브레인트렌드2는 시장에서 활성화된 추세를 나타내는 지표로, 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다.
시장에 하락 추세가 있는 동안 모든 캔들은 분홍색으로 표시됩니다. 상승 추세로 추세가 바뀌면 다음 캔들은 상추색으로 표시됩니다.
BrainTrend2 알고리즘은 ATR 및 스토캐스틱 오실레이터 지표의 정보 처리를 기반으로 합니다. 이 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 파라미터로 가져왔으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.
브레인트렌드1스톱은 추세 중지 지표로, 가격이 중지선을 넘으면 시장 추세가 바뀌었음을 의미하므로 거래를 종료해야 합니다.브레인트렌드1시그
브레인트렌드1시그는 포지션 개시 및 청산을 위한 시장 지표입니다. 가격이 극단값에 도달하여 시장에 진입하거나 청산하기에 가장 편리한 시점인 추세 변화 지점을 보여줍니다.
도트(메타트레이더 보조지표)는 TrendLaboratory의 2006년 지표를 기반으로 합니다. 메인 차트에 점을 배치하여 현재 추세 방향을 표시합니다. 파란색 점은 강세 추세를, 빨간색 점은 약세 추세를 나타냅니다. 이 지표는 표준 메타트레이더 지표에 의존하지 않지만 iMA()(이동평균)를 호출하여 사용된 입력 가격 유형(종가, 시가, 고가, 저가, 일반 등)에 따라 가격 값을 구합니다. 계산은 가격 변동 각도의 코사인을 기반으로 합니다. 트레이더는 여러 입력 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.Donchian Ultimate Indicator for MT5
돈치안 얼티밋 메타트레이더 보조지표 - 여러 기능이 추가된 클래식 돈치안 채널 보조지표입니다: