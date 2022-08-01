무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 312

Farkhat Guzairov :

정류장의 존재는 물론 상태를 변경)하지만 200 포인트가 넘는 어딘가에서 어떤 종류의 정류장인지, 음 ... 이것은 심각하지 않습니다). 그리고 이렇게 표현하면 테이크는 60포인트, 스톱은 10~40포인트, TS는 +로 작업하는 시스템입니다. 전체 농담은 모든 거래가 긍정적이라는 것이 아니라 현재 날짜와 같은 특정 기간이 끝날 때 수익성 있는 거래가 수익성이 없는 거래와 겹친다는 것입니다.

그대로입니다.

반복합니다. 리그에는 모든 기술 조합이 있습니다. 그리고 추세 기호에 평평한 TS가 있으면 그 정지가 매우 클 것이 분명합니다.

이것은 그러한 차량이 시장에 부합하지 않는다는 것을 잘 보여줍니다. 왜 리그에서 제거합니까? 반대로, 작동하게 하고 실생활에서 사용하는 것이 허용되지 않음에 대해 경고하십시오!

 
Georgiy Merts :

이런 경우 국민의 분노를 이해할 수 없습니다.

나는 있는 그대로의 리그를 지지한다. 누군가 필요한 것이 있으면 - Kodobase에 전문가가 있습니다 - 우리는 그것을 받아 나보다 더 나은 리그를 만듭니다 ... 어디 있습니까? 일반 보고서에서 유사한 스레드를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

분기는 이미 훌륭하고 이 주제를 떠나지 않기 때문에 여기서 요점을 보고 가장 중요한 것은 배기(이익)가 있어야 하고 거기에서 보아야 합니다.

 
Farkhat Guzairov :

분기는 이미 훌륭하고 이 주제를 떠나지 않기 때문에 여기서 요점을 보고 가장 중요한 것은 배기(이익)가 있어야 하고 거기에서 보아야 합니다.

주요 결과 - 이미 말했듯이 - 데모 작업을 하는 지속적인 최신 전문가 세트의 존재는 플러스입니다. 그것은 이미 거기에 있습니다.

또한, 내가 정말 좋아하는 내 계정도 증가했습니다.

 
많은 봇을 시도했기 때문에 테스트에서 아래에서 수염을 그리는 것이 아니라 위에서부터 몇 가지를 발견했을 수 있습니까? 이 봇은 명시적으로 중지를 설정하지 않더라도 100% 초과 숙박자가 아닙니다.
 

상단에 "수염")))))))))))))


녹색, 이것은 손실된 이익)). 반복합니다. 그런 그림은 테스트에서만 볼 수 있지만 봇 알고리즘에서 논리가 "앉아"가 아님을 확실히 알려줍니다.
 
Farkhat Guzairov :

상단에 "수염")))))))))))))

아래 수염은 무엇을 의미한다고 생각합니까?

 
VVT :

아래 수염은 무엇을 의미한다고 생각합니까?

아래에서 "수염". 녹지 손실 가능성. 다음과 같이 보입니다.


 
Farkhat Guzairov :

상단에 "수염")))))))))))))


녹색, 이것은 손실된 이익)). 반복합니다. 그런 그림은 테스트에서만 볼 수 있지만 봇 알고리즘에서 논리가 "앉아"가 아님을 확실히 알려줍니다.

:-)

신고없이 사진 올리는건 매너...

 
Roman Shiredchenko :

:-)

신고없이 사진 올리는건 매너...

사진은 내 말의 본질을 설명하기 위한 것일 뿐 그 이상은 아니다. 나는 주제의 소유자가 테스트에서 봇을 시작한다고 확신합니다. 그는 아마도 비슷한 사진을 발견했을 것입니다.

 
Farkhat Guzairov :

아래에서 "수염". 녹지 손실 가능성. 다음과 같이 보입니다.

즉, 위의 수염은 여전히 아래의 수염보다 낫습니다. 그래서 알고리즘이 맞습니까?

