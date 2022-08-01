무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 91 1...848586878889909192939495969798...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.04.14 07:27 #901 Roman Shiredchenko : 결과를 게시하는 빈도와 위치는? 내 이 게시물에 대해 어떻게 생각하세요? https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140 면에서 ??? 매주 월요일 이 주제에서 TS가 선호하는 보고서와 균형 및 품질 측면에서 두 섹션으로 나뉩니다. 다른 어떤 결과가 필요합니까? 이 정도면 TS리그 상위권 계정에서 투자비밀번호를 모두에게 줄 수 있다(중하위권은 거의 관심이 없을 거라고 생각한다). 관심 있는 마법에 대한 거래를 선택하고 원하는 대로 분석하세요. 거래를 가져와 분석하시겠습니까? Georgiy Merts 2019.04.15 07:59 #902 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Maxim Romanov 2019.04.15 12:13 #903 Georgiy Merts : 맥심, 제가 수시로 반복하는 보고서의 첫 구절 잘 읽으셨나요? TS 리그의 작업에서 20/80 규칙은 아이러니하게도 나타납니다. 노력의 20%만이 결과를 제공합니다. 모든 시스템(최상위 부문 75개 시스템)을 하나의 계정에 넣으면 "수익성 일정"이 무엇입니까 ??? 그는 어떻게 성장할 수 있습니까? 그리고 거래할 때 일어나는 일 - 나는 거래의 균형과 품질 측면에서 상위 5개의 주간 거래 차트를 게시합니다. 플러스 상위 20개 - 나는 단지 균형, 최대 손실, 최대 손실 라인 및 거래 품질에 대한 통합 평가 측면에서 현재 특성을 제공합니다. 특히 불신자들을 위해 - 리그 최상위 디비전의 데모 계정 투자 비밀번호를 공유할 수 있지만 관심 있는 TS의 거래를 나머지 74개와 어떻게 분리할 생각입니까? 마지막으로 시스템이 개별적으로 작동하는 것을 보고 싶은 분들을 위해 데모 계정에서 거래할 것을 약속하는 대가로 시스템 중 하나를 제공할 준비가 되어 있습니다. 또한 SharedProjects를 통해 모든 672 차량의 코드가 포함된 EX5 파일에 대한 액세스를 제공하고 싶었습니다. 그러나 이 작업은 가상 인터페이스 내보내기에 대한 일부 오해로 인해 여전히 "림보" 상태입니다. 언제나처럼 다음 보고서는 월요일에 게시됩니다. 알겠습니다. 요점을 파악했습니다. 비슷한 접근 방식을 개발했기 때문에 개별 시스템이 아니라 전체 접근 방식에 관심이 있습니다. 결과적으로 별도의 더 나은 시스템이 거래되는 일종의 계정이 있습니까? 데모 또는 실제. 당신은 아마도 최고의 시스템을 선택하고 일부 계정에서 거래하기 위해 던진 다음 외부인을 버리고 새로운 최고의 시스템을 추가할 것입니다. 나는 다른 시스템에서 거래를 분리하고 싶지 않으며 일반적으로 결과에 관심이 있습니다. Roman Shiredchenko 2019.04.15 12:17 #904 Maxim Romanov : 알겠습니다. 요점을 파악했습니다. 비슷한 접근 방식을 개발했기 때문에 개별 시스템이 아니라 전체 접근 방식에 관심이 있습니다. 결과적으로 별도의 더 나은 시스템이 거래되는 일종의 계정이 있습니까? 데모 또는 실제. 당신은 아마도 최고의 시스템을 선택하고 일부 계정에서 거래하기 위해 던진 다음 외부인을 버리고 새로운 최고의 시스템을 추가할 것입니다. 나는 다른 시스템에서 거래를 분리하고 싶지 않으며 일반적으로 결과에 관심이 있습니다. 허디거디를 100번 비틀었다고... 지점의 모든 게시물을 읽으십시오. 그러면 해당 지점이 열립니다! Andrey Khatimlianskii 2019.04.15 13:31 #905 Georgiy Merts : 642952 말씀하시는건가요? 예, 품질 1.7은 매우 높은 품질의 거래이며 매우 오랫동안 유지되어 왔습니다. 내가 좋아하지 않는 유일한 것은 역 후행 시스템입니다. 즉, 입구에서 TP를 설정하고 각 막대(메인 타임프레임 H4)를 사용하여 현재 가격 으로 이동합니다. 예측하지 못한 첫 번째 역추세는 예금에 큰 타격을 줄 것입니다. SL도 있지만 TP/SL 비율 = 1/15!!! 즉, SL은 순전히 보호적이며 녹아웃되면 시스템이 즉시 다시 최적화됩니다. 그는 기절해서는 안됩니다. 그리고 실제로 이 TS의 동작은 마틴게일과 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 이 차량은 보증금을 충전하지 않는다는 것입니다. 그러나 지금은 작동합니다 ... 예, SL을 완전히 제거하면 "품질"이 가장 높은 기적의 시스템이 많이 있을 것입니다. 절대적으로 쓸모없는 시스템의 거대한 더미. Georgiy Merts 2019.04.15 13:58 #906 Andrey Khatimlianskii : 예, SL을 완전히 제거하면 "품질"이 가장 높은 기적의 시스템이 많이 있을 것입니다. 절대적으로 쓸모없는 시스템의 거대한 더미. 설마. "품질"에 대한 나의 평가는 자본 감소를 고려합니다. 자기자본은 차트에 표시되지 않지만 평가에는 참여합니다. 그리고 이 경우 시스템 642952의 경우 큰 자본 손실이 없었습니다. 그렇기 때문에 높은 평가를 받고 있습니다. 당신이 제안한 것처럼 "SL을 완전히 제거"하면 대부분의 기적 시스템이 자본에 큰 손실을 입힐 것이고 내 품질 등급은 불가피하게 떨어질 것입니다. 저는 이 통합 평가를 1년 이상 사용해 왔으며 그 적절성을 지속적으로 확신하고 있습니다. 몇 가지 중요한 기능을 고려하여 여러 매개변수로 구성됩니다. 그러나 공개 포럼에서 그 본질을 밝히고 싶지 않습니다. 저는 이 코드에 대해 비용을 지불했습니다(사실, 코드가 아니라 아이디어 자체에 대한 코드는 간단합니다). 확률 추정 - 순수 EuroX2.ex4 의견이 있으십니까? MT5에 대한 고주파 거래 Georgiy Merts 2019.04.15 14:01 #907 Maxim Romanov : 알겠습니다. 요점을 파악했습니다. 비슷한 접근 방식을 개발했기 때문에 개별 시스템이 아니라 전체 접근 방식에 관심이 있습니다. 결과적으로 별도의 더 나은 시스템이 거래되는 일종의 계정이 있습니까? 데모 또는 실제. 당신은 아마도 최고의 시스템을 선택하고 일부 계정에서 거래하기 위해 던진 다음 외부인을 버리고 새로운 최고의 시스템을 추가할 것입니다. 나는 다른 시스템에서 거래를 분리하고 싶지 않으며 일반적으로 결과에 관심이 있습니다. 나는 이미 말했다 - 나는 작년에 큰 손실을 입은 PAMM 계정을 가지고 있습니다. 그리고 TS 리그의 도움으로 가장 유망한 시스템을 점차적으로 뽑아 내고 있습니다. 이제 계정은 여전히 드로다운 상태에 있지만 이미 견딜 수 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 하락에서 벗어나고 싶었지만 (그리고 신호를 열었습니다) 4 월 초는 매우 수익성이없는 것으로 판명되었으며 지금은 기껏해야 중간까지 연기되었습니다. 여름의. Roman Shiredchenko 2019.04.15 14:18 #908 Georgiy Merts : 맥심, 제가 수시로 반복하는 보고서의 첫 구절 잘 읽으셨나요? TS 리그의 작업에서 20/80 규칙은 아이러니하게도 나타납니다. 노력의 20%만이 결과를 제공합니다. 모든 시스템(최상위 부문 75개 시스템)을 하나의 계정에 넣으면 "수익성 일정"이 무엇입니까 ??? 그는 어떻게 성장할 수 있습니까? 그리고 거래할 때 일어나는 일 - 나는 거래의 균형과 품질 측면에서 상위 5개의 주간 거래 차트를 게시합니다. 플러스 상위 20개 - 나는 단지 균형, 최대 손실, 최대 손실 라인 및 거래 품질에 대한 통합 평가 측면에서 현재 특성을 제공합니다. 특히 불신자들을 위해 - 리그 최상위 디비전의 데모 계정 투자 비밀번호를 공유할 수 있지만 관심 있는 TS의 거래를 나머지 74개와 어떻게 분리할 생각입니까? 마지막으로 시스템이 개별적으로 작동하는 것을 보고 싶은 분들을 위해 데모 계정에서 거래할 것을 약속하는 대가로 시스템 중 하나를 제공할 준비가 되어 있습니다. 또한 SharedProjects를 통해 모든 672 차량의 코드가 포함된 EX5 파일에 대한 액세스를 제공하고 싶었습니다. 그러나 이 작업은 가상 인터페이스 내보내기에 대한 일부 오해로 인해 여전히 "림보" 상태입니다. 언제나처럼 다음 보고서는 월요일에 게시됩니다. 나는 데모 계정 422420 을 넣을 것을 약속합니다 Maxim Romanov 2019.04.15 14:39 #909 Georgiy Merts : 나는 이미 말했다 - 나는 작년에 큰 손실을 입은 PAMM 계정을 가지고 있습니다. 그리고 TS 리그의 도움으로 가장 유망한 시스템을 점차적으로 뽑아 내고 있습니다. 이제 계정은 여전히 드로다운 상태에 있지만 이미 견딜 수 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 하락에서 벗어나고 싶었지만 (그리고 신호를 열었습니다) 4 월 초는 매우 수익성이없는 것으로 판명되었으며 지금은 기껏해야 중간까지 연기되었습니다. 여름의. pam에 대한 개인 링크를 입력하십시오. 그리고 ts 리그가 거기에서 일하기 시작한 날짜부터 쓰십시오. Georgiy Merts 2019.04.15 14:56 #910 Roman Shiredchenko : 나는 데모 계정 422420 을 넣을 것을 약속합니다 계좌번호를 알려주세요. ex 파일을 올리겠습니다. 1...848586878889909192939495969798...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
결과를 게시하는 빈도와 위치는?
내 이 게시물에 대해 어떻게 생각하세요?
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140
면에서 ??? 매주 월요일 이 주제에서 TS가 선호하는 보고서와 균형 및 품질 측면에서 두 섹션으로 나뉩니다. 다른 어떤 결과가 필요합니까?
이 정도면 TS리그 상위권 계정에서 투자비밀번호를 모두에게 줄 수 있다(중하위권은 거의 관심이 없을 거라고 생각한다). 관심 있는 마법에 대한 거래를 선택하고 원하는 대로 분석하세요. 거래를 가져와 분석하시겠습니까?
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
맥심, 제가 수시로 반복하는 보고서의 첫 구절 잘 읽으셨나요?
TS 리그의 작업에서 20/80 규칙은 아이러니하게도 나타납니다. 노력의 20%만이 결과를 제공합니다. 모든 시스템(최상위 부문 75개 시스템)을 하나의 계정에 넣으면 "수익성 일정"이 무엇입니까 ??? 그는 어떻게 성장할 수 있습니까?
그리고 거래할 때 일어나는 일 - 나는 거래의 균형과 품질 측면에서 상위 5개의 주간 거래 차트를 게시합니다. 플러스 상위 20개 - 나는 단지 균형, 최대 손실, 최대 손실 라인 및 거래 품질에 대한 통합 평가 측면에서 현재 특성을 제공합니다.
특히 불신자들을 위해 - 리그 최상위 디비전의 데모 계정 투자 비밀번호를 공유할 수 있지만 관심 있는 TS의 거래를 나머지 74개와 어떻게 분리할 생각입니까?
마지막으로 시스템이 개별적으로 작동하는 것을 보고 싶은 분들을 위해 데모 계정에서 거래할 것을 약속하는 대가로 시스템 중 하나를 제공할 준비가 되어 있습니다.
또한 SharedProjects를 통해 모든 672 차량의 코드가 포함된 EX5 파일에 대한 액세스를 제공하고 싶었습니다. 그러나 이 작업은 가상 인터페이스 내보내기에 대한 일부 오해로 인해 여전히 "림보" 상태입니다.
언제나처럼 다음 보고서는 월요일에 게시됩니다.
알겠습니다. 요점을 파악했습니다. 비슷한 접근 방식을 개발했기 때문에 개별 시스템이 아니라 전체 접근 방식에 관심이 있습니다. 결과적으로 별도의 더 나은 시스템이 거래되는 일종의 계정이 있습니까? 데모 또는 실제. 당신은 아마도 최고의 시스템을 선택하고 일부 계정에서 거래하기 위해 던진 다음 외부인을 버리고 새로운 최고의 시스템을 추가할 것입니다. 나는 다른 시스템에서 거래를 분리하고 싶지 않으며 일반적으로 결과에 관심이 있습니다.
허디거디를 100번 비틀었다고...
지점의 모든 게시물을 읽으십시오. 그러면 해당 지점이 열립니다!
642952 말씀하시는건가요?
예, 품질 1.7은 매우 높은 품질의 거래이며 매우 오랫동안 유지되어 왔습니다.
내가 좋아하지 않는 유일한 것은 역 후행 시스템입니다. 즉, 입구에서 TP를 설정하고 각 막대(메인 타임프레임 H4)를 사용하여 현재 가격 으로 이동합니다. 예측하지 못한 첫 번째 역추세는 예금에 큰 타격을 줄 것입니다. SL도 있지만 TP/SL 비율 = 1/15!!! 즉, SL은 순전히 보호적이며 녹아웃되면 시스템이 즉시 다시 최적화됩니다. 그는 기절해서는 안됩니다. 그리고 실제로 이 TS의 동작은 마틴게일과 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 이 차량은 보증금을 충전하지 않는다는 것입니다.
그러나 지금은 작동합니다 ...
예, SL을 완전히 제거하면 "품질"이 가장 높은 기적의 시스템이 많이 있을 것입니다. 절대적으로 쓸모없는 시스템의 거대한 더미.
예, SL을 완전히 제거하면 "품질"이 가장 높은 기적의 시스템이 많이 있을 것입니다. 절대적으로 쓸모없는 시스템의 거대한 더미.
설마.
"품질"에 대한 나의 평가는 자본 감소를 고려합니다. 자기자본은 차트에 표시되지 않지만 평가에는 참여합니다. 그리고 이 경우 시스템 642952의 경우 큰 자본 손실이 없었습니다. 그렇기 때문에 높은 평가를 받고 있습니다.
당신이 제안한 것처럼 "SL을 완전히 제거"하면 대부분의 기적 시스템이 자본에 큰 손실을 입힐 것이고 내 품질 등급은 불가피하게 떨어질 것입니다. 저는 이 통합 평가를 1년 이상 사용해 왔으며 그 적절성을 지속적으로 확신하고 있습니다. 몇 가지 중요한 기능을 고려하여 여러 매개변수로 구성됩니다. 그러나 공개 포럼에서 그 본질을 밝히고 싶지 않습니다. 저는 이 코드에 대해 비용을 지불했습니다(사실, 코드가 아니라 아이디어 자체에 대한 코드는 간단합니다).
알겠습니다. 요점을 파악했습니다. 비슷한 접근 방식을 개발했기 때문에 개별 시스템이 아니라 전체 접근 방식에 관심이 있습니다. 결과적으로 별도의 더 나은 시스템이 거래되는 일종의 계정이 있습니까? 데모 또는 실제. 당신은 아마도 최고의 시스템을 선택하고 일부 계정에서 거래하기 위해 던진 다음 외부인을 버리고 새로운 최고의 시스템을 추가할 것입니다. 나는 다른 시스템에서 거래를 분리하고 싶지 않으며 일반적으로 결과에 관심이 있습니다.
나는 이미 말했다 - 나는 작년에 큰 손실을 입은 PAMM 계정을 가지고 있습니다. 그리고 TS 리그의 도움으로 가장 유망한 시스템을 점차적으로 뽑아 내고 있습니다. 이제 계정은 여전히 드로다운 상태에 있지만 이미 견딜 수 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 하락에서 벗어나고 싶었지만 (그리고 신호를 열었습니다) 4 월 초는 매우 수익성이없는 것으로 판명되었으며 지금은 기껏해야 중간까지 연기되었습니다. 여름의.
맥심, 제가 수시로 반복하는 보고서의 첫 구절 잘 읽으셨나요?
TS 리그의 작업에서 20/80 규칙은 아이러니하게도 나타납니다. 노력의 20%만이 결과를 제공합니다. 모든 시스템(최상위 부문 75개 시스템)을 하나의 계정에 넣으면 "수익성 일정"이 무엇입니까 ??? 그는 어떻게 성장할 수 있습니까?
그리고 거래할 때 일어나는 일 - 나는 거래의 균형과 품질 측면에서 상위 5개의 주간 거래 차트를 게시합니다. 플러스 상위 20개 - 나는 단지 균형, 최대 손실, 최대 손실 라인 및 거래 품질에 대한 통합 평가 측면에서 현재 특성을 제공합니다.
특히 불신자들을 위해 - 리그 최상위 디비전의 데모 계정 투자 비밀번호를 공유할 수 있지만 관심 있는 TS의 거래를 나머지 74개와 어떻게 분리할 생각입니까?
마지막으로 시스템이 개별적으로 작동하는 것을 보고 싶은 분들을 위해 데모 계정에서 거래할 것을 약속하는 대가로 시스템 중 하나를 제공할 준비가 되어 있습니다.
또한 SharedProjects를 통해 모든 672 차량의 코드가 포함된 EX5 파일에 대한 액세스를 제공하고 싶었습니다. 그러나 이 작업은 가상 인터페이스 내보내기에 대한 일부 오해로 인해 여전히 "림보" 상태입니다.
언제나처럼 다음 보고서는 월요일에 게시됩니다.
나는 데모 계정 422420 을 넣을 것을 약속합니다
나는 이미 말했다 - 나는 작년에 큰 손실을 입은 PAMM 계정을 가지고 있습니다. 그리고 TS 리그의 도움으로 가장 유망한 시스템을 점차적으로 뽑아 내고 있습니다. 이제 계정은 여전히 드로다운 상태에 있지만 이미 견딜 수 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 하락에서 벗어나고 싶었지만 (그리고 신호를 열었습니다) 4 월 초는 매우 수익성이없는 것으로 판명되었으며 지금은 기껏해야 중간까지 연기되었습니다. 여름의.
나는 데모 계정 422420 을 넣을 것을 약속합니다
계좌번호를 알려주세요. ex 파일을 올리겠습니다.