PriceVar%는 가격과 이동 평균 간의 백분율 차이를 측정하기 위해 고안된 지표로, 기준값과 관련된 시장 움직임의 강도를 강조합니다.
작동 방식
-
종가가 평균보다 높으면 계산은 다음과 같습니다:
-
종가가 평균보다 낮 으면 계산은 다음과 같습니다:
변동폭 = (저점 - MA) / MA * 100입니다;
결과는 백분율 히스토그램(%) 으로 표시됩니다 :
-
녹색 → 가격이 평균보다 높을 때(매수세).
-
빨간색 → 가격이 평균보다 낮을 때(매도 세력).
해석
-
양수 값은 평균에서 최고 가와의 거리를 나타냅니다.
-
음수 값은 평균에서 낮은 가격의 거리를 나타냅니다.
-
절대값이 높을수록 평균에서 가격이 차지하는 비율이 커집니다.
실제 적용
-
평균 대비 과매수/과매도 순간 식별.
-
평균을 중심으로 한 변동성 비율 측정.
-
움직임의 강도를 확인하여 브레이크아웃 또는 반전 전략에 도움.
-
자동화된 시스템에서 필터로 사용(예: 백분율 변동이 특정 임계값을 초과할 때만 거래).
매개변수
-
평균 기간(아이퍼리어드): 참조로 사용되는 이동평균의 기간을 정의합니다.
