지만 극도로 불안정합니다.
