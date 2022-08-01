무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 317 1...310311312313314315316317318319320321322323324...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.12.28 07:07 #3161 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: [삭제] 2020.12.28 07:46 #3162 Georgiy Merts : Duc와 당신, Renat, 반복합니다 - 나는 그것을 원하는 누구에게나 실행 가능한 모듈을 제공할 수 있습니다. 예, 그리고 각 시스템의 작동 원리에서-나는 비밀을 만들지 않습니다. 그것들은 모두 3페니처럼 간단합니다. 어떤 쌍을 가져 가라! 유용한 차량을 선택하고 제 시간에 실패한 차량을 끄기 위한 질문도 마찬가지입니다! 아아, 지금까지는 이것을 직관적으로 해결할 수 있지만 직관으로 이해하면 나는 거의 ... 끈질긴 로만 셰리덴코가 당신의 시스템을 빼앗아 모든 것을 빠르게 병합했습니다. 그게 다야 Georgiy Merts 2020.12.28 16:49 #3163 Vladimir Baskakov : 한 명의 끈질긴 Roman Sheridenko가 당신의 시스템을 가져갔고 모든 것을 빠르게 병합했습니다. 그게 다야 당신에게서... 무슨 "시스템"??? 시스템이 없습니다. 나는 모든 종류의 간단한 시스템 세트를 가지고 있으며 정상적인 시스템으로 전환하려면 제 시간에 켜고 꺼야합니다. 그러나 나는 그런 스위치를 위한 방법이 없습니다. 로마가 아닌 것을 어떻게 "취할" 수 있습니까? [삭제] 2020.12.28 16:53 #3164 Georgiy Merts : 당신이 가지고 ... 무슨 "시스템"??? 시스템이 없습니다. 나는 모든 종류의 간단한 시스템 세트를 가지고 있으며 정상적인 시스템으로 전환하려면 제 시간에 켜고 꺼야합니다. 그러나 나는 그런 스위치를 위한 방법이 없습니다. 로마가 아닌 것을 어떻게 "취할" 수 있습니까? 당신은 아무것도 가지고 있지 않지만 암호를 제공하고 원하는대로 거래한다는 의미입니다. 더위는 어디 있습니까? Georgiy Merts 2020.12.28 17:27 #3165 Vladimir Baskakov : 당신은 아무것도 가지고 있지 않지만 암호를 제공하고 원하는대로 거래한다는 의미입니다. 더위는 어디 있습니까? 나는 그것이 내 일이라고 말했다. 이것이 "열"입니다. 나는 매일 모든 시스템의 작동을 모니터링하고 순환을 지원합니다. 리그에는 항상 좋은 시스템이 있습니다. 내가 달성하려고 했던 것입니다. 나는 이것을 달성했습니다. 모든 것이 저에게 맞습니다. 그리고 당신은 완성된 성배 를 얻고 싶어합니다. 아아, 이것은 나를 위한 것이 아닙니다. [삭제] 2020.12.28 17:29 #3166 Georgiy Merts : 나는 그것이 내 일이라고 말했다. 이것이 "열"입니다. 나는 매일 모든 시스템의 작동을 모니터링하고 순환을 지원합니다. 리그에는 항상 잘 수행되는 시스템이 있습니다. 내가 달성하려고 했던 것입니다. 나는 이것을 달성했습니다. 모든 것이 저에게 맞습니다. 그리고 완성된 성배를 얻고자 합니다. 아아, 이것은 나를 위한 것이 아닙니다. 모니터링을 요청 했는데 Grail 이 필요하지 않습니다. Georgiy Merts 2020.12.28 17:31 #3167 Vladimir Baskakov : 모니터링을 요청했는데 당신의 성배는 필요하지 않습니다. 노오오. 당신은 성배 가 필요합니다. 모니터링이 필요한 사람 - 이미 오랫동안 투자 암호를 사용했으며 필요한 모든 것을 모니터링합니다. 그리고 모니터링은 당신에게 필요하지 않습니다. Grail은 당신에게 필요합니다. 불행히도, 나는 그것을 가지고 있지 않습니다. [삭제] 2020.12.28 18:23 #3168 Georgiy Merts : 노오오. 성배가 필요합니다. 모니터링이 필요한 사람 - 이미 오랫동안 투자 암호를 사용했으며 필요한 모든 것을 모니터링합니다. 누가 투자 비밀번호를 가져갔습니까? Georgiy Merts 2021.01.04 05:36 #3169 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2021.01.11 06:18 #3170 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: 1...310311312313314315316317318319320321322323324...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
Duc와 당신, Renat, 반복합니다 - 나는 그것을 원하는 누구에게나 실행 가능한 모듈을 제공할 수 있습니다. 예, 그리고 각 시스템의 작동 원리에서-나는 비밀을 만들지 않습니다. 그것들은 모두 3페니처럼 간단합니다. 어떤 쌍을 가져 가라!
유용한 차량을 선택하고 제 시간에 실패한 차량을 끄기 위한 질문도 마찬가지입니다! 아아, 지금까지는 이것을 직관적으로 해결할 수 있지만 직관으로 이해하면 나는 거의 ...
한 명의 끈질긴 Roman Sheridenko가 당신의 시스템을 가져갔고 모든 것을 빠르게 병합했습니다. 그게 다야
시스템이 없습니다. 나는 모든 종류의 간단한 시스템 세트를 가지고 있으며 정상적인 시스템으로 전환하려면 제 시간에 켜고 꺼야합니다. 그러나 나는 그런 스위치를 위한 방법이 없습니다. 로마가 아닌 것을 어떻게 "취할" 수 있습니까?
당신은 아무것도 가지고 있지 않지만 암호를 제공하고 원하는대로 거래한다는 의미입니다. 더위는 어디 있습니까?
나는 매일 모든 시스템의 작동을 모니터링하고 순환을 지원합니다. 리그에는 항상 좋은 시스템이 있습니다. 내가 달성하려고 했던 것입니다. 나는 이것을 달성했습니다. 모든 것이 저에게 맞습니다. 그리고 당신은 완성된 성배 를 얻고 싶어합니다. 아아, 이것은 나를 위한 것이 아닙니다.
모니터링을 요청했는데 당신의 성배는 필요하지 않습니다.
그리고 모니터링은 당신에게 필요하지 않습니다. Grail은 당신에게 필요합니다. 불행히도, 나는 그것을 가지고 있지 않습니다.
