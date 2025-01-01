|
//--- example for CChartObjectArrowCheck::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowDown::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowUp::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowStop::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode
//--- example for CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- 예를 들어, CChartObjectArrowCheck를 택합니다
CChartObjectArrowCheck 화살표;
//--- 객체 매개 변수 설정
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- 화살표 생성 오류
printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- 화살표 코드 설정
if(!arrow.ArrowCode(181))
{
//--- 오류가 아닙니다
printf("화살표 코드는 변경할 수 없습니다");
}
//--- 화살표 사용
//--- . . .
}