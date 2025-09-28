BTC/USD 및 ETH/USD 쌍을 위해 설계된 완전 자동 적응형 전문가 자문인 2쌍 상관관계 EA로 자동화된 암호화폐 거래의 잠재력을 활용하세요. 트레이딩 초보자든 숙련된 암호화폐 애호가든 이 EA는 위험을 낮추면서 시장에서 기회를 포착할 수 있도록 설계되었습니다.





가장 좋은 점은? 완전 무료라는 점입니다! MQL5에서 다운로드할 수 있는 이 EA는 비용 부담 없이 암호화폐 트레이딩 자동화의 세계를 탐험하고 싶은 분들에게 완벽한 도구입니다.





2쌍 상관관계 EA의 주요 특징:



1. 상관관계 기반 트레이딩 전략

2쌍 상관관계 EA는 BTC/USD와 ETH/USD의 가격 차이를 모니터링하여 가까운 가격 상관관계를 활용합니다. 평소 관계에서 편차를 식별하고 쌍이 재조정될 때 수익을 낼 수 있는 트레이딩을 배치합니다. 이 전략은 시장 방향을 추측하지 않고 시장 비효율성에서 이익을 얻고자 하는 트레이더에게 적합합니다.





2. 안전한 리스크 관리를 위한 자동 랏 사이징

이 EA는 계좌 잔고와 사전 설정된 위험 비율에 따라 자동으로 랏 크기를 조정하는 동적 랏 사이징 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이를 통해 계좌 규모에 관계없이 항상 안전하게 거래할 수 있습니다. 일관된 위험 노출을 유지하려는 트레이더에게 이상적입니다.





3. 내장 변동성 제어

EA는 ATR(평균 실제 범위) 지표를 사용하여 시장 변동성을 측정합니다. 변동성이 너무 높으면 EA가 거래를 일시 중지하여 격동하는 시장 상황에서 손실을 방지합니다. 이 추가 보호 계층은 급격한 가격 변동이 흔한 암호화폐 거래에 특히 유용합니다.





4. 드로다운 보호

하락장에서 너무 큰 손실이 걱정되시나요? 2쌍 상관관계 EA에는 최대 드로다운 한도가 있습니다. 계좌가 지정된 드로다운 비율에 도달하면 EA가 거래를 일시 중지하여 원금을 보호합니다. 계좌가 회복되면 EA가 자동으로 거래를 재개하여 어려운 시장 상황에서도 안전하게 거래할 수 있습니다.





5. 완전 맞춤형 설정

무료이지만 이 EA는 사용자 지정 옵션으로 가득 차 있습니다. 로트 크기 및 위험 비율 조정부터 슬리피지 및 변동성 필터 설정까지 EA를 통해 모든 것을 제어할 수 있습니다. 따라서 트레이딩 전략을 미세 조정하려는 초보자 및 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.





2쌍 상관관계 EA를 다운로드해야 하는 이유는?

무료이며 강력합니다: 무료로 제공되는 이 EA는 선불로 돈을 들이지 않고도 거래를 자동화할 수 있는 기회를 제공합니다. 자동매매를 시험해보고 싶거나 암호화폐 포트폴리오 관리에 도움이 되는 신뢰할 수 있는 EA를 원한다면 좋은 출발점이 될 것입니다.





암호화폐 트레이더에게 적합합니다: 시가총액 기준으로 가장 큰 두 가지 암호화폐인 BTC/USD와 ETH/USD를 위해 특별히 설계된 이 EA는 암호화폐 시장을 최대한 활용하려는 트레이더를 위해 맞춤 제작되었습니다.





리스크 관리 내장: 이 EA는 자동 로트 크기 조정, 변동성 필터링, 드로다운 보호 등 일반적으로 유료 EA에서 볼 수 있는 고급 기술을 사용하여 위험을 관리합니다.





간편한 사용: 사용자 친화적인 인터페이스와 간단한 설정 프로세스를 통해 몇 분 안에 이 EA로 거래를 시작할 수 있습니다. 복잡한 설정이나 전문가 수준의 지식이 필요하지 않습니다.



기능 개요:



거래 쌍: BTC/USD, ETH/USD

동적 랏 크기 조정: 계좌 잔고와 위험도에 따라 랏 크기를 자동으로 조정합니다.

ATR 변동성 필터: 변동성이 높을 때 거래를 일시 중지하여 위험 감소

최대 드로다운 보호: 계좌 손실이 설정한 비율을 초과하는 경우 추가 손실 방지

이익 잠금: 수익 목표에 도달하면 거래를 마감합니다.

사용자 친화적 인 사용자 정의: 트레이딩 스타일에 맞게 EA를 미세 조정할 수 있습니다.



이 EA는 누구를 위한 것인가요? 신규 트레이더: 이제 막 자동매매를 시작하려는 경우, 이 EA는 최소한의 위험과 비용으로 전문가 자문가의 세계에 입문할 수 있는 완벽한 입문서입니다.

암호화폐 애호가: BTC/USD 및 ETH/USD용으로 특별히 설계된 이 EA는 암호화폐에 집중하는 트레이더에게 이상적입니다.

경험 많은 트레이더: 툴킷에 추가할 신뢰할 수 있는 무료 EA를 찾고 있는 숙련된 트레이더라면 2쌍 상관관계 EA는 견고한 성능과 적응성을 제공합니다.

시작하는 방법: 무료로 다운로드하세요: MQL5.com을 방문하여 2쌍 상관관계 EA를 무료로 다운로드하세요.

설치 및 사용자 지정: EA를 BTC/USD 및 ETH/USD 차트에 연결하고 설정을 사용자 지정한 다음 EA가 거래를 시작하도록 하기만 하면 됩니다.

모니터링 및 수익: 편안히 앉아 EA가 자동으로 거래를 처리하여 수익을 확보하고 위험을 관리하는 것을 지켜보세요.

지금 2쌍 상관관계 EA를 다운로드하세요 - 무료입니다!

암호화폐 거래를 자동화할 준비가 되셨나요? 지금 MQL5.com에서 2쌍 상관관계 EA를 무료로 다운로드하고 자신 있게 거래를 시작하세요. 고급 기능과 수수료가 없는 이 도구는 더 스마트하고 안전하며 효율적으로 거래할 수 있도록 도와주는 완벽한 도구입니다.