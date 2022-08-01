무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 312 1...305306307308309310311312313314315316317318319...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.10.06 16:04 #3111 Farkhat Guzairov : 정류장의 존재는 물론 상태를 변경)하지만 200 포인트가 넘는 어딘가에서 어떤 종류의 정류장인지, 음 ... 이것은 심각하지 않습니다). 그리고 이렇게 표현하면 테이크는 60포인트, 스톱은 10~40포인트, TS는 +로 작업하는 시스템입니다. 전체 농담은 모든 거래가 긍정적이라는 것이 아니라 현재 날짜와 같은 특정 기간이 끝날 때 수익성 있는 거래가 수익성이 없는 거래와 겹친다는 것입니다. 그대로입니다. 반복합니다. 리그에는 모든 기술 조합이 있습니다. 그리고 추세 기호에 평평한 TS가 있으면 그 정지가 매우 클 것이 분명합니다. 이것은 그러한 차량이 시장에 부합하지 않는다는 것을 잘 보여줍니다. 왜 리그에서 제거합니까? 반대로, 작동하게 하고 실생활에서 사용하는 것이 허용되지 않음에 대해 경고하십시오! Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:04 #3112 Georgiy Merts : 이런 경우 국민의 분노를 이해할 수 없습니다. 나는 있는 그대로의 리그를 지지한다. 누군가 필요한 것이 있으면 - Kodobase에 전문가가 있습니다 - 우리는 그것을 받아 나보다 더 나은 리그를 만듭니다 ... 어디 있습니까? 일반 보고서에서 유사한 스레드를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까? 분기는 이미 훌륭하고 이 주제를 떠나지 않기 때문에 여기서 요점을 보고 가장 중요한 것은 배기(이익)가 있어야 하고 거기에서 보아야 합니다. Georgiy Merts 2020.10.06 16:07 #3113 Farkhat Guzairov : 분기는 이미 훌륭하고 이 주제를 떠나지 않기 때문에 여기서 요점을 보고 가장 중요한 것은 배기(이익)가 있어야 하고 거기에서 보아야 합니다. 주요 결과 - 이미 말했듯이 - 데모 작업을 하는 지속적인 최신 전문가 세트의 존재는 플러스입니다. 그것은 이미 거기에 있습니다. 또한, 내가 정말 좋아하는 내 계정도 증가했습니다. Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:10 #3114 많은 봇을 시도했기 때문에 테스트에서 아래에서 수염을 그리는 것이 아니라 위에서부터 몇 가지를 발견했을 수 있습니까? 이 봇은 명시적으로 중지를 설정하지 않더라도 100% 초과 숙박자가 아닙니다. Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:12 #3115 상단에 "수염"))))))))))))) 녹색, 이것은 손실된 이익)). 반복합니다. 그런 그림은 테스트에서만 볼 수 있지만 봇 알고리즘에서 논리가 "앉아"가 아님을 확실히 알려줍니다. VVT 2020.10.06 16:43 #3116 Farkhat Guzairov : 상단에 "수염"))))))))))))) 아래 수염은 무엇을 의미한다고 생각합니까? Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:47 #3117 VVT : 아래 수염은 무엇을 의미한다고 생각합니까? 아래에서 "수염". 녹지 손실 가능성. 다음과 같이 보입니다. Roman Shiredchenko 2020.10.06 16:53 #3118 Farkhat Guzairov : 상단에 "수염"))))))))))))) 녹색, 이것은 손실된 이익)). 반복합니다. 그런 그림은 테스트에서만 볼 수 있지만 봇 알고리즘에서 논리가 "앉아"가 아님을 확실히 알려줍니다. :-) 신고없이 사진 올리는건 매너... Farkhat Guzairov 2020.10.06 17:05 #3119 Roman Shiredchenko : :-) 신고없이 사진 올리는건 매너... 사진은 내 말의 본질을 설명하기 위한 것일 뿐 그 이상은 아니다. 나는 주제의 소유자가 테스트에서 봇을 시작한다고 확신합니다. 그는 아마도 비슷한 사진을 발견했을 것입니다. VVT 2020.10.06 17:31 #3120 Farkhat Guzairov : 아래에서 "수염". 녹지 손실 가능성. 다음과 같이 보입니다. 즉, 위의 수염은 여전히 아래의 수염보다 낫습니다. 그래서 알고리즘이 맞습니까? 1...305306307308309310311312313314315316317318319...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
정류장의 존재는 물론 상태를 변경)하지만 200 포인트가 넘는 어딘가에서 어떤 종류의 정류장인지, 음 ... 이것은 심각하지 않습니다). 그리고 이렇게 표현하면 테이크는 60포인트, 스톱은 10~40포인트, TS는 +로 작업하는 시스템입니다. 전체 농담은 모든 거래가 긍정적이라는 것이 아니라 현재 날짜와 같은 특정 기간이 끝날 때 수익성 있는 거래가 수익성이 없는 거래와 겹친다는 것입니다.
그대로입니다.
반복합니다. 리그에는 모든 기술 조합이 있습니다. 그리고 추세 기호에 평평한 TS가 있으면 그 정지가 매우 클 것이 분명합니다.
이것은 그러한 차량이 시장에 부합하지 않는다는 것을 잘 보여줍니다. 왜 리그에서 제거합니까? 반대로, 작동하게 하고 실생활에서 사용하는 것이 허용되지 않음에 대해 경고하십시오!
이런 경우 국민의 분노를 이해할 수 없습니다.
나는 있는 그대로의 리그를 지지한다. 누군가 필요한 것이 있으면 - Kodobase에 전문가가 있습니다 - 우리는 그것을 받아 나보다 더 나은 리그를 만듭니다 ... 어디 있습니까? 일반 보고서에서 유사한 스레드를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
분기는 이미 훌륭하고 이 주제를 떠나지 않기 때문에 여기서 요점을 보고 가장 중요한 것은 배기(이익)가 있어야 하고 거기에서 보아야 합니다.
분기는 이미 훌륭하고 이 주제를 떠나지 않기 때문에 여기서 요점을 보고 가장 중요한 것은 배기(이익)가 있어야 하고 거기에서 보아야 합니다.
주요 결과 - 이미 말했듯이 - 데모 작업을 하는 지속적인 최신 전문가 세트의 존재는 플러스입니다. 그것은 이미 거기에 있습니다.
또한, 내가 정말 좋아하는 내 계정도 증가했습니다.
상단에 "수염")))))))))))))
상단에 "수염")))))))))))))
아래 수염은 무엇을 의미한다고 생각합니까?
아래 수염은 무엇을 의미한다고 생각합니까?
아래에서 "수염". 녹지 손실 가능성. 다음과 같이 보입니다.
상단에 "수염")))))))))))))
녹색, 이것은 손실된 이익)). 반복합니다. 그런 그림은 테스트에서만 볼 수 있지만 봇 알고리즘에서 논리가 "앉아"가 아님을 확실히 알려줍니다.
:-)
신고없이 사진 올리는건 매너...
:-)
신고없이 사진 올리는건 매너...
사진은 내 말의 본질을 설명하기 위한 것일 뿐 그 이상은 아니다. 나는 주제의 소유자가 테스트에서 봇을 시작한다고 확신합니다. 그는 아마도 비슷한 사진을 발견했을 것입니다.
아래에서 "수염". 녹지 손실 가능성. 다음과 같이 보입니다.
즉, 위의 수염은 여전히 아래의 수염보다 낫습니다. 그래서 알고리즘이 맞습니까?