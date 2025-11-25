이 스크립트는 메타트레이더 5에서 거의 모든 표준 그래픽 개체 세트를 생성하는 방법을 보여줍니다. 좌표, 크기, 글꼴, 색상, 추가 매개변수 등 객체 속성을 설정하는 관련 메서드와 ObjectCreate() 함수를 빠르게 시각적으로 테스트하기 위한 것입니다.

활성 차트에서 스크립트를 실행하면 이전에 생성된 개체가 자동으로 삭제되고 설정에서 선택한 그래픽 개체 유형의 새 인스턴스가 생성됩니다.

추가적으로 생성된 개체가 강조 표시되므로 참조점이나 위치를 즉시 조정할 수 있습니다.

InpObjectToCreate 입력 매개변수를 통해 모든 표준 유형(수직/수평선, 채널, 간 및 피보나치 도구, 엘리엇 파, 임의의 그래픽 레이블, GUI 요소 등)을 선택할 수 있습니다.

타임스탬프, 가격 수준, 경사각, 방향, 눈금, 텍스트, 이미지 파일, 크기, 색상 및 기타 속성 등 필요한 모든 속성을 설정할 수 있는 별도의 생성 기능이 각 개체에 대해 제공됩니다.

보조 프로시저인 SetObjectDatePrice() 및 SetObjectCoordinates()는 차트의 가격/시간 및 픽셀 공간의 좌표 작업을 간소화합니다.

GetChartExtremums() 및 GetTime() 함수는 차트에서 보이는 부분을 기준으로 시간 및 가격 좌표를 자동으로 선택하므로 사용자가 수동으로 데이터를 입력하지 않아도 됩니다.

이 데모에는 버튼, 입력 필드, 그래픽 레이블 및 텍스트, 차트 개체, 비트맵 등 사용자 인터페이스 객체 생성이 포함되어 있습니다.

이 스크립트는 그래픽 기본 요소 작업에 대한 교육 예제로 유용하며, 자체 시각화 도구, 그래프 마크업 또는 터미널 내부의 유연한 사용자 인터페이스 생성을 위한 기초로 사용할 수 있습니다.



