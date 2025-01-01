문서화섹션
"고정 코드가 있는 화살표" 그래픽 객체 생성.

bool  Create(
   long      chart_id,     // 차트 ID
   string    name,         // 객체명
   int       window,       // 차트 창
   datetime  time,         // 시간
   double    price         // 가격
   )

Parameters

chart_id

[in]  차트 식별자 (0 – 현재 차트).

name

[in]  생성할 객체의 고유 이름.

window

[in]  차트 창 번호 (0 – 메인 창).

time

[in]  시간 좌표.

price

[in]  값 좌표.

반환 값

true - 성공, false - 오류.

예제:

//--- CChartObjectArrowCheck::Create 의 예    
//--- CChartObjectArrowDown::Create 의 예    
//--- CChartObjectArrowUp::Create 의 예    
//--- CChartObjectArrowStop::Create 의 예      
//--- CChartObjectArrowThumbDown::Create 의 예      
//--- CChartObjectArrowThumbUp::Create 의 예      
//--- CChartObjectArrowLeftPrice::Create 의 예    
//--- CChartObjectArrowRightPrice::Create 의 예      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>     
//---     
void OnStart()     
  {     
//--- 예를 들어, CChartObjectArrowCheck를 택합니다    
  CChartObjectArrowCheck 화살표;    
//--- 객체 매개 변수 설정    
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);     
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))     
     {     
      //--- 화살표가 오류 생성     
      printf("화살표 생성: 오류 %d!",GetLastError());     
      //---     
      return;     
     }        
//--- 화살표 사용    
//--- . . .     
  }     