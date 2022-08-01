무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 314 1...307308309310311312313314315316317318319320321...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.11.16 06:07 #3131 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 무역 품질 상위 20위: 최고의 무역 품질 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.11.23 06:00 #3132 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 무역 품질 상위 20위: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Aleksey Vyazmikin 2020.11.23 10:44 #3133 내 기사에서 설명한 것처럼 ML을 사용하여 이러한 전략을 수정하지 않는 이유는 무엇입니까? 유일한 요구 사항은 사용 가능한 기록에 대해 15k의 트랜잭션 수입니다. 악화될 가능성은 적지만 명백한 오류를 제거함으로써 시장 진입의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. Farkhat Guzairov 2020.11.25 12:59 #3134 상단의 " 수염 "과 관련하여, ))) 이전에 테스터의 예시를 보여주다가 신호를 발견했습니다(https://www.mql5.com/ru/signals/875397), 저자는 현재 이것만 가지고 있습니다. 아주 " 수염 " 위에. 그건 그렇고, 차트의이 섹션은 타사 신호를 연결할 때 분석해야하며 여기에서 소유자의 거래 전략을 즉시 이해할 수 있습니다. 나중에 리뷰에 소득 부족에 대한 근거없는 주장을 쓰지 않도록하십시오))). Торговые сигналы для MetaTrader 5: Enjoy AI www.mql5.com Для каждой открытой позиции в течение ее жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют каждую закрытую позицию значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждой... Roman Shiredchenko 2020.11.25 15:30 #3135 Farkhat Guzairov : 상단의 " 수염 "에 대해, ))) 이전에 테스터의 예를 보여 주었고, 그 다음 나는 신호를 발견했습니다(https://www.mql5.com/ru/signals/875397), 저자는 현재 이것을 가지고 있습니다. 아주 " 수염 " 위에. 그건 그렇고, 차트의이 섹션은 타사 신호를 연결할 때 분석해야하며 여기에서 소유자의 거래 전략을 즉시 이해할 수 있습니다. 나중에 리뷰에 소득 부족에 대한 근거없는 주장을 쓰지 않도록하십시오))). Duc는 상인이 아니라 심리학자이자 연구원입니다 ... :-) Georgiy Merts 2020.11.28 07:35 #3136 Aleksey Vyazmikin : 내 기사에서 설명한 것처럼 ML을 사용하여 이러한 전략을 수정하지 않는 이유는 무엇입니까? 유일한 요구 사항은 사용 가능한 기록에 대해 15k의 트랜잭션 수입니다. 악화될 가능성은 적지만 명백한 오류를 제거함으로써 시장 진입의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 누가 이것을 할 것인가? 나는 모든 사람에게 세 부문 모두에 대한 투자 비밀번호와 실행 가능한 모듈을 제공할 수 있으며 개선이 필요한 경우 특별히 컴파일된 모듈도 제공할 수 있습니다. 그러나 원하는 사람은 없습니다. 모두가 "잘못된 손으로 더위를 긁어 모으기"를 원합니다. Alexey, 한 번만 도움이되었습니다.이 모든 것은 언제든지 완전히 열려 있습니다. 그러나 이러한 수업 자체의 경우 - 아아, 나는 자원과 시간이 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.28 08:38 #3137 Georgiy Merts : 누가 이것을 할 것인가? 나는 모든 사람에게 세 부문 모두에 대한 투자 비밀번호와 실행 가능한 모듈을 제공할 수 있으며 개선이 필요한 경우 특별히 컴파일된 모듈도 제공할 수 있습니다. 그러나 원하는 사람은 없습니다. 모두가 "잘못된 손으로 더위를 긁어 모으기"를 원합니다. Alexey, 한 번만 도움이되었습니다.이 모든 것은 언제든지 완전히 열려 있습니다. 그러나 이러한 수업 자체의 경우 - 아아, 나는 자원과 시간이 없습니다. 예, 거기에는 복잡한 것이 없습니다. 한 번만 시도하면됩니다. 질문이 있으면 알려 드리겠습니다. 리소스 측면에서 기존 최적화와 비슷하지만 이 방법을 사용하면 재구성 빈도가 줄어듭니다. Georgiy Merts 2020.11.30 06:37 #3138 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액 기준 상위 5개: 무역 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Kira27 2020.12.04 16:04 #3139 말해봐, 누군가 알고 있을지도 몰라. 5metatrader에서 그래픽 개체 목록에서 그래픽 개체는 어떻게 번호가 매겨지나요??? 목록에 4개의 fibo 수준을 만든 후 다음과 같이 표시됩니다. 단, Expert Advisor를 통해 선정된 경우 int Fibo_Koll = ObjectsTotal ( 0 , 0 , OBJ_FIBO ); //Запрос колличества объектов Fibo for ( int i= 0 ; i < Fibo_Koll; i++) { string n = ObjectName ( 0 ,i, 0 , OBJ_FIBO ); 그러면 목록의 첫 번째 숫자가 아니라 무작위로 선택됩니다. 이름을 변경 한 후 개체가 삭제되고 다시 생성된다는 사실을 고려하면 함수의 두 번째 매개 변수 를 0 으로 변경하여 문자열 개체 이름 ( 긴 chart_id , // 차트 ID -------------------------------------------------- --------------- 정수 pos , // 객체 목록의 숫자 -------------------------------------------------- -------------- 정수 sub_window=-1 , // 창 번호 정수 유형=-1 // 객체 유형 ); 함수는 여전히 목록에서 개체를 무작위로 선택합니다. 그러나 이 4개의 객체를 생성한 후 수동으로 이름을 변경하면 객체의 처리 순서는 이름을 변경하는 순서대로 되지만 코드의 두 번째 반복에서는 번호 매기기 순서가 무엇인지 알 수 있습니다. MQL4 및 MQL5에 대한 오류, 버그, 질문 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Georgiy Merts 2020.12.07 05:44 #3140 Kira27 : 말해봐, 누군가는 알고 있을지도 몰라. 5metatrader에서 그래픽 개체 목록에서 그래픽 개체는 어떻게 번호가 매겨지나요??? 리스트에 4개의 fibo 레벨을 생성하면 이런 모양이지만 EA를 통해 선택하면 리스트의 첫 번째 숫자부터가 아니라 무작위로 선택됩니다. 이름을 변경 한 후 개체가 삭제되고 다시 생성된다는 사실을 고려하면 함수의 두 번째 매개 변수 를 0 으로 변경하여 League of Trading Systems는 그래픽 개체를 사용하지 않습니다. 1...307308309310311312313314315316317318319320321...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
상단의 " 수염 "에 대해, ))) 이전에 테스터의 예를 보여 주었고, 그 다음 나는 신호를 발견했습니다(https://www.mql5.com/ru/signals/875397), 저자는 현재 이것을 가지고 있습니다. 아주 " 수염 " 위에.
그건 그렇고, 차트의이 섹션은 타사 신호를 연결할 때 분석해야하며 여기에서 소유자의 거래 전략을 즉시 이해할 수 있습니다.
나중에 리뷰에 소득 부족에 대한 근거없는 주장을 쓰지 않도록하십시오))).
누가 이것을 할 것인가?
나는 모든 사람에게 세 부문 모두에 대한 투자 비밀번호와 실행 가능한 모듈을 제공할 수 있으며 개선이 필요한 경우 특별히 컴파일된 모듈도 제공할 수 있습니다.
그러나 원하는 사람은 없습니다. 모두가 "잘못된 손으로 더위를 긁어 모으기"를 원합니다. Alexey, 한 번만 도움이되었습니다.이 모든 것은 언제든지 완전히 열려 있습니다. 그러나 이러한 수업 자체의 경우 - 아아, 나는 자원과 시간이 없습니다.
예, 거기에는 복잡한 것이 없습니다. 한 번만 시도하면됩니다. 질문이 있으면 알려 드리겠습니다. 리소스 측면에서 기존 최적화와 비슷하지만 이 방법을 사용하면 재구성 빈도가 줄어듭니다.
함수는 여전히 목록에서 개체를 무작위로 선택합니다. 그러나 이 4개의 객체를 생성한 후 수동으로 이름을 변경하면 객체의 처리 순서는 이름을 변경하는 순서대로 되지만 코드의 두 번째 반복에서는 번호 매기기 순서가 무엇인지 알 수 있습니다.
말해봐, 누군가는 알고 있을지도 몰라. 5metatrader에서 그래픽 개체 목록에서 그래픽 개체는 어떻게 번호가 매겨지나요??? 리스트에 4개의 fibo 레벨을 생성하면 이런 모양이지만 EA를 통해 선택하면 리스트의 첫 번째 숫자부터가 아니라 무작위로 선택됩니다. 이름을 변경 한 후 개체가 삭제되고 다시 생성된다는 사실을 고려하면 함수의 두 번째 매개 변수 를 0 으로 변경하여
