즉, 위의 수염은 여전히 아래의 수염보다 낫습니다. 그래서 알고리즘이 맞습니까?
정확하지만 테스터입니다.
실제로는 그런 미인이 없을 것입니다) 하지만 요점은 포지션이 수익성이 없으면 스탑으로 닫고 스탑은 예상 테이크의 50% 이상이어야 한다는 것입니다.
음, 오늘은 한 스톱이 좋고 내일은 또 다른 스톱이 좋은데, 이 주제의 저자는 스톱을 변동성과 동기화하는 아이디어를 생각해 냈어요. 흥미로운 것 같습니다.
테이크와 마찬가지로 스톱은 현재 시장을 기준으로 계산된 값이라는 데 동의합니다.
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
글쎄요, 최적의 선택 방법을 찾으신다면 이의를 제기하지 않겠습니다만... 못찾았습니다. 그래서 지금까지의 선택이 더 직관적입니다.
그건 그렇고, Alexei가 관심을 가질만한 주제가 있습니다 ... 그리고 당신은이 기사와 주제에 익숙하지 않다고 썼습니다 - LOOK plz ... 선택의 측면에서 비슷한 것을 묘사 할 수 있습니까 ?? ?
여기에 MA에 따른 TS 세트가 있고 MA의 해당 기간에 BEST TS로 전환됩니다. 비슷한 것을 저어 ... 선택 측면에서
https://www.mql5.com/en/articles/143
적응형 거래 시스템 및 터미널에서의 사용
시장 자체가 최고를 선택했습니다. 왜 그의 선택을 따르지 않습니까? 이 10가지 전략이 모두 하나의 Expert Advisor에 결합되고 각 전략에 "가상" 거래를 수행할 수 있는 기회가 제공되고 실제 거래에서 주기적으로(예: 각 새 막대 시작 시) 최상의 전략을 결정하고 신호에 따라 실제 거래를 수행합니까?
획득한 적응형 전략 을 테스트한 결과는 그림 2에 나와 있습니다. 적응형 거래 중 계정의 펀드 차트의 역학은 빨간색으로 강조 표시됩니다. 적응 전략에 대한 계정의 자금 변동 역학의 형태의 절반 이상이 궁극적으로 승자로 판명 된 MA_63 전략의 형태를 반복한다는 사실에주의하십시오.
그림 2. 10개 거래 시스템의 신호를 사용한 적응 전략 계정에 따른 자금 변동 그래프
현재 시점에서 전략 중 어느 것도 수익성이 없다면 적응형 시스템이 거래되지 않아야 합니다. 그러한 경우의 예가 그림 1에 나와 있습니다. 4(2010년 1월 4일부터 22일까지의 간격).
그림 4. 적응 전략이 수익성 있는 전략의 부족으로 인해 새로운 포지션을 열지 못하게 된 시간 간격
2010년 1월 초부터 MA_3 전략은 성능의 선두 주자였습니다. 그 당시 MA_3(파란색)이 가장 많은 자금을 얻었으므로 적응형 전략(빨간색)이 신호를 따랐습니다. 1월 8일부터 1월 20일까지의 기간 동안 고려된 모든 거래 전략이 적자이므로 적응 전략은 새로운 거래 포지션을 열지 않았습니다.
모든 거래 전략이 적자일 경우 새 포지션을 열지 않는 것이 좋습니다. 이 중요한 포인트를 통해 거래 손실을 막고 돈을 절약할 수 있습니다.
이 글이 기억나는데 그 중 일부를 선택에 활용합니다.
그러나 모두 동일하게 주요 선택은 직관적입니다.
"0을 둘러싼 잡담"이 계속되는 한. 나는 병합하지 않지만 적립도하지 않습니다.
