Cincin EA(v2.24)는 지정된 종목(예: EURUSD)에 대해 보수적인 랜덤 거래를 실행하는 MetaTrader 5용 자동매매 시스템으로 바스켓 관리, 헤징, 포지션 제어 등의 기능을 갖추고 있습니다. 사용자가 정의한 위험 매개 변수, 손절/익절 수준(ATR 또는 고정 핍 사용), 일일 최대 거래 한도를 준수하여 무작위 결정에 따라 매수 또는 매도 거래를 개시합니다. EA는 총 수익/손실을 모니터링하고 수익/손실 목표 또는 포지션 임계값에 도달하면 모든 포지션을 청산하며, 선택적으로 손익분기점 조정 및 헤징을 사용하여 손실을 완화합니다. 마진 확인, 시장 상태 확인, 거래 간 최소 시간/핍 거리 등의 안전장치가 포함되어 있어 절제된 거래를 보장합니다.
주의하시기 바랍니다: 이 EA는 실거래용으로 설계되지 않았습니다. 마틴 게일 전략을 사용하거나 랏 크기를 늘리면 결국 잔액이 완전히 손실될 수 있습니다. 데모 및 전략 테스트용으로만 제공됩니다. 이 코드는 실거래에 적합하려면 상당한 업데이트가 필요합니다. 진행 중인 작업이라고 생각하고 자유롭게 개선해 주시기 바랍니다.
