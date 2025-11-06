거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 특정 전문가 어드바이저에는 개발자에게 자주 필요한 매우 유용한 코드가 포함되어 있습니다. 대부분의 경우 마지막으로 마감된 거래가 필요합니다. 그러나이 EA에서는 모든 지수로 거래를 검색 할 수 있습니다.
활성 거래는 보류중인 주문이 아닌 시장 주문을 의미합니다.
0을 통과하면 가장 최근의 활성 거래를 가져옵니다.
1을 통과하면 그 이전의 거래를 가져 오는 식으로 진행됩니다.
심볼과 매직넘버를 기준으로 거래를 필터링할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49615
Count consecutive no. of bull or bear bars
불 또는 베어 바의 연속 개수를 계산하는 샘플 코드입니다.ZigZag_NK_MTF
더 큰 시간대의 계산 결과를 현재 시간대에 표시하는 지그재그 인디케이터의 변형입니다.
Statistical Zigzag
It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility thresholdBBands Stop v1
Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.