ArrowCode

화살표 심볼 코드를 변경할 수 없습니다.

bool  ArrowCode(
   char  code      // 코드 값
   )

Parameters

code

[in]  아무 값

반환 값

항상 false.

예제:

//--- example for CChartObjectArrowCheck::ArrowCode      
//--- example for CChartObjectArrowDown::ArrowCode      
//--- example for CChartObjectArrowUp::ArrowCode      
//--- example for CChartObjectArrowStop::ArrowCode       
//--- example for CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode       
//--- example for CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode       
//--- example for CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode       
//--- example for CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode       
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
  {      
//--- 예를 들어, CChartObjectArrowCheck를 택합니다      
  CChartObjectArrowCheck 화살표;      
//--- 객체 매개 변수 설정      
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
     {      
      //--- 화살표 생성 오류      
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());      
      //---      
      return;      
     }         
//--- 화살표 코드 설정      
   if(!arrow.ArrowCode(181))      
     {      
      //--- 오류가 아닙니다      
      printf("화살표 코드는 변경할 수 없습니다");      
     }      
//--- 화살표 사용      
//--- . . .      
  }      