NRTR(닉 리포크 후행 역방향) 인디케이터는 기준선(지지선 또는 저항선)과 목표선을 그립니다.



가격이 목표값을 초과하면 기준선은 가격 변동에 따라 이동하고 사소한 가격 변동은 무시됩니다. 가격이 기준선을 넘으면 추세의 변화로 간주되며 가격 대비 기준선과 목표선의 위치가 변경됩니다. 지지선과 목표선은 상승 추세일 때는 파란색으로, 하락 추세일 때는 빨간색으로 표시됩니다.