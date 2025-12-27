특정 기간 동안의 캔들 평균 크기입니다.

이 함수는 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 파라미터를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 편차, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest) 준비 주문 요청을 전송하고 결과를 받기 위해 OrderSend 함수를 호출합니다. SetTypeFillingBySymbol 함수: 심볼의 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 종료, 즉시 또는 취소, 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 동결 수준과 심볼 정지 수준을 기준으로 최소 작동 수준을 계산합니다. 최소 수준이 특정 한도 내에 있는지 조정하고 그 결과를 반환합니다.