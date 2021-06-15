구독자 1200명!! - 페이지 86 1...798081828384858687888990919293...230 새 코멘트 Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 16:50 #851 Rashid Umarov : 그리고 배는 ? 그리고 헬리콥터는 ? 기분을 상하게 하기 위해 노력하다 기분을 상하게하지 마십시오. 모든 것을 올바르게하고 올바르게 작성해야한다는 것입니다.) 때로는 많은 사람들이 유능한 참조를 이해하지 못합니다. 사진을 바로 보거나 구체적으로 외설적 인 경우 연설을 이해하는 것이 훨씬 쉽습니다. Petros Shatakhtsyan 2018.12.17 17:26 #852 Vladimir Tkach : 차트에 신호의 이력을 표시하는 스크립트를 작성했습니다. 이 신호는 붕괴에 가까운 순간이 있음을 보여줍니다. 글쎄, 나도 세어, 무슨 일이 일어나는지 보자. 제발. MT4에 있는 신호입니다. 나는 ePayments를 통해 $1를 이체할 것입니다 :) Vasiliy Pushkaryov 2018.12.17 17:40 #853 Anatolii Zainchkovskii : 백구도보!!! 나는 시스템의 견고성을 보여주기 위해 이러한 스크린샷을 지원합니다. 어떤 거래인지 바로 알 수 있습니다. 내장 기능도 있습니다 - 터미널을 통해 관심 신호의 거래를 시각화 Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 18:26 #854 구독자는 무엇에 몰두합니까? 승진을 위해? 또는 대차 대조표의 공격적인 성장? Vasiliy Kolesov 2018.12.17 18:30 #855 Anatolii Zainchkovskii : 구독자는 무엇에 몰두합니까? 승진을 위해? 또는 대차 대조표의 공격적인 성장? 이 두 가지 요소가 결합되었습니다. Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 18:32 #856 Vasiliy Kolesov : 이 두 가지 요소가 결합되었습니다. 분명히, 당신은 꿈을 꿀 수 없습니다 ... Vasiliy Kolesov 2018.12.17 18:45 #857 Vasiliy Pushkaryov : 내장 기능도 있습니다 - 터미널을 통해 관심 신호의 거래를 시각화 정확히! 이 기능에 대해 알려주셔서 감사합니다. 이 기능이 있다는 것을 이미 잊어버렸습니다.))) Ivan Butko 2018.12.17 18:52 #858 Rashid Umarov : 그리고 배는 ? 그리고 헬리콥터는 ? 기분을 상하게 하기 위해 노력하다 모바일 버전의 인용구에 커서가 들어가지 않도록 해주시면 제 입장을 부드럽게 해드릴 수 있습니다. Vladimir Tkach 2018.12.18 08:11 #859 Petros Shatakhtsyan : 글쎄, 나도 세어, 무슨 일이 일어나는지 보자. 제발. MT4에 있는 신호입니다. 나는 ePayments를 통해 $1를 이체할 것입니다 :) 너도 힘들다 Vladimir Tkach 2018.12.18 13:16 #860 역시 비밀 재료는 비밀 재료의 부재다. M5(40, 80)의 RSI-7에서 어리석은 오프닝, 밤에 잠시 멈추고 테이크. 정시에 문을 닫습니다. 유턴. 모든 토마토를 요청하십시오. 1.06.2018-17.12.2018 1...798081828384858687888990919293...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
기분을 상하게하지 마십시오. 모든 것을 올바르게하고 올바르게 작성해야한다는 것입니다.) 때로는 많은 사람들이 유능한 참조를 이해하지 못합니다. 사진을 바로 보거나 구체적으로 외설적 인 경우 연설을 이해하는 것이 훨씬 쉽습니다.
차트에 신호의 이력을 표시하는 스크립트를 작성했습니다. 이 신호는 붕괴에 가까운 순간이 있음을 보여줍니다.
글쎄, 나도 세어, 무슨 일이 일어나는지 보자. 제발. MT4에 있는 신호입니다.
나는 ePayments를 통해 $1를 이체할 것입니다 :)
백구도보!!! 나는 시스템의 견고성을 보여주기 위해 이러한 스크린샷을 지원합니다. 어떤 거래인지 바로 알 수 있습니다.
내장 기능도 있습니다 - 터미널을 통해 관심 신호의 거래를 시각화
구독자는 무엇에 몰두합니까? 승진을 위해? 또는 대차 대조표의 공격적인 성장?
이 두 가지 요소가 결합되었습니다.
분명히, 당신은 꿈을 꿀 수 없습니다 ...
정확히! 이 기능에 대해 알려주셔서 감사합니다. 이 기능이 있다는 것을 이미 잊어버렸습니다.)))
너도 힘들다
역시 비밀 재료는 비밀 재료의 부재다.
M5(40, 80)의 RSI-7에서 어리석은 오프닝, 밤에 잠시 멈추고 테이크. 정시에 문을 닫습니다. 유턴. 모든 토마토를 요청하십시오. 1.06.2018-17.12.2018