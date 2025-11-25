스크립트는 자체 개발에 사용할 수 있는 모든 표준 그래픽 객체를 만들기 위한 함수 집합을 제공합니다. 스크립트에 제시된 함수는 '있는 그대로' 사용하거나 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

CEnvelopesOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 Envelopes 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.