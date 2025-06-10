거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
NRTR(닉 리포크 후행 역방향) 인디케이터는 기준선(지지선 또는 저항선)과 목표선을 그립니다.
가격이 목표값을 초과하면 기준선은 가격 변동에 따라 이동하고 사소한 가격 변동은 무시됩니다. 가격이 기준선을 넘으면 추세의 변화로 간주되며 가격 대비 기준선과 목표선의 위치가 변경됩니다. 지지선과 목표선은 상승 추세일 때는 파란색으로, 하락 추세일 때는 빨간색으로 표시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/145
Dual Trix 15 and 30
듀얼 삼각형 인디케이터: 2개의 이동평균.Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only
브레이크아웃 전략에 대한 지표입니다. 차트에 개체를 인쇄하지 않습니다.
지수 이동 평균 지표
이 표시기는 단순 이동 평균의 변화율을 보여줍니다.Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone
메타트레이더 5용 사용자 지정 MACD는 휴대폰으로 전송되는 실시간 신호 알림으로 기존 MACD를 개선했습니다. 사용자 지정 가능한 매개변수, 직관적인 시각자료, 자동 매수/매도 알림으로 추세와 반전을 감지할 수 있습니다.