//--- CChartObjectArrowCheck::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowDown::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowUp::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowStop::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowThumbDown::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowThumbUp::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowLeftPrice::Create 의 예
//--- CChartObjectArrowRightPrice::Create 의 예
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- 예를 들어, CChartObjectArrowCheck를 택합니다
CChartObjectArrowCheck 화살표;
//--- 객체 매개 변수 설정
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- 화살표가 오류 생성
printf("화살표 생성: 오류 %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- 화살표 사용
//--- . . .
}