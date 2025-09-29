코드베이스섹션
지표

VGridLine_Annual - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
7
평가:
(11)
게시됨:
이 인디케이터는 금융 자산 차트에 1년 단위의 수직 시간 격자가 펼쳐지도록 설계되었습니다.


그림 1 VGridLine_Annual 지표

그림 1 VGridLine_Annual 인디케이터

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

//+----------------------------------------------+ 
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // 줄 이름
input color Line_Color=Orange;               // 선 색상
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // 라인 이미지 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // 선 두께
input bool SetBackground=true;               // 선의 배경 표시
input uint LinesTotal=10;                    // 기록의 줄 수
input uint FutureTotal=1;                    // 빈 미래 기록의 줄 수
input bool Position=true;                    // 선 위치(참 - 실제 위치, 거짓 - 막대와 일치하는 위치)

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/615

