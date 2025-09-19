당사 팬 페이지에 가입하십시오
EMA_RSI_RISK-EA - MetaTrader 5용 expert
이 EA(전문가 조언자)는 두 지수이동평균(빠른 EMA, 느린 EMA)과 상대강도지수(RSI)를 함께 사용하는 추세 추종 및 모멘텀 확인 전략을 기반으로 합니다.
매수 신호: 빠른 EMA가 느린 EMA를 교차하고 RSI가 정의된 임계값 이상일 때.
매도 신호: 빠른 이평선이 느린 이평선 아래를 교차하고 RSI가 정의된 임계값 미만인 경우.
리스크 관리: EA는 계좌 잔고와 위험 비율에 따라 랏 크기를 동적으로 계산합니다. 손절과 이익실현을 자동으로 설정합니다.
트레이딩 윈도우: 선택적 시간 필터를 사용하면 지정된 시간에만 거래할 수 있습니다.
코드는 MQL5로 완전히 작성되었으며 모든 차트에 첨부할 수 있습니다. 사용자는 자신의 전략에 맞게 EMA, RSI, 위험, 랏 크기, 손절/이익실현 수준, 거래 시간 등의 매개변수를 조정할 수 있습니다.
추천 심볼 및 차트주기:
EURUSD, H1(매개변수 조정을 통해 다른 쌍 및 차트주기에 사용 가능).
파라미터:
FastEMA / SlowEMA → 이동평균을 정의합니다.
RSIPeriod / RSI_Buy / RSI_Sell → RSI 설정.
위험률 → 거래당 위험 대비 계좌 잔고의 %.
스톱로스 / 테이크프로핏 → 포인트 단위.
시작시간/ 종료시간 → 거래 시간 필터.
