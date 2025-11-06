이 특정 전문가 어드바이저에는 개발자에게 자주 필요한 매우 유용한 코드가 포함되어 있습니다. 대부분의 경우 마지막으로 마감된 거래가 필요합니다. 그러나이 EA에서는 모든 지수로 거래를 검색 할 수 있습니다.

활성 거래는 보류중인 주문이 아닌 시장 주문을 의미합니다.

0을 통과하면 가장 최근의 활성 거래를 가져옵니다.

1을 통과하면 그 이전의 거래를 가져 오는 식으로 진행됩니다.

심볼과 매직넘버를 기준으로 거래를 필터링할 수 있습니다.