VGridLine_Annual - MetaTrader 5용 지표
이 인디케이터는 금융 자산 차트에 1년 단위의 수직 시간 격자가 펼쳐지도록 설계되었습니다.
그림 1 VGridLine_Annual 인디케이터
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // 줄 이름 input color Line_Color=Orange; // 선 색상 input STYLE Line_Style=SOLID_; // 라인 이미지 스타일 input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // 선 두께 input bool SetBackground=true; // 선의 배경 표시 input uint LinesTotal=10; // 기록의 줄 수 input uint FutureTotal=1; // 빈 미래 기록의 줄 수 input bool Position=true; // 선 위치(참 - 실제 위치, 거짓 - 막대와 일치하는 위치)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/615
JFatl HTF Baby
디지털과 아날로그 필터가 혼합된 필터로, 더 큰 시간대의 값을 최소화된 형태로 더 작은 시간대에 표시합니다.JFatl HTF
디지털과 아날로그 필터가 혼합된 필터로, 더 큰 시간대의 값을 더 작은 시간대에 표시합니다.
Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator
스윙 고점/저점과 피보나치 되돌림을 결합하여 잠재적 매수 구간을 식별하는 지표입니다.Engulfing Indicator
이 지표는 휩쓸리는 캔들 패턴을 식별하는 데 도움이 되는 지표입니다.