구독자 1200명!! - 페이지 86

새 코멘트
 
Rashid Umarov :

그리고 배는 ? 그리고 헬리콥터는 ? 기분을 상하게 하기 위해 노력하다

기분을 상하게하지 마십시오. 모든 것을 올바르게하고 올바르게 작성해야한다는 것입니다.) 때로는 많은 사람들이 유능한 참조를 이해하지 못합니다. 사진을 바로 보거나 구체적으로 외설적 인 경우 연설을 이해하는 것이 훨씬 쉽습니다.

 
Vladimir Tkach :

차트에 신호의 이력을 표시하는 스크립트를 작성했습니다. 이 신호는 붕괴에 가까운 순간이 있음을 보여줍니다.



글쎄, 나도 세어, 무슨 일이 일어나는지 보자. 제발. MT4에 있는 신호입니다.

나는 ePayments를 통해 $1를 이체할 것입니다 :)

 
Anatolii Zainchkovskii :

백구도보!!! 나는 시스템의 견고성을 보여주기 위해 이러한 스크린샷을 지원합니다. 어떤 거래인지 바로 알 수 있습니다.

내장 기능도 있습니다 - 터미널을 통해 관심 신호의 거래를 시각화


 
구독자는 무엇에 몰두합니까? 승진을 위해? 또는 대차 대조표의 공격적인 성장?
 
Anatolii Zainchkovskii :
구독자는 무엇에 몰두합니까? 승진을 위해? 또는 대차 대조표의 공격적인 성장?

이 두 가지 요소가 결합되었습니다.

 
Vasiliy Kolesov :

이 두 가지 요소가 결합되었습니다.

분명히, 당신은 꿈을 꿀 수 없습니다 ...

 
Vasiliy Pushkaryov :

내장 기능도 있습니다 - 터미널을 통해 관심 신호의 거래를 시각화


정확히! 이 기능에 대해 알려주셔서 감사합니다. 이 기능이 있다는 것을 이미 잊어버렸습니다.)))

 
Rashid Umarov :

그리고 배는 ? 그리고 헬리콥터는 ? 기분을 상하게 하기 위해 노력하다

모바일 버전의 인용구에 커서가 들어가지 않도록 해주시면 제 입장을 부드럽게 해드릴 수 있습니다.
 
Petros Shatakhtsyan :


글쎄, 나도 세어, 무슨 일이 일어나는지 보자. 제발. MT4에 있는 신호입니다.

나는 ePayments를 통해 $1를 이체할 것입니다 :)

너도 힘들다


 

역시 비밀 재료는 비밀 재료의 부재다.

M5(40, 80)의 RSI-7에서 어리석은 오프닝, 밤에 잠시 멈추고 테이크. 정시에 문을 닫습니다. 유턴. 모든 토마토를 요청하십시오. 1.06.2018-17.12.2018


1...798081828384858687888990919293...230
새 코멘트