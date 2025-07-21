브레인트렌드2는 시장에서 활성화된 추세를 나타내는 지표로, 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다.

시장에 하락 추세가 있는 동안 모든 캔들은 분홍색으로 표시됩니다. 상승 추세로 추세가 바뀌면 다음 캔들은 상추색으로 표시됩니다.



BrainTrend2 알고리즘은 ATR 및 스토캐스틱 오실레이터 지표의 정보 처리를 기반으로 합니다. 이 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 파라미터로 가져왔으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.