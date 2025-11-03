거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Trap News MT5 - MetaTrader 5용 스크립트
- 게시자:
- reza rahmad
- 조회수:
- 1
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MT5용 이 스크립트 사용 방법 :
이 스크립트를 두 번 클릭하면 주문이 이루어집니다,
영향력이 큰 뉴스 핍이 더 빨리 움직이는 2 분 전에이 스크립트를 사용하십시오 FOMC, NFP, RATE BANK, CPI
바이스탑 및 셀스탑 주문을 설정합니다.
클릭하거나 스크립트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Ctrl + 1을 설정하면 큰 영향을 미치는 뉴스를 따를 준비가 된 것입니다.
시장이 방향을 바꾸고 목표가 있으면 스톱로스가 있습니다.
추천:
빨간색 뉴스에만 사용하세요.
뉴스가 바이스톱과 매도 스톱에 닿지 않은 후 3분 동안 시장이 더 빨리 움직이지 않으면 포지션 바이스톱과 매도 스톱을 삭제하고 다른 뉴스를 기다립니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49864
복사기MT5
코피어머신은 직관적인 인터페이스로 한 대의 컴퓨터에서 서로 다른 메타트레이더 4 및 메타트레이더 5 계좌 간 거래를 로컬로 복사할 수 있는 프로그램입니다.iGDR_프랙탈_레벨
iGDR_프랙탈 레벨 표시기는 프랙탈의 레벨을 표시하지만 모든 프랙탈이 아니라 특정 기간 동안의 평균값만 표시합니다.
BBands Stop v1
Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.EQUILIBRIUM-2011
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).