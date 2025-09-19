지수이동평균(EMA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 매매신호를 생성하는 MetaTrader 5용 전문가용 어드바이저입니다. 위험 관리 기능과 거래 시간 필터가 포함되어 있습니다.

지그재그 인디케이터는 기술 지표인 포물선형 SAR의 값을 기반으로 하며, 인디케이터의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능이 추가되었고, 이러한 고점을 선택하면 세 개의 연속 지그재그 고점을 기반으로 채널을 구축할 수 있습니다.