무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 340

[삭제] 2021.08.28 21:20 #3391

자, Zhora, 챔피언십에 참가하세요!

Georgiy Merts 2021.08.29 11:54 #3392

Олег avtomat # :

당신은 그들을 찾지 못했습니다. 그리고 그것들이 전혀 존재하지 않는다고 주장하는 근거는 무엇입니까? 단지 당신이 그들을 찾지 않았기 때문에? 그래서 당신은 우주로 날아가지 않았고, 잠수함도 아니었고, 당신이 알지 못하고 어떻게 해야할지 모르는 것이 훨씬 더 많습니다... - 그리고 그것이 이 모든 것이 존재하지 않는 유일한 이유입니다 ?...

당신의 논리는 결함이 있습니다.

이런 건 없습니다. 논리가 매우 정확합니다. 나 자신을 위한 시스템을 찾고 있습니다. 그리고 내가 찾거나 찾지 못한 것에 의존하는 것은 매우 논리적입니다. 나도 거래!

누군가 나에게 "항상 이익이 되는 시스템"을 보여 준다면 생각을 바꾸겠습니다. 지금까지 아무도 보여주지 않았습니다.

Georgiy Merts 2021.08.29 11:59 #3393

Vladimir Baskakov # :

리그는 성배가 아니라 쓰레기통이다

정확히.

내 재활용 공장은 이 쓰레기통에서 작동합니다. 저는 항상 리그에서 더 많은 TC가 수익성이 없다고 말했습니다. 시스템의 약 10%는 원칙적으로 이익을 보여주지 않습니다. 역사도 실생활도 아닙니다. 그리고 2년 동안의 수익 기간은 문자 그대로 일주일, 최대 2회로 매우 짧습니다. 역사상 시스템의 약 절반이 좋은 결과를 보여주지만 데모 거래를 시작하면 매우 빠르게 병합되기 시작하여 때때로 약간만 벌었다가 더 많이 잃습니다. 그리고 시스템의 약 15-20%만이 "정기적 수입으로 0에 머물고 있음"을 보여줍니다. 내가 가장 유망한 것을 선택하는 것은 그러한 시스템에서입니다.

제 생각에는 아주 정상적인 폐기물 재활용입니다. 현대 사회에서는 전체 산업체가 이에 관여하고 있습니다. 거래 분야에 참여해 보는 것은 어떻습니까?

GoldWarrior EA (지그재그 트레이딩 봉투 2.11 Neurotraders, 지나치지 마세요 :)

Georgiy Merts 2021.08.29 11:59 #3394

Олег avtomat # :

자, Zhora, 챔피언십에 참가하세요!

무엇 때문에? 의미? 700명의 참가자가 있는 나만의 챔피언십이 있습니다... 그것으로 충분합니다.

[삭제] 2021.08.29 12:33 #3395

Georgiy Merts # :

정확히.

내 재활용 공장은 이 쓰레기통에서 작동합니다. 저는 항상 리그에서 더 많은 TC가 수익성이 없다고 말했습니다. 시스템의 약 10%는 원칙적으로 이익을 보여주지 않습니다. 역사도 실생활도 아닙니다. 그리고 2년 동안의 수익 기간은 문자 그대로 일주일, 최대 2회로 매우 짧습니다. 역사상 시스템의 약 절반이 좋은 결과를 보여주지만 데모 거래를 시작하면 매우 빠르게 병합되기 시작하여 때때로 약간만 벌었다가 더 많이 잃습니다. 그리고 시스템의 약 15-20%만이 "정기적 수입으로 0에 머물고 있음"을 보여줍니다. 내가 가장 유망한 것을 선택하는 것은 그러한 시스템에서입니다.

제 생각에는 아주 정상적인 폐기물 재활용입니다. 현대 사회에서는 전체 산업체가 이에 관여하고 있습니다. 거래 분야에 참여해 보는 것은 어떻습니까?

Kodobaza에 오세요, 당신을 위한 천국이 있습니다

Georgiy Merts 2021.08.29 14:42 #3396

Vladimir Baskakov # :

Kodobaza에 오세요, 당신을 위한 천국이 있습니다

무엇 때문에??? 정의상 천국은 있을 수 없습니다. 내 "쓰레기 재활용 공장"에 연결하는 데 필요한 자동 정지, 자동 보고, 자동 스크립트 생성 기능이 있는 시스템은 없습니다.

바보 만이 나에게 그런 것을 제안 할 것입니다. 그리고 당신, Baskakov는 똑똑한 표정으로 그런 이단을 내놓기 전에 최소한 12줄의 의식적인 유용한 코드를 작성합니다.

[삭제] 2021.08.29 14:48 #3397

Georgiy Merts # :

무엇 때문에??? 정의상 천국은 있을 수 없습니다. 내 "쓰레기 재활용 공장"에 연결하는 데 필요한 자동 정지, 자동 보고, 자동 스크립트 생성 기능이 있는 시스템은 없습니다.

바보 만이 나에게 그런 것을 제안 할 것입니다. 그리고 당신, Baskakov는 똑똑한 표정으로 그런 이단을 내놓기 전에 최소한 12줄의 의식적인 유용한 코드를 작성합니다.

나는 시간을 낭비하지 않는다. 일반적으로 로봇 한 대가 버는 것은 아닙니다. 그리고 가장 아름답고 정확한 코드는 전혀 작동하지 않습니다. 그보다는 누가 디포를 더 빨리 병합할지 경쟁합니다.

Vasiliy Sokolov 2021.08.29 20:10 #3398

Georgiy Merts # :

정확히.

내 재활용 공장은 이 쓰레기통에서 작동합니다. 저는 항상 리그에서 더 많은 TC가 수익성이 없다고 말했습니다. 시스템의 약 10%는 원칙적으로 이익을 보여주지 않습니다. 역사도 실생활도 아닙니다. 그리고 2년 동안의 수익 기간은 문자 그대로 일주일, 최대 2회로 매우 짧습니다. 역사상 시스템의 약 절반이 좋은 결과를 보여주지만 데모 거래를 시작하면 매우 빠르게 병합되기 시작하여 때때로 약간만 벌었다가 더 많이 잃습니다. 그리고 시스템의 약 15-20%만이 "정기적 수입으로 0에 머물고 있음"을 보여줍니다. 내가 가장 유망한 것을 선택하는 것은 그러한 시스템에서입니다.

제 생각에는 아주 정상적인 폐기물 재활용입니다. 현대 사회에서는 전체 산업체가 이에 관여하고 있습니다. 거래 분야에 참여해 보는 것은 어떻습니까?

이게 이유야. 당신의 시스템은 일종의 유전적 선택입니다. 매우 합리적인 생각, 나 자신도 비슷한 일을 하고 싶었습니다. 그러나 선택된 후보자가 무작위가 아닌 안정적인 성장 특성을 갖는 경우에만 선택이 성공할 것입니다. 그리고 그것은 거기에 없기 때문에 선택은 헛된 것입니다. 저것들. '리그'는 필요조건이지만 충분조건은 아니다 . 충족을 위한 두 번째 필요 조건은 차량을 운행하는 것인데, 분명히 그렇지 않습니다. 저것들. 매트가 없는 차량 1000대 중 긍정적인 m.d.를 가진 하나의 TS에서도 포트폴리오를 수집하지 않을 것으로 기대 리그나 다른 선택 및 여과 시스템과도 마찬가지입니다.

[ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] Expert Advisor를 최적화하고 최적화된

Mikhail Mishanin 2021.08.29 21:21 #3399

Vasiliy Sokolov # :

이게 이유야. 당신의 시스템은 일종의 유전적 선택입니다. 매우 합리적인 생각, 나 자신도 비슷한 일을 하고 싶었습니다. 그러나 선택된 후보자가 무작위가 아닌 안정적인 성장 특성을 갖는 경우에만 선택이 성공할 것입니다. 그리고 그것은 거기에 없기 때문에 선택은 헛된 것입니다. 저것들. '리그'는 필요조건이지만 충분조건은 아니다 . 충족을 위한 두 번째 필요 조건은 차량을 운행하는 것인데, 분명히 그렇지 않습니다. 저것들. 매트가 없는 차량 1000대 중 긍정적인 m.d.를 가진 하나의 TS에서도 포트폴리오를 수집하지 않을 것으로 기대 리그나 다른 선택 및 여과 시스템과도 마찬가지입니다.

최적화/선택의 기준은 "강력"해야 합니다!

"안정성", 최적화/이익/손실에 의한 선택 - 재교육/피팅.

Georgiy Merts 2021.08.30 05:30 #3400

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
당신은 그들을 찾지 못했습니다. 그리고 그것들이 전혀 존재하지 않는다고 주장하는 근거는 무엇입니까? 단지 당신이 그들을 찾지 않았기 때문에? 그래서 당신은 우주로 날아가지 않았고, 잠수함도 아니었고, 당신이 알지 못하고 어떻게 해야할지 모르는 것이 훨씬 더 많습니다... - 그리고 그것이 이 모든 것이 존재하지 않는 유일한 이유입니다 ?...
당신의 논리는 결함이 있습니다.
이런 건 없습니다. 논리가 매우 정확합니다. 나 자신을 위한 시스템을 찾고 있습니다. 그리고 내가 찾거나 찾지 못한 것에 의존하는 것은 매우 논리적입니다. 나도 거래!
누군가 나에게 "항상 이익이 되는 시스템"을 보여 준다면 생각을 바꾸겠습니다. 지금까지 아무도 보여주지 않았습니다.
리그는 성배가 아니라 쓰레기통이다
정확히.
내 재활용 공장은 이 쓰레기통에서 작동합니다. 저는 항상 리그에서 더 많은 TC가 수익성이 없다고 말했습니다. 시스템의 약 10%는 원칙적으로 이익을 보여주지 않습니다. 역사도 실생활도 아닙니다. 그리고 2년 동안의 수익 기간은 문자 그대로 일주일, 최대 2회로 매우 짧습니다. 역사상 시스템의 약 절반이 좋은 결과를 보여주지만 데모 거래를 시작하면 매우 빠르게 병합되기 시작하여 때때로 약간만 벌었다가 더 많이 잃습니다. 그리고 시스템의 약 15-20%만이 "정기적 수입으로 0에 머물고 있음"을 보여줍니다. 내가 가장 유망한 것을 선택하는 것은 그러한 시스템에서입니다.
제 생각에는 아주 정상적인 폐기물 재활용입니다. 현대 사회에서는 전체 산업체가 이에 관여하고 있습니다. 거래 분야에 참여해 보는 것은 어떻습니까?
자, Zhora, 챔피언십에 참가하세요!
무엇 때문에? 의미? 700명의 참가자가 있는 나만의 챔피언십이 있습니다... 그것으로 충분합니다.
Kodobaza에 오세요, 당신을 위한 천국이 있습니다
무엇 때문에??? 정의상 천국은 있을 수 없습니다. 내 "쓰레기 재활용 공장"에 연결하는 데 필요한 자동 정지, 자동 보고, 자동 스크립트 생성 기능이 있는 시스템은 없습니다.
바보 만이 나에게 그런 것을 제안 할 것입니다. 그리고 당신, Baskakov는 똑똑한 표정으로 그런 이단을 내놓기 전에 최소한 12줄의 의식적인 유용한 코드를 작성합니다.
이게 이유야. 당신의 시스템은 일종의 유전적 선택입니다. 매우 합리적인 생각, 나 자신도 비슷한 일을 하고 싶었습니다. 그러나 선택된 후보자가 무작위가 아닌 안정적인 성장 특성을 갖는 경우에만 선택이 성공할 것입니다. 그리고 그것은 거기에 없기 때문에 선택은 헛된 것입니다. 저것들. '리그'는 필요조건이지만 충분조건은 아니다 . 충족을 위한 두 번째 필요 조건은 차량을 운행하는 것인데, 분명히 그렇지 않습니다. 저것들. 매트가 없는 차량 1000대 중 긍정적인 m.d.를 가진 하나의 TS에서도 포트폴리오를 수집하지 않을 것으로 기대 리그나 다른 선택 및 여과 시스템과도 마찬가지입니다.
최적화/선택의 기준은 "강력"해야 합니다!
"안정성", 최적화/이익/손실에 의한 선택 - 재교육/피팅.
