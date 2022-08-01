무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 41 1...343536373839404142434445464748...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.12.12 17:01 #401 Aleksey Vyazmikin : 각 악기에 대한 극단적인 움직임을 선택하고 각 악기에 대한 사용자 지정 기호를 만들고 최적화를 수행할 수 있습니다. 상황을 평가하기에는 1년이 너무 짧다고 생각합니다. 저는 지난 10년 동안 테스트했습니다. 저는 항상 2008년 위기를 포함합니다. 이는 많은 수익성 있는 설정을 제거합니다... 그리고 우리가 가지고 있는 것과 완전히 다른 시장에서 테스트의 요점은 무엇입니까? 70년대 시장에서 테스트해보자. 나는 놀랐습니다 - 가장 간단한 반전 시스템 - 매일 파운드 달러에 잘 작동합니다! 이제 발사를 시도하십시오! 리그 전에 친구와 2000년부터 15년 동안 좋은 결과를 보여준 Expert Advisor를 썼다고 이미 말씀드린 바 있습니다. 많은 노력을 기울였습니다. 음 ... 몇 달 후, 그는 가장 단순한 차량처럼 보이는 것과 같은 방식으로 병합하기 시작했습니다. 그리고 15년 동안의 좋은 거래도 그를 구하지 못했습니다. 따라서 50~200건의 거래로 정했다. 그리고 이것은 대부분의 시스템에서 불과 1~2년입니다. 여기서 숫자가 나옵니다. '극단적 움직임 차단'은… 실거래가 된다! 그리고 우리 시스템은 이 모드에서 테스트되지 않습니다. 아니요, 이것은 실수라고 생각합니다. MT4용 필터 표시기 생성기 큰 위험 - 큰 모든 기능을 갖춘 MT5용 Georgiy Merts 2018.12.12 17:16 #402 Boris Gulikov : 그래서 이것으로 충분하지 않습니다. 별로. 나는 지난 1년 동안 최적화를 해왔다. 나는 다섯 살 때 역사의 줄거리를 취합니다. 그런 다음 전략이 최악의 결과를 보여주는 영역을 선택합니다. 그런 다음 이미 작년과이 사이트에 대한 최적의 조합을 선택합니다. 그런 다음 다시 5년 동안 차를 몰고 갑니다. 그리고 전반적으로 훨씬 더 나은 결과를 얻습니다. 그러나 말하자면 하나의 전략이라면 최대 2~3세트. 일반적으로 하나를 얻습니다. 그리고 당신은 내가 올바르게 이해했다면 각 TS에 대해 10 개 또는 수십 개의 세트가 있습니다. 보세요 - 이 5년 전에는 완화 프로그램이 있었고 유로달러에서 꾸준한 추세가 관찰되었습니다. 결과적으로 이 기간 동안 차량이 크게 최적화됩니다. 그리고 저는 이러한 길고 안정적인 추세가 앞으로 몇 년 동안 예상되지 않을 것이라고 확신합니다. 결과적으로 우리는 시장과 분명히 일치하지 않는 시스템을 사용할 것입니다. "전략이 최악의 결과를 보여주는 부분"에 대해 - 맞아요, 그냥 그렇게 합니다. 지난 2년 동안만, 즉 앞뒤에 있었던 모든 패스 중에서 선택합니다. 최소 품질이 최대가 되는 것을 선택했습니다. 이것은 - 내가 이해하는 바와 같이, 당신이 하고 있는 일에 아주 가깝고, 더 작은 부분에서만 가능합니다. 그러나 여기서는 모든 차량이 선택됩니다. 데모를 해보세요. 그들은 일한다. 보고서의 결과입니다. 아주 가치가 있는 것들이 있습니다. 적어도 한 달 동안 같은 결과를 보여줄 사람들을 선택하는 방법은 무엇입니까? 다시 말하지만, 멀리 갈 필요가 없습니다. 거의 1 년 동안 파운드 달러에 고정 된 정지가 있는 채널 고장의 TS가 선두 주자 중 하나였습니다. 그녀는 최소한의 제비로 거의 200달러를 벌었습니다. 그리고 나서 - bam ... 그리고 배수하기 시작했습니다. 벗었는데 그 이후로 - 수상하지 않을 뿐만 아니라 - 등급에 진입조차 할 수 없습니다! 하지만 그 이후로 이미 두 번 다시 최적화했습니다. 이제 우리가 지금까지 이 시스템을 사용한다고 상상해 보십시오. 그리고 그녀는 모두 병합되고 병합됩니다 ... 아니 ... 그렇군요, 저도 님과 비슷한 방식으로 최적화를 하고 있습니다. 그러나 이미 데모에 있고 한동안 거래되어온 TS를 선택하는 문제가 남아 있습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 트레이더스 클럽? 서비스 작업: 최고 개발자를 Boris Gulikov 2018.12.12 17:42 #403 모르겠어. 나는 이 보고서를 이해하기 어렵다. 라벨의 "품질"이란 무엇입니까? 처음에는 수익 요인이라고 생각했는데 그게 아니라는 걸 이해해요. 보고서에서도 각 시스템의 시작 시간이 다릅니다. 그들을 비교하는 방법? 그리고 계정의 거래 시간은 그리 길지 않습니다. 칠팔월... 나는 플라이북 작업에 익숙하다. 거기에 테스트를 업로드한 다음 분석합니다. "다시 말하지만, 멀리 갈 필요가 없습니다. 거의 1년 동안 파운드 달러에 고정 스탑이 있는 채널 분류 TS가 선두였습니다. 최소 랏으로 거의 $200를 벌었습니다. - 뿐만 아니라 상을 받지는 않지만 등급에 들어갈 수도 없습니다! 그 이후로 이미 두 번 다시 최적화했습니다. 이제 우리가 이 시스템을 계속 사용할 것이라고 상상해 보십시오. 그리고 그것은 - 모든 것을 병합하고 병합합니다..." - 테스터에서 지금 무슨 일이 일어나고 있습니까? 1년 전 무슨 일이? 브레이크아웃 시스템은 이제 많은 사람들에게 좋지 않은 결과를 보여줍니다. Monica Solandra, Naragoth, Asmodeus를 보십시오. 이러한 시스템의 정체 기간은 총 1년이 될 수 있습니다. 인내심을 갖고 기다리십시오. [아카이브!] 흡연실 백테스트에서 훌륭한 EA! 논의 Boris Gulikov 2018.12.12 17:47 #404 선택한 차량의 테스트 결과를 일정 기간 동안 단일 곡선으로 줄이기 위해 일종의 소프트웨어를 사용하고 있다고 생각합니다. 적어도 그것의 도움으로 최적의 세트를 선택할 가치가 있습니다. 이것은 이론적으로 정체 기간을 완화해야 합니다. 혹시나 해서 이 글을 씁니다. 당신이 이것을 하지 않았다고 생각하지 않습니다. 하지만 당신은 절대 모릅니다. Aleksey Vyazmikin 2018.12.12 17:51 #405 Georgiy Merts : 그리고 우리가 가지고 있는 것과 완전히 다른 시장에서 테스트의 요점은 무엇입니까? 70년대 시장에서 테스트해보자. 나는 놀랐습니다 - 가장 간단한 반전 시스템 - 매일 파운드 달러에 잘 작동합니다! 이제 실행을 시도하십시오! 리그 전에 친구와 2000년부터 15년 동안 좋은 결과를 보여준 Expert Advisor를 썼다고 이미 말씀드린 바 있습니다. 많은 노력을 기울였습니다. 음 ... 몇 달 후, 그는 가장 단순한 차량처럼 보이는 것과 같은 방식으로 병합하기 시작했습니다. 그리고 15년 동안의 좋은 거래도 그를 구하지 못했습니다. 따라서 50~200건의 거래로 정했다. 그리고 이것은 대부분의 시스템에서 불과 1~2년입니다. 여기서 숫자가 나옵니다. '극단적 움직임 차단'은… 실거래가 된다! 그리고 우리 시스템은 이 모드에서 테스트되지 않습니다. 아니요, 저는 이것이 실수라고 생각합니다. 나는 반대로 시장의 극단적 인 움직임을 제거하지 않고 집중도를 높일 것을 제안합니다. 연도는 다르지만 그 기능이 반복됩니다. 회랑의 변동으로 통합을 최적화하면 예, 평면 전략이 작동하지만 추세가 있을 것이며 이는 분명합니다. 그런 다음 테스터에서 고문의 작업에 시간을 낭비하는 것은 비논리적입니다. 실제 생활에서 즉시 실행해야 합니다. 아마도 시장의 추세/평평한 단계에서 돈을 벌 시간이 있을 것입니다. 그리고 우리가 해결책을 찾고 있다는 것이 밝혀지고 작동이 멈출 때까지 기다리다가 이것에 놀라고 다시 변화된 시장을 위한 다른 해결책을 찾고 있습니다... Georgiy Merts 2018.12.12 17:56 #406 Boris Gulikov : 모르겠어. 나는 이 보고서를 이해하기 어렵다. 라벨의 "품질"이란 무엇입니까? 처음에는 수익 요인이라고 생각했는데 그게 아니라는 걸 이해해요. 보고서에서도 각 시스템의 시작 시간이 다릅니다. 그들을 비교하는 방법? 그리고 계정의 거래 시간은 그리 길지 않습니다. 칠팔월... 나는 플라이북 작업에 익숙하다. 거기에 테스트를 업로드한 다음 분석합니다. "다시 말하지만, 멀리 갈 필요가 없습니다. 거의 1년 동안 파운드 달러에 고정 스탑이 있는 채널 분류 TS가 선두였습니다. 최소 랏으로 거의 $200를 벌었습니다. - 뿐만 아니라 상을 받지는 않지만 등급에 들어갈 수도 없습니다! 그 이후로 이미 두 번 다시 최적화했습니다. 이제 우리가 이 시스템을 계속 사용할 것이라고 상상해 보십시오. 그리고 그것은 - 모든 것을 병합하고 병합합니다..." - 테스터에서 지금 무슨 일이 일어나고 있습니까? 1년 전 무슨 일이? 브레이크 아웃 시스템은 이제 많은 사람들에게 좋지 않은 결과를 보여줍니다. Monica Solandra, Naragoth, Asmodeus를 보십시오. 이러한 시스템의 정체 기간은 총 1년이 될 수 있습니다. 인내심을 갖고 기다리십시오. "품질"은 필수 지표입니다. 많은 매개변수가 포함되어 있으며 이익 요소도 있습니다. 꽤 오랜 시간 동안 작업했고 코드 비용까지 지불했습니다(더 정확하게는 코드가 아니라 아이디어, 코드가 간단합니다). 이제 - "무역 품질"의 직관적인 특성을 상당히 적절하게 반영합니다. 100%는 "좋은 거래"입니다. 위는 훌륭합니다. 아래 - 만족스럽고 나쁨, 곡선과 비교 - 내 의견으로는 충분합니다. (원칙적으로 80% 미만은 "나쁨"으로 간주합니다.) 각 시스템의 시작은 실제로 서로 다른 시간에 있습니다. 결국, 그들은 동시에 실패하지 않았지만 누군가 "원하는"대로 실패했습니다. 순서가 맞지 않음 - 다시 최적화되고 다시 전투에 참여합니다. 내 보고서는 CSV를 모집 하여 모범 사례를 참가자와 공유하는 데 더 중점을 둡니다. 모든 시스템은 간단하고 명확한 작동 원리로 가장 간단합니다. 나는 나중에 -심지어 이러한 원칙에 따라 작업하는 전문가를 위한 코드베이스를 살펴보더라도 - 사람들이 그것을 사용하도록 할 것입니다. 사실 제 보고서는 "찾아야 할 방향"입니다. 예를 들어 단순 반전 시스템이 수익성이 있다는 것이 분명할 때 시스템을 구축하기 위해 어디를 살펴봐야 하는지, 어떤 기초를 바탕으로 해야 하는지도 분명해집니다. 가격 반전 포인트를 결정하는 지옥에 젠장 오류 130 슈퍼 7 트레이딩 시스템 Georgiy Merts 2018.12.12 17:58 #407 Aleksey Vyazmikin : 나는 반대로 시장의 극단적 인 움직임을 제거하지 않고 집중도를 높일 것을 제안합니다. 흥미로운 아이디어입니다. 우리는 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 나는 또한이 지역에서 "원숭이 거래"의 아이디어를 가지고 있습니다. 극단적인 움직임의 집중도만 높아지는 것이 아니라 "바보" 거래의 집중도가 높아진다. 음, 손이 닿으면 사용자 지정 기호 에서 극단적인 움직임을 시도하고 증가시켜야 합니다. Georgiy Merts 2018.12.17 07:26 #408 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 보시다시피 상황에 눈에 띄는 변화가 있습니다. TS 743622는 GBPNZD에서 역 후행(TP 후행)으로 지그재그 봉우리에서 정지하여 4위에서 1위로 올라섰습니다. 지난 주 동안 시스템은 두 번의 거래를 수행했으며 거래 품질이 크게 향상되었습니다. 2위는 TC 543350 - CADCHF의 추세(추세는 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정됨)에 대한 "충동" 막대의 반전입니다. 지난 주에 3건의 거래가 이루어졌고 거래 질이 눈에 띄게 향상되었으며 TS는 10위에서 2위로 올라갔습니다. 3위는 TS 642952가 차지했습니다. AUDCAD에서 역 후행을 사용하여 지그재그 피크에서 지연 항목을 제한합니다. 11월 초부터 등급에 진입하는 데 필요한 10건의 거래가 이루어졌지만 거래 품질이 매우 양호하여 TS가 즉시 3위에 올랐습니다. 4위 - TS 442122 - 고정 TP-SL 및 EURJPY의 손익분기점으로 지그재그 피크에서 예금을 제한합니다. 지난 주에 3건의 거래가 이루어졌고 거래 질이 약간 개선되어 6위에서 4위로 올라갔습니다. 5위 - TS 740642 - 역 후행으로 지그재그 봉우리에서 정지하여 진입합니다. 지난 주 동안 시스템은 3번의 거래를 했고 거래 품질을 다소 낮췄지만 여전히 매우 높습니다. 지난 주 1위를 차지한 TS 513122는 지난 주에 10번의 거래를 성사시켰고 거래의 질을 크게 떨어뜨리고 토너먼트 테이블을 떠나기도 했습니다. 그러나 거래 품질은 여전히 100%를 약간 상회하며 고점 대비 하락률은 26%입니다. 다시 최적화하려면 아직 멀었고 시스템은 35위를 유지하고 있습니다. 이 차량이 어려움을 극복할 수 있는지 봅시다. 그건 그렇고, 여기 내 주요 해결되지 않은 문제가 있습니다. 바로 지난 주에 이 TS를 별도의 센트 계정에 있는 "프리리얼"에 올렸고, 이 작업을 수행하자마자 시스템이 즉시 나쁜 결과를 나타내기 시작했습니다. 당연히 안정성은 낮습니다. 경매 철회와 재최적화까지는 이르지 못했지만 이미 적자를 냈다. "차량의 안정적인 작동 가능성을 높이는 방법"에 대한 질문은 열려 있습니다. 백테스트에서 훌륭한 EA! 논의 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Alexander_K 2018.12.17 08:14 #409 성배의 갈증의 불꽃이 나보다 더 밝게 타오르기 때문에 조르주를 돕고 싶습니다. 추론해 봅시다. 저는 반대 상황이 있습니다. 여러 통화 쌍에 대한 하나의 거래 시스템(현재 - 16x, 미래 - 32x)입니다. 주요 지표 인 수익성에 따르면 나에게 적합하지 않은 커플이 있지만 수영장에서 버리지 않고 의도하지 않습니다. 왜 그런지 아세요? 시장에 추세 또는 플랫 페어와 같은 것은 없습니다. 그들 모두는 동일하며 작업은 단일 연속체 "시공간"으로 진행됩니다. 차이 는 확률 분포 의 분산에만 있습니다. 즉, 하나의 매개변수만 최적화 대상이 됩니다. 즉, 시간 슬라이딩 관찰 창의 크기(샘플 크기)입니다. 따라서 너무 게으르지 않고 통계 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 귀하가 사용하는 전략이 대부분의 커플에게 효과가 있습니다. 그리고 독점적으로 사용하십시오. 행운을 빕니다! 엘리엇 파동 이론에 기반한 자동화된 무역 챔피언십 2007! 이치모쿠 Georgiy Merts 2018.12.17 08:44 #410 Alexander_K : 저는 반대 상황이 있습니다. 여러 통화 쌍에 대한 하나의 거래 시스템(현재 - 16x, 미래 - 32x)입니다. 주요 지표 인 수익성에 따르면 나에게 적합하지 않은 커플이 있지만 수영장에서 버리지 않고 의도하지 않습니다. 왜 그런지 아세요? 시장에는 추세 또는 플랫 페어와 같은 것이 없습니다. 그들 모두는 동일하며 작업은 단일 연속체 "시공간"으로 진행됩니다. 차이는 확률 분포의 분산에만 있습니다. 즉, 하나의 매개변수만 최적화 대상이 됩니다. 즉, 시간 슬라이딩 관찰 창의 크기(샘플 크기)입니다. 따라서 너무 게으르지 않고 통계 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 귀하가 사용하는 전략이 대부분의 커플에게 효과가 있습니다. 그리고 독점적으로 사용하십시오. 행운을 빕니다! TS 리그의 경험은 "평평하거나 추세적인 쌍이 없다"는 판단을 확인하지 않습니다. 물론 모든 쌍에는 플랫 섹션과 추세 섹션이 모두 있지만 일반적으로 각 쌍은 특정 TS에서 좋은 결과를 보여줍니다. 예를 들어 EURJPY에서 - 일반적으로 플랫 TS가 추세보다 더 나은 결과를 보여줍니다. 적어도 지금은. 연구에 관해서는 - 문제 없습니다. 지금 마실 것입니다. 그리고 "배타적으로 사용"에 대해 - 여기에 더 교활합니다. 일반 "풀"에서는 TS 리그의 세 디비전 모두에서 모든 TS가 항상 사용됩니다. 그러나 실제 거래를 위한 선택 - 옵션이 있을 수 있습니다. 이제 개별 시스템에 대한 보고서를 작성하고 조금 후에 게시할 예정입니다. 그것이 무엇을 보여주는지 봅시다. 다중 통화 전문가 고문 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 피팅과 실제 패턴의 경계는 1...343536373839404142434445464748...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
각 악기에 대한 극단적인 움직임을 선택하고 각 악기에 대한 사용자 지정 기호를 만들고 최적화를 수행할 수 있습니다. 상황을 평가하기에는 1년이 너무 짧다고 생각합니다. 저는 지난 10년 동안 테스트했습니다. 저는 항상 2008년 위기를 포함합니다. 이는 많은 수익성 있는 설정을 제거합니다...
그리고 우리가 가지고 있는 것과 완전히 다른 시장에서 테스트의 요점은 무엇입니까?
70년대 시장에서 테스트해보자. 나는 놀랐습니다 - 가장 간단한 반전 시스템 - 매일 파운드 달러에 잘 작동합니다! 이제 발사를 시도하십시오!
리그 전에 친구와 2000년부터 15년 동안 좋은 결과를 보여준 Expert Advisor를 썼다고 이미 말씀드린 바 있습니다. 많은 노력을 기울였습니다. 음 ... 몇 달 후, 그는 가장 단순한 차량처럼 보이는 것과 같은 방식으로 병합하기 시작했습니다. 그리고 15년 동안의 좋은 거래도 그를 구하지 못했습니다.
따라서 50~200건의 거래로 정했다. 그리고 이것은 대부분의 시스템에서 불과 1~2년입니다. 여기서 숫자가 나옵니다.
'극단적 움직임 차단'은… 실거래가 된다! 그리고 우리 시스템은 이 모드에서 테스트되지 않습니다. 아니요, 이것은 실수라고 생각합니다.
그래서 이것으로 충분하지 않습니다. 별로.
나는 지난 1년 동안 최적화를 해왔다.
나는 다섯 살 때 역사의 줄거리를 취합니다. 그런 다음 전략이 최악의 결과를 보여주는 영역을 선택합니다. 그런 다음 이미 작년과이 사이트에 대한 최적의 조합을 선택합니다.
그런 다음 다시 5년 동안 차를 몰고 갑니다. 그리고 전반적으로 훨씬 더 나은 결과를 얻습니다. 그러나 말하자면 하나의 전략이라면 최대 2~3세트. 일반적으로 하나를 얻습니다.
그리고 당신은 내가 올바르게 이해했다면 각 TS에 대해 10 개 또는 수십 개의 세트가 있습니다.
보세요 - 이 5년 전에는 완화 프로그램이 있었고 유로달러에서 꾸준한 추세가 관찰되었습니다. 결과적으로 이 기간 동안 차량이 크게 최적화됩니다. 그리고 저는 이러한 길고 안정적인 추세가 앞으로 몇 년 동안 예상되지 않을 것이라고 확신합니다. 결과적으로 우리는 시장과 분명히 일치하지 않는 시스템을 사용할 것입니다.
"전략이 최악의 결과를 보여주는 부분"에 대해 - 맞아요, 그냥 그렇게 합니다. 지난 2년 동안만, 즉 앞뒤에 있었던 모든 패스 중에서 선택합니다. 최소 품질이 최대가 되는 것을 선택했습니다. 이것은 - 내가 이해하는 바와 같이, 당신이 하고 있는 일에 아주 가깝고, 더 작은 부분에서만 가능합니다.
그러나 여기서는 모든 차량이 선택됩니다. 데모를 해보세요. 그들은 일한다. 보고서의 결과입니다. 아주 가치가 있는 것들이 있습니다. 적어도 한 달 동안 같은 결과를 보여줄 사람들을 선택하는 방법은 무엇입니까?
다시 말하지만, 멀리 갈 필요가 없습니다. 거의 1 년 동안 파운드 달러에 고정 된 정지가 있는 채널 고장의 TS가 선두 주자 중 하나였습니다. 그녀는 최소한의 제비로 거의 200달러를 벌었습니다. 그리고 나서 - bam ... 그리고 배수하기 시작했습니다. 벗었는데 그 이후로 - 수상하지 않을 뿐만 아니라 - 등급에 진입조차 할 수 없습니다! 하지만 그 이후로 이미 두 번 다시 최적화했습니다. 이제 우리가 지금까지 이 시스템을 사용한다고 상상해 보십시오. 그리고 그녀는 모두 병합되고 병합됩니다 ...
아니 ... 그렇군요, 저도 님과 비슷한 방식으로 최적화를 하고 있습니다. 그러나 이미 데모에 있고 한동안 거래되어온 TS를 선택하는 문제가 남아 있습니다.
모르겠어. 나는 이 보고서를 이해하기 어렵다. 라벨의 "품질"이란 무엇입니까? 처음에는 수익 요인이라고 생각했는데 그게 아니라는 걸 이해해요.
보고서에서도 각 시스템의 시작 시간이 다릅니다. 그들을 비교하는 방법? 그리고 계정의 거래 시간은 그리 길지 않습니다. 칠팔월...
나는 플라이북 작업에 익숙하다. 거기에 테스트를 업로드한 다음 분석합니다.
"다시 말하지만, 멀리 갈 필요가 없습니다. 거의 1년 동안 파운드 달러에 고정 스탑이 있는 채널 분류 TS가 선두였습니다. 최소 랏으로 거의 $200를 벌었습니다. - 뿐만 아니라 상을 받지는 않지만 등급에 들어갈 수도 없습니다! 그 이후로 이미 두 번 다시 최적화했습니다. 이제 우리가 이 시스템을 계속 사용할 것이라고 상상해 보십시오. 그리고 그것은 - 모든 것을 병합하고 병합합니다..." - 테스터에서 지금 무슨 일이 일어나고 있습니까? 1년 전 무슨 일이?
브레이크아웃 시스템은 이제 많은 사람들에게 좋지 않은 결과를 보여줍니다. Monica Solandra, Naragoth, Asmodeus를 보십시오. 이러한 시스템의 정체 기간은 총 1년이 될 수 있습니다. 인내심을 갖고 기다리십시오.
선택한 차량의 테스트 결과를 일정 기간 동안 단일 곡선으로 줄이기 위해 일종의 소프트웨어를 사용하고 있다고 생각합니다.
적어도 그것의 도움으로 최적의 세트를 선택할 가치가 있습니다. 이것은 이론적으로 정체 기간을 완화해야 합니다.
혹시나 해서 이 글을 씁니다. 당신이 이것을 하지 않았다고 생각하지 않습니다. 하지만 당신은 절대 모릅니다.
그리고 우리가 가지고 있는 것과 완전히 다른 시장에서 테스트의 요점은 무엇입니까?
70년대 시장에서 테스트해보자. 나는 놀랐습니다 - 가장 간단한 반전 시스템 - 매일 파운드 달러에 잘 작동합니다! 이제 실행을 시도하십시오!
리그 전에 친구와 2000년부터 15년 동안 좋은 결과를 보여준 Expert Advisor를 썼다고 이미 말씀드린 바 있습니다. 많은 노력을 기울였습니다. 음 ... 몇 달 후, 그는 가장 단순한 차량처럼 보이는 것과 같은 방식으로 병합하기 시작했습니다. 그리고 15년 동안의 좋은 거래도 그를 구하지 못했습니다.
따라서 50~200건의 거래로 정했다. 그리고 이것은 대부분의 시스템에서 불과 1~2년입니다. 여기서 숫자가 나옵니다.
'극단적 움직임 차단'은… 실거래가 된다! 그리고 우리 시스템은 이 모드에서 테스트되지 않습니다. 아니요, 저는 이것이 실수라고 생각합니다.
나는 반대로 시장의 극단적 인 움직임을 제거하지 않고 집중도를 높일 것을 제안합니다.
연도는 다르지만 그 기능이 반복됩니다. 회랑의 변동으로 통합을 최적화하면 예, 평면 전략이 작동하지만 추세가 있을 것이며 이는 분명합니다. 그런 다음 테스터에서 고문의 작업에 시간을 낭비하는 것은 비논리적입니다. 실제 생활에서 즉시 실행해야 합니다. 아마도 시장의 추세/평평한 단계에서 돈을 벌 시간이 있을 것입니다. 그리고 우리가 해결책을 찾고 있다는 것이 밝혀지고 작동이 멈출 때까지 기다리다가 이것에 놀라고 다시 변화된 시장을 위한 다른 해결책을 찾고 있습니다...
모르겠어. 나는 이 보고서를 이해하기 어렵다. 라벨의 "품질"이란 무엇입니까? 처음에는 수익 요인이라고 생각했는데 그게 아니라는 걸 이해해요.
보고서에서도 각 시스템의 시작 시간이 다릅니다. 그들을 비교하는 방법? 그리고 계정의 거래 시간은 그리 길지 않습니다. 칠팔월...
나는 플라이북 작업에 익숙하다. 거기에 테스트를 업로드한 다음 분석합니다.
"다시 말하지만, 멀리 갈 필요가 없습니다. 거의 1년 동안 파운드 달러에 고정 스탑이 있는 채널 분류 TS가 선두였습니다. 최소 랏으로 거의 $200를 벌었습니다. - 뿐만 아니라 상을 받지는 않지만 등급에 들어갈 수도 없습니다! 그 이후로 이미 두 번 다시 최적화했습니다. 이제 우리가 이 시스템을 계속 사용할 것이라고 상상해 보십시오. 그리고 그것은 - 모든 것을 병합하고 병합합니다..." - 테스터에서 지금 무슨 일이 일어나고 있습니까? 1년 전 무슨 일이?
브레이크 아웃 시스템은 이제 많은 사람들에게 좋지 않은 결과를 보여줍니다. Monica Solandra, Naragoth, Asmodeus를 보십시오. 이러한 시스템의 정체 기간은 총 1년이 될 수 있습니다. 인내심을 갖고 기다리십시오.
"품질"은 필수 지표입니다. 많은 매개변수가 포함되어 있으며 이익 요소도 있습니다. 꽤 오랜 시간 동안 작업했고 코드 비용까지 지불했습니다(더 정확하게는 코드가 아니라 아이디어, 코드가 간단합니다). 이제 - "무역 품질"의 직관적인 특성을 상당히 적절하게 반영합니다. 100%는 "좋은 거래"입니다. 위는 훌륭합니다. 아래 - 만족스럽고 나쁨, 곡선과 비교 - 내 의견으로는 충분합니다. (원칙적으로 80% 미만은 "나쁨"으로 간주합니다.)
각 시스템의 시작은 실제로 서로 다른 시간에 있습니다. 결국, 그들은 동시에 실패하지 않았지만 누군가 "원하는"대로 실패했습니다. 순서가 맞지 않음 - 다시 최적화되고 다시 전투에 참여합니다.
내 보고서는 CSV를 모집 하여 모범 사례를 참가자와 공유하는 데 더 중점을 둡니다. 모든 시스템은 간단하고 명확한 작동 원리로 가장 간단합니다. 나는 나중에 -심지어 이러한 원칙에 따라 작업하는 전문가를 위한 코드베이스를 살펴보더라도 - 사람들이 그것을 사용하도록 할 것입니다. 사실 제 보고서는 "찾아야 할 방향"입니다. 예를 들어 단순 반전 시스템이 수익성이 있다는 것이 분명할 때 시스템을 구축하기 위해 어디를 살펴봐야 하는지, 어떤 기초를 바탕으로 해야 하는지도 분명해집니다.
나는 반대로 시장의 극단적 인 움직임을 제거하지 않고 집중도를 높일 것을 제안합니다.
흥미로운 아이디어입니다. 우리는 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다.
나는 또한이 지역에서 "원숭이 거래"의 아이디어를 가지고 있습니다. 극단적인 움직임의 집중도만 높아지는 것이 아니라 "바보" 거래의 집중도가 높아진다.
음, 손이 닿으면 사용자 지정 기호 에서 극단적인 움직임을 시도하고 증가시켜야 합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
품질 상위 20위:
거래 품질별 차트 상위 5위:
보시다시피 상황에 눈에 띄는 변화가 있습니다.
TS 743622는 GBPNZD에서 역 후행(TP 후행)으로 지그재그 봉우리에서 정지하여 4위에서 1위로 올라섰습니다. 지난 주 동안 시스템은 두 번의 거래를 수행했으며 거래 품질이 크게 향상되었습니다.
2위는 TC 543350 - CADCHF의 추세(추세는 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정됨)에 대한 "충동" 막대의 반전입니다. 지난 주에 3건의 거래가 이루어졌고 거래 질이 눈에 띄게 향상되었으며 TS는 10위에서 2위로 올라갔습니다.
3위는 TS 642952가 차지했습니다. AUDCAD에서 역 후행을 사용하여 지그재그 피크에서 지연 항목을 제한합니다. 11월 초부터 등급에 진입하는 데 필요한 10건의 거래가 이루어졌지만 거래 품질이 매우 양호하여 TS가 즉시 3위에 올랐습니다.
4위 - TS 442122 - 고정 TP-SL 및 EURJPY의 손익분기점으로 지그재그 피크에서 예금을 제한합니다. 지난 주에 3건의 거래가 이루어졌고 거래 질이 약간 개선되어 6위에서 4위로 올라갔습니다.
5위 - TS 740642 - 역 후행으로 지그재그 봉우리에서 정지하여 진입합니다. 지난 주 동안 시스템은 3번의 거래를 했고 거래 품질을 다소 낮췄지만 여전히 매우 높습니다.
지난 주 1위를 차지한 TS 513122는 지난 주에 10번의 거래를 성사시켰고 거래의 질을 크게 떨어뜨리고 토너먼트 테이블을 떠나기도 했습니다. 그러나 거래 품질은 여전히 100%를 약간 상회하며 고점 대비 하락률은 26%입니다. 다시 최적화하려면 아직 멀었고 시스템은 35위를 유지하고 있습니다. 이 차량이 어려움을 극복할 수 있는지 봅시다.
그건 그렇고, 여기 내 주요 해결되지 않은 문제가 있습니다. 바로 지난 주에 이 TS를 별도의 센트 계정에 있는 "프리리얼"에 올렸고, 이 작업을 수행하자마자 시스템이 즉시 나쁜 결과를 나타내기 시작했습니다. 당연히 안정성은 낮습니다. 경매 철회와 재최적화까지는 이르지 못했지만 이미 적자를 냈다. "차량의 안정적인 작동 가능성을 높이는 방법"에 대한 질문은 열려 있습니다.
성배의 갈증의 불꽃이 나보다 더 밝게 타오르기 때문에 조르주를 돕고 싶습니다.
추론해 봅시다.
저는 반대 상황이 있습니다. 여러 통화 쌍에 대한 하나의 거래 시스템(현재 - 16x, 미래 - 32x)입니다.
주요 지표 인 수익성에 따르면 나에게 적합하지 않은 커플이 있지만 수영장에서 버리지 않고 의도하지 않습니다. 왜 그런지 아세요? 시장에 추세 또는 플랫 페어와 같은 것은 없습니다. 그들 모두는 동일하며 작업은 단일 연속체 "시공간"으로 진행됩니다. 차이 는 확률 분포 의 분산에만 있습니다. 즉, 하나의 매개변수만 최적화 대상이 됩니다. 즉, 시간 슬라이딩 관찰 창의 크기(샘플 크기)입니다.
따라서 너무 게으르지 않고 통계 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 귀하가 사용하는 전략이 대부분의 커플에게 효과가 있습니다. 그리고 독점적으로 사용하십시오.
행운을 빕니다!
저는 반대 상황이 있습니다. 여러 통화 쌍에 대한 하나의 거래 시스템(현재 - 16x, 미래 - 32x)입니다.
주요 지표 인 수익성에 따르면 나에게 적합하지 않은 커플이 있지만 수영장에서 버리지 않고 의도하지 않습니다. 왜 그런지 아세요? 시장에는 추세 또는 플랫 페어와 같은 것이 없습니다. 그들 모두는 동일하며 작업은 단일 연속체 "시공간"으로 진행됩니다. 차이는 확률 분포의 분산에만 있습니다. 즉, 하나의 매개변수만 최적화 대상이 됩니다. 즉, 시간 슬라이딩 관찰 창의 크기(샘플 크기)입니다.
따라서 너무 게으르지 않고 통계 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 귀하가 사용하는 전략이 대부분의 커플에게 효과가 있습니다. 그리고 독점적으로 사용하십시오.
행운을 빕니다!
TS 리그의 경험은 "평평하거나 추세적인 쌍이 없다"는 판단을 확인하지 않습니다. 물론 모든 쌍에는 플랫 섹션과 추세 섹션이 모두 있지만 일반적으로 각 쌍은 특정 TS에서 좋은 결과를 보여줍니다.
예를 들어 EURJPY에서 - 일반적으로 플랫 TS가 추세보다 더 나은 결과를 보여줍니다. 적어도 지금은.
연구에 관해서는 - 문제 없습니다. 지금 마실 것입니다.
그리고 "배타적으로 사용"에 대해 - 여기에 더 교활합니다. 일반 "풀"에서는 TS 리그의 세 디비전 모두에서 모든 TS가 항상 사용됩니다. 그러나 실제 거래를 위한 선택 - 옵션이 있을 수 있습니다. 이제 개별 시스템에 대한 보고서를 작성하고 조금 후에 게시할 예정입니다. 그것이 무엇을 보여주는지 봅시다.