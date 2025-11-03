코드베이스섹션
Trap News MT5 - MetaTrader 5용 스크립트

게시자:
reza rahmad
조회수:
1
평가:
(8)
게시됨:
MT5용 이 스크립트 사용 방법 :

이 스크립트를 두 번 클릭하면 주문이 이루어집니다,

영향력이 큰 뉴스 핍이 더 빨리 움직이는 2 분 전에이 스크립트를 사용하십시오 FOMC, NFP, RATE BANK, CPI

바이스탑 및 셀스탑 주문을 설정합니다.

클릭하거나 스크립트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Ctrl + 1을 설정하면 큰 영향을 미치는 뉴스를 따를 준비가 된 것입니다.

시장이 방향을 바꾸고 목표가 있으면 스톱로스가 있습니다.

추천:

빨간색 뉴스에만 사용하세요.

뉴스가 바이스톱과 매도 스톱에 닿지 않은 후 3분 동안 시장이 더 빨리 움직이지 않으면 포지션 바이스톱과 매도 스톱을 삭제하고 다른 뉴스를 기다립니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49864

