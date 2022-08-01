무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 156 1...149150151152153154155156157158159160161162163...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.01 21:49 #1551 Eduard_D : 나는 다음과 같은 말만 할 수 있다. 매직 200640은 존재하지 않으며 결코 일어나지 않았다. 이론적으로 다른 모든 마법과 등록 코드는 재최적화를 위해 사라지지 않는 한 실행 가능한 모듈의 날짜에 의존해서는 안 됩니다. 그러나 이것은 주간 보고서에서 볼 수 있습니다. 필요한 마법이 있는지 없는지. 나는 그것을 오늘 선택했다 - 보라 . 보고서. Roman Shiredchenko 2019.07.01 21:54 #1552 Eduard_D : 선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 동시에 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 사용합니다. 실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다. 센쿠유. 이름이 변경되었습니다. 롤백 - 모든 것이 작동했습니다. 그러나 USDCHF는 그렇지 않습니다. Eduard_D 2019.07.01 22:39 #1553 Roman Shiredchenko : 나는 그것을 오늘 선택했다 - 보라 . 보고서. 선택했지만 다른 숫자가 있습니다. - 200640이 아니라 240640 Georgiy Merts 2019.07.02 09:09 #1554 친구들이여, 나는 당신의 마술사 중 누가 고장났는지 추적할 방법이 없습니다. 내가 말했듯이 매일 3개에서 12개의 시스템이 실패합니다. 대부분은 하위 디비전에서 왔지만 상위 디비전의 시스템은 때때로 실패합니다. 너무 스트레스가 많은 시스템의 순위를 추적합니다. 네, 그것도 별로 의미가 없습니다. 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이면 로그에 기록하고 거래를 중지합니다. 그러나 물론 내 계정에서 시스템이 더 이상 작동하지 않을 수 있지만 귀하의 계정에서는 아직 허용 한도를 초과하지 않았으며 계속 작동합니다. Roman Shiredchenko 2019.07.02 11:22 #1555 Georgiy Merts : 친구들이여, 나는 당신의 마술사 중 누가 고장났는지 추적할 방법이 없습니다. 내가 말했듯이 매일 3개에서 12개의 시스템이 실패합니다. 대부분은 하위 디비전에서 왔지만 상위 디비전의 시스템은 때때로 실패합니다. 너무 스트레스가 많은 시스템의 순위를 추적합니다. 네, 그것도 별로 의미가 없습니다. 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이면 로그에 기록하고 거래를 중지합니다. 그러나 물론 내 계정에서 시스템이 더 이상 작동하지 않을 수 있지만 귀하의 계정에서는 아직 허용 한도를 초과하지 않았으며 계속 작동합니다. 확인. 이것은 분명합니다. 일반적으로 한도를 초과하면 TS가 자동으로 거래를 중단합니까? 6월 초에 LIGI 실행 모듈인 "아카이브된" 설치 중에 7월 모듈에서 상승하지 않은 마법이 경매에 부쳐졌습니다. M15 TF에서 거래하기 위해 모든 기호에 매직 TS 로봇을 설치할 수 있습니까? "봉합된" 기호에서만 거래할 수 있습니까? (당연히 이 악기가 Market Watch에서 사용 가능하다면) Eduard_D 2019.07.02 12:21 #1556 Roman Shiredchenko : 확인. 이것은 분명합니다. 일반적으로 한도를 초과하면 TS가 자동으로 거래를 중단합니까? 6월 초에 LIGI 실행 모듈인 "아카이브된" 설치 중에 7월 모듈에서 상승하지 않은 마법이 경매에 부쳐졌습니다. M15 TF에서 거래하기 위해 모든 기호에 매직 TS 로봇을 설치할 수 있습니까? "봉합된" 기호에서만 거래할 수 있습니까? (당연히 이 악기가 Market Watch에서 사용 가능하다면) 답이 확실하다면 가끔 조지를 대신해 답하겠습니다. 조지가 괜찮다면? 예, 제한을 초과하면 마술사는 경매에서 완전히 제거됩니다. 모든 기호와 모든 TF에 베팅할 수 있습니다. 그러나 설치 후에는 더 이상 TF 일정을 변경할 수 없습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.02 12:27 #1557 Eduard_D : 답이 확실하다면 가끔 조지를 대신해 답하겠습니다. 조지가 괜찮다면? 예, 제한을 초과하면 마술사는 경매에서 완전히 제거됩니다. 모든 기호와 모든 TF에 베팅할 수 있습니다. 그러나 설치 후에는 더 이상 TF 일정을 변경할 수 없습니다. 알겠습니다. ET 나는 알고 있었다. :-) Artem Prischepa 2019.07.02 12:46 #1558 Roman Shiredchenko : 알겠습니다. ET 나는 알고 있었다. :-) 돈 어딨어, 레보스키!!? 여러분, 계산에 따르면 리그의 첫 소진이 언제 예상됩니까? (특히 Joe의 경우 - 이익에 관한 것입니다) 당신은 그것을받을 것으로 예상합니까? 아니면 이제 당신이 이익이 주된 것이 아니라 당신에게 부정적인 결과도 blah blah blah의 결과인 멋진 ******* 종파 출신이라고 말하기 시작하시겠습니까? ..: D 사회의 이익을 위해 일하고 있다고 말하지 마십시오. 사람들이 사람이 올 것이라고 말합니다. 짧은 역사에 slicked하고 내가 그렇게 말할 수 있다면 부자가되기 시작합니다. xD [삭제] 2019.07.02 13:06 #1559 절대 - 이것은 동종 요법과 유사하게 손가락에서 완전히 빠져 나온 아이디어입니다. 기존 거래 시스템에 대한 스캘퍼 접근 방식. Roman Shiredchenko 2019.07.02 13:46 #1560 Artem Prischepa : 돈 어딨어, 레보스키!!? 여러분, 계산에 따르면 리그의 첫 소진이 언제 예상됩니까? (특히 Joe의 경우 - 이익에 관한 것입니다) 당신은 그것을받을 것으로 예상합니까? 아니면 이제 당신이 이익이 주된 것이 아니라 당신에게 부정적인 결과도 blah blah blah의 결과인 멋진 ******* 종파 출신이라고 말하기 시작하시겠습니까? ..: D 사회의 이익을 위해 일하고 있다고 말하지 마십시오. 사람들이 사람이 올 것이라고 말합니다. 짧은 역사에 slicked하고 내가 그렇게 말할 수 있다면 부자가되기 시작합니다. xD PAMM에서 반죽을 배송했습니까? :-) topikstarter에서 게시한 차트를 보고 행동하세요... 1...149150151152153154155156157158159160161162163...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 다음과 같은 말만 할 수 있다. 매직 200640은 존재하지 않으며 결코 일어나지 않았다.
이론적으로 다른 모든 마법과 등록 코드는 재최적화를 위해 사라지지 않는 한 실행 가능한 모듈의 날짜에 의존해서는 안 됩니다. 그러나 이것은 주간 보고서에서 볼 수 있습니다. 필요한 마법이 있는지 없는지.
선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 동시에 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 사용합니다.
실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다.
센쿠유. 이름이 변경되었습니다. 롤백 - 모든 것이 작동했습니다.
그러나 USDCHF는 그렇지 않습니다.
나는 그것을 오늘 선택했다 - 보라 . 보고서.
선택했지만 다른 숫자가 있습니다. - 200640이 아니라 240640
친구들이여, 나는 당신의 마술사 중 누가 고장났는지 추적할 방법이 없습니다.
내가 말했듯이 매일 3개에서 12개의 시스템이 실패합니다. 대부분은 하위 디비전에서 왔지만 상위 디비전의 시스템은 때때로 실패합니다. 너무 스트레스가 많은 시스템의 순위를 추적합니다.
네, 그것도 별로 의미가 없습니다. 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이면 로그에 기록하고 거래를 중지합니다.
그러나 물론 내 계정에서 시스템이 더 이상 작동하지 않을 수 있지만 귀하의 계정에서는 아직 허용 한도를 초과하지 않았으며 계속 작동합니다.
친구들이여, 나는 당신의 마술사 중 누가 고장났는지 추적할 방법이 없습니다.
내가 말했듯이 매일 3개에서 12개의 시스템이 실패합니다. 대부분은 하위 디비전에서 왔지만 상위 디비전의 시스템은 때때로 실패합니다. 너무 스트레스가 많은 시스템의 순위를 추적합니다.
네, 그것도 별로 의미가 없습니다. 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이면 로그에 기록하고 거래를 중지합니다.
그러나 물론 내 계정에서 시스템이 더 이상 작동하지 않을 수 있지만 귀하의 계정에서는 아직 허용 한도를 초과하지 않았으며 계속 작동합니다.
확인. 이것은 분명합니다. 일반적으로 한도를 초과하면 TS가 자동으로 거래를 중단합니까?
6월 초에 LIGI 실행 모듈인 "아카이브된" 설치 중에 7월 모듈에서 상승하지 않은 마법이 경매에 부쳐졌습니다.
M15 TF에서 거래하기 위해 모든 기호에 매직 TS 로봇을 설치할 수 있습니까? "봉합된" 기호에서만 거래할 수 있습니까? (당연히 이 악기가 Market Watch에서 사용 가능하다면)
확인. 이것은 분명합니다. 일반적으로 한도를 초과하면 TS가 자동으로 거래를 중단합니까?
6월 초에 LIGI 실행 모듈인 "아카이브된" 설치 중에 7월 모듈에서 상승하지 않은 마법이 경매에 부쳐졌습니다.
M15 TF에서 거래하기 위해 모든 기호에 매직 TS 로봇을 설치할 수 있습니까? "봉합된" 기호에서만 거래할 수 있습니까? (당연히 이 악기가 Market Watch에서 사용 가능하다면)
답이 확실하다면 가끔 조지를 대신해 답하겠습니다. 조지가 괜찮다면?
예, 제한을 초과하면 마술사는 경매에서 완전히 제거됩니다.
모든 기호와 모든 TF에 베팅할 수 있습니다. 그러나 설치 후에는 더 이상 TF 일정을 변경할 수 없습니다.
답이 확실하다면 가끔 조지를 대신해 답하겠습니다. 조지가 괜찮다면?
예, 제한을 초과하면 마술사는 경매에서 완전히 제거됩니다.
모든 기호와 모든 TF에 베팅할 수 있습니다. 그러나 설치 후에는 더 이상 TF 일정을 변경할 수 없습니다.
알겠습니다. ET 나는 알고 있었다. :-)
돈 어딨어, 레보스키!!?
여러분, 계산에 따르면 리그의 첫 소진이 언제 예상됩니까? (특히 Joe의 경우 - 이익에 관한 것입니다)
당신은 그것을받을 것으로 예상합니까? 아니면 이제 당신이 이익이 주된 것이 아니라 당신에게 부정적인 결과도 blah blah blah의 결과인 멋진 ******* 종파 출신이라고 말하기 시작하시겠습니까? ..: D
사회의 이익을 위해 일하고 있다고 말하지 마십시오. 사람들이 사람이 올 것이라고 말합니다. 짧은 역사에 slicked하고 내가 그렇게 말할 수 있다면 부자가되기 시작합니다. xD
돈 어딨어, 레보스키!!?
여러분, 계산에 따르면 리그의 첫 소진이 언제 예상됩니까? (특히 Joe의 경우 - 이익에 관한 것입니다)
당신은 그것을받을 것으로 예상합니까? 아니면 이제 당신이 이익이 주된 것이 아니라 당신에게 부정적인 결과도 blah blah blah의 결과인 멋진 ******* 종파 출신이라고 말하기 시작하시겠습니까? ..: D
사회의 이익을 위해 일하고 있다고 말하지 마십시오. 사람들이 사람이 올 것이라고 말합니다. 짧은 역사에 slicked하고 내가 그렇게 말할 수 있다면 부자가되기 시작합니다. xD
PAMM에서 반죽을 배송했습니까? :-)
topikstarter에서 게시한 차트를 보고 행동하세요...