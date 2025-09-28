PriceVar%는 가격과 이동 평균 간의 백분율 차이를 측정하기 위해 고안된 지표로, 기준값과 관련된 시장 움직임의 강도를 강조합니다.

작동 방식

종가가 평균보다 높으면 계산은 다음과 같습니다:

변동폭 = (고가 - MA) / MA * 100 ;

종가가 평균보다 낮 으면 계산은 다음과 같습니다:

변동폭 = (저점 - MA) / MA * 100입니다 ;

결과는 백분율 히스토그램(%) 으로 표시됩니다 :

녹색 → 가격이 평균보다 높을 때(매수세).

빨간색 → 가격이 평균보다 낮을 때(매도 세력).

해석

양수 값은 평균에서 최고 가와의 거리를 나타냅니다.

음수 값은 평균에서 낮은 가격의 거리를 나타냅니다.

절대값이 높을수록 평균에서 가격이 차지하는 비율이 커집니다.

실제 적용

평균 대비 과매수/과매도 순간 식별.

평균을 중심으로 한 변동성 비율 측정.

움직임의 강도를 확인하여 브레이크아웃 또는 반전 전략에 도움.

자동화된 시스템에서 필터로 사용(예: 백분율 변동이 특정 임계값을 초과할 때만 거래).

매개변수

평균 기간(아이퍼리어드): 참조로 사용되는 이동평균의 기간을 정의합니다.



