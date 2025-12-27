거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 스크립트는 고정된 손절가 값으로 오픈 포지션을 롤오버하고 롤오버되는 포지션의 단위로 고정된 현재 가격과 거래량에서 핍 단위로 이익을 취하도록 설계되었습니다. 롤오버 포지션의 크기는 지정된 거래 쌍에 대해 허용되는 최대 거래량의 절반으로 제한됩니다.
입력 매개변수 :
//+----------------------------------------------+ //|| 스크립트 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // 초기 위치 대비 최종 위치의 볼륨 input int DEVIATION=10; // 가격 편차 input int STOPLOSS=300; // 현재 가격에서 핍 단위의 손절매 input int TAKEPROFIT=800; // 현재 가격에서 핍 단위로 이익 실현 input uint RTOTAL=4; // 실패한 트랜잭션의 반복 횟수 input uint SLEEPTIME=1; // 반복 간 일시 정지 시간(초)
