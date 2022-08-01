무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 339 1...332333334335336337338339340341342343344345346...360 새 코멘트 taviog 2021.08.23 08:14 #3381 새로운 질문입니다. Trade Receiver Free 프로그램을 다운로드했습니다. 프로그램은 무료입니다 사용 지침에는 공급자에게 무료 라이선스 요청을 보내라고 되어 있습니다. 처럼? 불분명 설치 무역 수취인 무료 어떤 일정을 위해. 처음 시작할 때 인터넷 액세스를 허용하려면 MT4의 신뢰할 수 있는 URL 목록에 " http://copy.autofxpro.com "을 입력해야 할 수 있습니다. 신호를 복사할 수 있는 권한을 부여하는 무료 라이선스에 대한 요청을 공급자에게 보냅니다. 그런 다음 "제공자 목록"에 거래를 복사할 공급자의 계좌 번호를 추가하십시오. 공급자가 목록에 귀하의 계정 번호를 추가했는지 확인하십시오. 메인 패널로 돌아가서 상태를 활성화로 변경합니다. Automated Forex Trading Software & Tool | AutoFxPro.com www.autofxpro.com AutoFxPro.com provides automated forex trading softwares and tools that help traders improve trading and maximize profits. Georgiy Merts 2021.08.23 08:54 #3382 taviog : 새로운 질문입니다. Trade Receiver Free 프로그램을 다운로드했습니다. 프로그램은 무료입니다 사용 지침에는 공급자에게 무료 라이선스 요청을 보내라고 되어 있습니다. 처럼? 불분명 포럼 주제가 아니라 프로그램 개발자에게 그러한 질문을 하는 것이 더 논리적입니다. Vasiliy Sokolov 2021.08.27 19:03 #3383 그럼 2년 후는? 이익이 있습니까? 결과는 무엇입니까? Valeriy Yastremskiy 2021.08.27 21:15 #3384 Vasiliy Sokolov # : 그럼 2년 후는? 이익이 있습니까? 결과는 무엇입니까? 처리 방법이 아직 명확하지 않은 데이터가 생성됩니다. 글쎄, 커미션과 스왑이 패배했다는 사실) Georgiy Merts 2021.08.28 07:12 #3385 Vasiliy Sokolov # : 그럼 2년 후는? 이익이 있습니까? 결과는 무엇입니까? 알겠습니다. 그래서... 무역 시스템 연맹 사용 결과 보고 위에서 언급했듯이 주요 결과는 데이터가 있다는 것입니다. 내가 모든 것을 시작한 것은 그들을 위해서였다. 2년 전만 해도 그렇게 될지, 최소한 어떤 식으로든 사용할 수 있게 될지 몰랐습니다. 이제 그들은 있고, 나는 그것을 사용합니다. 하지만 '어떻게 처리해야 할지 막막하다'는 것도 사실이고, 결과적으로 내 처리가 더 직관적이다. 사실 저는 새해가 되어서야 실생활에서 리그를 사용하기 시작했습니다. 결과는 현재와 같습니다. 월 소득: 점진적인 수익성(2016년 초부터 개설된 계정, 어제 금요일 저녁 보고서): 현재 실생활에서 운행되고 있는 개별 차량의 상황은 다음과 같습니다(22개의 시스템이 동시에 작동하므로 보기가 "거의 엉망"이지만 더 나은 것을 제공할 수 없음). y축에서 - 계정의 달러로 직접: 현재 현실 세계에서 작동하는 최고의 차량 5가지: 개인적으로 행복합니다. 나는 오랫동안 다음 차가 작동을 멈추고 드로다운에 빠졌을 때 무질서한 적이 없었다. 그리고 내가 오랫동안 썼던 Expert Advisor를 오랫동안 디버깅했을 때 얼마나 화가 났는지 기억합니다. 거래에서 그것은 역사에 있었던 것과는 완전히 다른 행동을 보이기 시작했습니다. 이제 그런 일은 없습니다. 저는 항상 히스토리에 대해 디버그될 뿐만 아니라 긍정적인 데모 히스토리도 있는 일련의 시스템을 가지고 있습니다. 또한 이 "작동 중지" 일이 언제 발생하는지 정확히 알고 있습니다. 다음 감소에서는 제어 매개변수를 살펴보고 이것이 허용되는지 확인합니다. 허용되지 않는 경우 차량이 실제에서 즉시 제거되고 다시 최적화되어 공용 풀로 전송됩니다. 허용되는 경우 숨을 쉬고 거래를 계속합니다. 리그는 TS의 수익성이 복잡성과 완전히 무관하다는 것을 입증했습니다. 복잡한 차량은 더 많은 이익을 주지만 안정성이 매우 낮고 더 빨리 고장나고 이 시간 동안 더 많이 소모됩니다. 단순 TS는 이익이 적지만 훨씬 더 느리게 실패하므로 제때 이를 인지하고 시스템을 다시 최적화하거나 거래에서 제거할 수 있습니다. 결과적으로 총 이익은 단순 차량과 복합 차량 모두 동일합니다. 제시된 이름으로 실생활에서 22개의 거래 차량 각각의 전체 본질을 볼 수 있습니다. 나는 그것들을 2페니만큼 간단하게 가지고 있으며 모든 것은 코드베이스에서 무료로 사용할 수 있습니다. 모든 것이 지금처럼 계속된다면 새해 어딘가에 신호가 열릴 것입니다. 그런 갈퀴로 아직도 물 위에 써있지만... 그런 갈퀴로... 무작위의 생각 수익 생성기 EA 10포인트 3.mq4 [삭제] 2021.08.28 07:33 #3386 Georgiy Merts # : 알겠습니다. 그래서... 무역 시스템 연맹 사용 결과 보고 위에서 언급했듯이 주요 결과는 데이터가 있다는 것입니다. 내가 모든 것을 시작한 것은 그들을 위해서였다. "어떻게 처리해야 할지 막막하다"는 것도 사실이고, 결과적으로 내 처리가 더 직관적이다. 사실 저는 새해가 되어서야 실생활에서 리그를 사용하기 시작했습니다. 결과는 현재와 같습니다. 월 소득: 점진적인 수익성(2016년 초부터 개설된 계정, 어제 금요일 저녁 보고서): 현재 실생활에서 운행되고 있는 개별 차량의 상황은 다음과 같습니다(22개의 시스템이 동시에 작동하므로 보기가 "거의 엉망"이지만 더 나은 것을 제공할 수 없음). y축에서 - 계정의 직접 달러: 개인적으로 행복합니다. 나는 오랫동안 다음 차가 작동을 멈추고 드로다운에 빠졌을 때 무질서한 적이 없었다. 그리고 내가 오랫동안 썼던 Expert Advisor를 오랫동안 디버깅했을 때 얼마나 화가 났는지 기억합니다. 거래에서 그것은 역사에 있었던 것과는 완전히 다른 행동을 보이기 시작했습니다. 이제 그런 일은 없습니다. 저는 항상 히스토리에 대해 디버그될 뿐만 아니라 긍정적인 데모 히스토리도 있는 일련의 시스템을 가지고 있습니다. 또한 이 "작동 중지" 일이 언제 발생하는지 정확히 알고 있습니다. 다음 감소에서는 제어 매개변수를 살펴보고 이것이 허용되는지 확인합니다. 허용되지 않는 경우 차량이 실제에서 즉시 제거되고 다시 최적화되어 공용 풀로 전송됩니다. 허용되는 경우 숨을 쉬고 거래를 계속합니다. 리그는 TS의 수익성이 복잡성과 완전히 무관하다는 것을 증명했습니다. 복잡한 차량은 더 많은 이익을 주지만 안정성이 매우 낮고 더 빨리 고장나고 이 시간 동안 더 많이 소모됩니다. 단순 TS는 이익이 적지만 훨씬 더 느리게 실패하므로 제때 이를 인지하고 시스템을 다시 최적화하거나 거래에서 제거할 수 있습니다. 결과적으로 총 이익은 단순 차량과 복합 차량 모두 동일합니다. 모든 것이 지금처럼 계속된다면 새해 어딘가에 신호가 열릴 것입니다. 그런 갈퀴로 아직도 물 위에 써있지만... 그런 갈퀴로... 갈퀴에 관해서는 당신이 옳습니다. 나는 우리가 기다리지 않을 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 환상의 세계에서 사는 것이 좋지만 현실에서는 ... 일반적으로 유시처럼 Vasiliy Sokolov 2021.08.28 17:55 #3387 Georgiy Merts # : 알겠습니다. 그래서... 일반적으로 분수가 아니라 솔직히 말해서. 3월 결과는 좋지만 전반적인 배경에 대해 통계적 이상치처럼 보입니다. 그리고 일반적인 배경은 100~200~400개의 랜덤을 취해서 그 중에서 가장 좋은 것을 뽑고, 시간이 지나면 자연스럽게 평균 결과가 0 부근이 되어 무한히 다른 랜덤으로 대체되는 식이다. 저것들. 원래 TS가 작동하지 않기 때문에 이 경우 진화 선택이 작동하지 않습니다. Georgiy Merts 2021.08.28 19:47 #3388 Vasiliy Sokolov # : 일반적으로 분수가 아니라 솔직히 말해서. 3월 결과는 좋지만 전반적인 배경에 대해 통계적 이상치처럼 보입니다. 그리고 일반적인 배경은 100~200~400개의 랜덤을 취해서 그 중에서 가장 좋은 것을 뽑고, 시간이 지나면 자연스럽게 평균 결과가 0 부근이 되어 무한히 다른 랜덤으로 대체되는 식이다. 저것들. 원래 TS가 작동하지 않기 때문에 이 경우 진화 선택이 작동하지 않습니다. 흠... "분수"를 원하시나요??? 매달 3월이 되려면??? 분명히 이것은 임의의 행운입니다 ... 나는 마진 수준이 1000 % 아래로 떨어지지 않도록 지속적으로 확인하고 최소 1500 %의 수치를 선호합니다. 이 수준에서 월 평균 수입이 얼마가 될 것이라고 생각하십니까? 광대 Baskakov처럼 되지 마십시오. 리그는 성배가 아닙니다. 성공적인 데모 역사가 있는 잘 정립된 차량 역사를 지속적으로 가질 수 있는 기회일 뿐입니다. 그리고 임무는 그들 중 최고를 선택하는 것입니다. "원래 TS가 작동하지 않음"에 관해서는 - 항상 "작동하는" 것이 없기 때문입니다! 지속적으로 전환하여 최상의 것을 선택하는 것이 바로 작업입니다! 현재 시장에 맞는... 이제 제 목표는 매달 안정적인 10%를 달성하는 것입니다. 내가 어떻게하는지 보자 ... 자동 거래의 미래: 2라운드 엘리트 지표 :) 피보나치_에마 [삭제] 2021.08.28 20:45 #3389 Georgiy Merts # : 흠... "분수"를 원하시나요??? 매달 3월이 되려면??? 분명히 이것은 임의의 행운입니다 ... 나는 마진 수준이 1000 % 아래로 떨어지지 않도록 지속적으로 확인하고 최소 1500 %의 수치를 선호합니다. 이 수준에서 월 평균 수입이 얼마가 될 것이라고 생각하십니까? 광대 Baskakov처럼 되지 마십시오. 리그는 성배가 아닙니다. 성공적인 데모 이력이 있는 잘 정립된 차량 역사를 지속적으로 가질 수 있는 기회일 뿐입니다. 그리고 임무는 그들 중 최고를 선택하는 것입니다. "원래 TS가 작동하지 않음"에 관해서는 - 항상 "작동하는" 것이 없기 때문입니다! 지속적으로 전환하여 최상의 것을 선택하는 것이 바로 작업입니다! 현재 시장에 맞는... 이제 제 목표는 매달 안정적인 10%를 달성하는 것입니다. 내가 어떻게하는지 보자 ... 리그는 성배가 아니라 쓰레기통이다 [삭제] 2021.08.28 21:18 #3390 Georgiy Merts # : 흠... "분수"를 원하시나요??? 매달 3월이 되려면??? 분명히 이것은 임의의 행운입니다 ... 나는 마진 수준이 1000 % 아래로 떨어지지 않도록 지속적으로 확인하고 최소 1500 %의 수치를 선호합니다. 이 수준에서 월 평균 수입이 얼마가 될 것이라고 생각하십니까? 광대 Baskakov처럼 되지 마십시오. 리그는 성배가 아닙니다. 성공적인 데모 기록과 함께 지속적으로 기름칠이 잘 된 차량을 보유할 수 있는 기회일 뿐입니다. 그리고 임무는 그들 중 최고를 선택하는 것입니다. "원래 TS가 작동하지 않음"에 관해서는 - 항상 "작동하는" 것이 없기 때문입니다 ! 지속적으로 전환하여 최상의 것을 선택하는 것이 바로 작업입니다! 현재 시장에 맞는... 이제 제 목표는 매달 안정적인 10%를 달성하는 것입니다. 내가 어떻게하는지 보자 ... 당신은 그들을 찾지 못했습니다. 그리고 그것들이 전혀 존재하지 않는다고 주장하는 근거는 무엇입니까? 단지 당신이 그들을 찾지 않았기 때문에? 그래서 당신은 우주로 날지 않았고 잠수함도 아니었고 당신이 알지 못하고 어떻게 하는지 모르는 다른 많은 것들이 있습니다 ... - 그리고 그것이 모든 것이 거기에없는 유일한 이유는 무엇입니까? . .. 당신의 논리는 결함이 있습니다. 1...332333334335336337338339340341342343344345346...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
새로운 질문입니다.
Trade Receiver Free 프로그램을 다운로드했습니다. 프로그램은 무료입니다
사용 지침에는 공급자에게 무료 라이선스 요청을 보내라고 되어 있습니다. 처럼? 불분명
새로운 질문입니다.
Trade Receiver Free 프로그램을 다운로드했습니다. 프로그램은 무료입니다
사용 지침에는 공급자에게 무료 라이선스 요청을 보내라고 되어 있습니다. 처럼? 불분명
포럼 주제가 아니라 프로그램 개발자에게 그러한 질문을 하는 것이 더 논리적입니다.
그럼 2년 후는? 이익이 있습니까? 결과는 무엇입니까?
처리 방법이 아직 명확하지 않은 데이터가 생성됩니다. 글쎄, 커미션과 스왑이 패배했다는 사실)
그럼 2년 후는? 이익이 있습니까? 결과는 무엇입니까?
알겠습니다. 그래서...
무역 시스템 연맹 사용 결과 보고
위에서 언급했듯이 주요 결과는 데이터가 있다는 것입니다. 내가 모든 것을 시작한 것은 그들을 위해서였다. 2년 전만 해도 그렇게 될지, 최소한 어떤 식으로든 사용할 수 있게 될지 몰랐습니다. 이제 그들은 있고, 나는 그것을 사용합니다. 하지만 '어떻게 처리해야 할지 막막하다'는 것도 사실이고, 결과적으로 내 처리가 더 직관적이다.
사실 저는 새해가 되어서야 실생활에서 리그를 사용하기 시작했습니다. 결과는 현재와 같습니다.
월 소득:
점진적인 수익성(2016년 초부터 개설된 계정, 어제 금요일 저녁 보고서):
현재 실생활에서 운행되고 있는 개별 차량의 상황은 다음과 같습니다(22개의 시스템이 동시에 작동하므로 보기가 "거의 엉망"이지만 더 나은 것을 제공할 수 없음). y축에서 - 계정의 달러로 직접:
현재 현실 세계에서 작동하는 최고의 차량 5가지:
개인적으로 행복합니다.
나는 오랫동안 다음 차가 작동을 멈추고 드로다운에 빠졌을 때 무질서한 적이 없었다. 그리고 내가 오랫동안 썼던 Expert Advisor를 오랫동안 디버깅했을 때 얼마나 화가 났는지 기억합니다. 거래에서 그것은 역사에 있었던 것과는 완전히 다른 행동을 보이기 시작했습니다. 이제 그런 일은 없습니다. 저는 항상 히스토리에 대해 디버그될 뿐만 아니라 긍정적인 데모 히스토리도 있는 일련의 시스템을 가지고 있습니다.
또한 이 "작동 중지" 일이 언제 발생하는지 정확히 알고 있습니다. 다음 감소에서는 제어 매개변수를 살펴보고 이것이 허용되는지 확인합니다. 허용되지 않는 경우 차량이 실제에서 즉시 제거되고 다시 최적화되어 공용 풀로 전송됩니다. 허용되는 경우 숨을 쉬고 거래를 계속합니다.
리그는 TS의 수익성이 복잡성과 완전히 무관하다는 것을 입증했습니다. 복잡한 차량은 더 많은 이익을 주지만 안정성이 매우 낮고 더 빨리 고장나고 이 시간 동안 더 많이 소모됩니다. 단순 TS는 이익이 적지만 훨씬 더 느리게 실패하므로 제때 이를 인지하고 시스템을 다시 최적화하거나 거래에서 제거할 수 있습니다. 결과적으로 총 이익은 단순 차량과 복합 차량 모두 동일합니다. 제시된 이름으로 실생활에서 22개의 거래 차량 각각의 전체 본질을 볼 수 있습니다. 나는 그것들을 2페니만큼 간단하게 가지고 있으며 모든 것은 코드베이스에서 무료로 사용할 수 있습니다.
모든 것이 지금처럼 계속된다면 새해 어딘가에 신호가 열릴 것입니다. 그런 갈퀴로 아직도 물 위에 써있지만... 그런 갈퀴로...
알겠습니다. 그래서...
무역 시스템 연맹 사용 결과 보고
위에서 언급했듯이 주요 결과는 데이터가 있다는 것입니다. 내가 모든 것을 시작한 것은 그들을 위해서였다. "어떻게 처리해야 할지 막막하다"는 것도 사실이고, 결과적으로 내 처리가 더 직관적이다.
사실 저는 새해가 되어서야 실생활에서 리그를 사용하기 시작했습니다. 결과는 현재와 같습니다.
월 소득:
점진적인 수익성(2016년 초부터 개설된 계정, 어제 금요일 저녁 보고서):
현재 실생활에서 운행되고 있는 개별 차량의 상황은 다음과 같습니다(22개의 시스템이 동시에 작동하므로 보기가 "거의 엉망"이지만 더 나은 것을 제공할 수 없음). y축에서 - 계정의 직접 달러:
개인적으로 행복합니다.
나는 오랫동안 다음 차가 작동을 멈추고 드로다운에 빠졌을 때 무질서한 적이 없었다. 그리고 내가 오랫동안 썼던 Expert Advisor를 오랫동안 디버깅했을 때 얼마나 화가 났는지 기억합니다. 거래에서 그것은 역사에 있었던 것과는 완전히 다른 행동을 보이기 시작했습니다. 이제 그런 일은 없습니다. 저는 항상 히스토리에 대해 디버그될 뿐만 아니라 긍정적인 데모 히스토리도 있는 일련의 시스템을 가지고 있습니다.
또한 이 "작동 중지" 일이 언제 발생하는지 정확히 알고 있습니다. 다음 감소에서는 제어 매개변수를 살펴보고 이것이 허용되는지 확인합니다. 허용되지 않는 경우 차량이 실제에서 즉시 제거되고 다시 최적화되어 공용 풀로 전송됩니다. 허용되는 경우 숨을 쉬고 거래를 계속합니다.
리그는 TS의 수익성이 복잡성과 완전히 무관하다는 것을 증명했습니다. 복잡한 차량은 더 많은 이익을 주지만 안정성이 매우 낮고 더 빨리 고장나고 이 시간 동안 더 많이 소모됩니다. 단순 TS는 이익이 적지만 훨씬 더 느리게 실패하므로 제때 이를 인지하고 시스템을 다시 최적화하거나 거래에서 제거할 수 있습니다. 결과적으로 총 이익은 단순 차량과 복합 차량 모두 동일합니다.
모든 것이 지금처럼 계속된다면 새해 어딘가에 신호가 열릴 것입니다. 그런 갈퀴로 아직도 물 위에 써있지만... 그런 갈퀴로...
알겠습니다. 그래서...
일반적으로 분수가 아니라 솔직히 말해서. 3월 결과는 좋지만 전반적인 배경에 대해 통계적 이상치처럼 보입니다. 그리고 일반적인 배경은 100~200~400개의 랜덤을 취해서 그 중에서 가장 좋은 것을 뽑고, 시간이 지나면 자연스럽게 평균 결과가 0 부근이 되어 무한히 다른 랜덤으로 대체되는 식이다. 저것들. 원래 TS가 작동하지 않기 때문에 이 경우 진화 선택이 작동하지 않습니다.
일반적으로 분수가 아니라 솔직히 말해서. 3월 결과는 좋지만 전반적인 배경에 대해 통계적 이상치처럼 보입니다. 그리고 일반적인 배경은 100~200~400개의 랜덤을 취해서 그 중에서 가장 좋은 것을 뽑고, 시간이 지나면 자연스럽게 평균 결과가 0 부근이 되어 무한히 다른 랜덤으로 대체되는 식이다. 저것들. 원래 TS가 작동하지 않기 때문에 이 경우 진화 선택이 작동하지 않습니다.
흠... "분수"를 원하시나요??? 매달 3월이 되려면??? 분명히 이것은 임의의 행운입니다 ... 나는 마진 수준이 1000 % 아래로 떨어지지 않도록 지속적으로 확인하고 최소 1500 %의 수치를 선호합니다. 이 수준에서 월 평균 수입이 얼마가 될 것이라고 생각하십니까?
광대 Baskakov처럼 되지 마십시오. 리그는 성배가 아닙니다. 성공적인 데모 역사가 있는 잘 정립된 차량 역사를 지속적으로 가질 수 있는 기회일 뿐입니다. 그리고 임무는 그들 중 최고를 선택하는 것입니다.
"원래 TS가 작동하지 않음"에 관해서는 - 항상 "작동하는" 것이 없기 때문입니다! 지속적으로 전환하여 최상의 것을 선택하는 것이 바로 작업입니다! 현재 시장에 맞는...
이제 제 목표는 매달 안정적인 10%를 달성하는 것입니다. 내가 어떻게하는지 보자 ...
흠... "분수"를 원하시나요??? 매달 3월이 되려면??? 분명히 이것은 임의의 행운입니다 ... 나는 마진 수준이 1000 % 아래로 떨어지지 않도록 지속적으로 확인하고 최소 1500 %의 수치를 선호합니다. 이 수준에서 월 평균 수입이 얼마가 될 것이라고 생각하십니까?
광대 Baskakov처럼 되지 마십시오. 리그는 성배가 아닙니다. 성공적인 데모 이력이 있는 잘 정립된 차량 역사를 지속적으로 가질 수 있는 기회일 뿐입니다. 그리고 임무는 그들 중 최고를 선택하는 것입니다.
"원래 TS가 작동하지 않음"에 관해서는 - 항상 "작동하는" 것이 없기 때문입니다! 지속적으로 전환하여 최상의 것을 선택하는 것이 바로 작업입니다! 현재 시장에 맞는...
이제 제 목표는 매달 안정적인 10%를 달성하는 것입니다. 내가 어떻게하는지 보자 ...
흠... "분수"를 원하시나요??? 매달 3월이 되려면??? 분명히 이것은 임의의 행운입니다 ... 나는 마진 수준이 1000 % 아래로 떨어지지 않도록 지속적으로 확인하고 최소 1500 %의 수치를 선호합니다. 이 수준에서 월 평균 수입이 얼마가 될 것이라고 생각하십니까?
광대 Baskakov처럼 되지 마십시오. 리그는 성배가 아닙니다. 성공적인 데모 기록과 함께 지속적으로 기름칠이 잘 된 차량을 보유할 수 있는 기회일 뿐입니다. 그리고 임무는 그들 중 최고를 선택하는 것입니다.
"원래 TS가 작동하지 않음"에 관해서는 - 항상 "작동하는" 것이 없기 때문입니다 ! 지속적으로 전환하여 최상의 것을 선택하는 것이 바로 작업입니다! 현재 시장에 맞는...
이제 제 목표는 매달 안정적인 10%를 달성하는 것입니다. 내가 어떻게하는지 보자 ...
당신은 그들을 찾지 못했습니다. 그리고 그것들이 전혀 존재하지 않는다고 주장하는 근거는 무엇입니까? 단지 당신이 그들을 찾지 않았기 때문에? 그래서 당신은 우주로 날지 않았고 잠수함도 아니었고 당신이 알지 못하고 어떻게 하는지 모르는 다른 많은 것들이 있습니다 ... - 그리고 그것이 모든 것이 거기에없는 유일한 이유는 무엇입니까? . ..
당신의 논리는 결함이 있습니다.