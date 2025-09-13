목적

단순한 지그재그가 아닙니다.

메인 차트나 하위 창에서 다른 지표의균형을 맞추거나 분석하는 데 도움이 되는 정밀한 시각적 참조 도구로 설계되었습니다.

확인된 지그재그 값으로만 작동하므로 표시된 지점을 완전히 신뢰할 수 있습니다.

감지된 각 움직임에는 주요 정보가 풍부하게 담겨 있습니다:

지그재그로 정의된 기간

고점 또는 저점의 정확한 가격

방향 및 움직임

커버된 핍 수

이 모든 것이 명확하게 표시되며 설정에서 간단한 체크박스를 통해 완전히 비활성화할 수 있습니다.

주요 기능

사용자 지정 지그재그 색상, 두께, 스타일 조정 가능

지그재그 표시 켜기/끄기 옵션 시각적 마커 상단과 하단 각각에 컬러 수직선

고점과 저점을 위한 뚜렷한 색상

해당 막대와 완벽한 정렬 동적 라벨 가격 표시 + 방향 기호(삼각형 ▲ 또는 ▼)

두 지그재그 포인트 사이의 핍 수

글꼴 크기 및 색상 조정 가능

가격 캔들과 겹치지 않도록 스마트한 위치 지정 전체 제어 지그재그와 레이블을 독립적으로 토글하는 부울 매개 변수

더 나은 성능을 위해 분석 된 막대 수를 제한하는 옵션

제거 시 모든 인디케이터 개체 자동 제거



