목적
단순한 지그재그가 아닙니다.
메인 차트나 하위 창에서 다른 지표의균형을 맞추거나 분석하는 데 도움이 되는 정밀한 시각적 참조 도구로 설계되었습니다.
확인된 지그재그 값으로만 작동하므로 표시된 지점을 완전히 신뢰할 수 있습니다.
감지된 각 움직임에는 주요 정보가 풍부하게 담겨 있습니다:
-
지그재그로 정의된 기간
-
고점 또는 저점의 정확한 가격
-
방향 및 움직임
-
커버된 핍 수
이 모든 것이 명확하게 표시되며 설정에서 간단한 체크박스를 통해 완전히 비활성화할 수 있습니다.
주요 기능
-
사용자 지정 지그재그
-
색상, 두께, 스타일 조정 가능
-
지그재그 표시 켜기/끄기 옵션
-
-
시각적 마커
-
상단과 하단 각각에 컬러 수직선
-
고점과 저점을 위한 뚜렷한 색상
-
해당 막대와 완벽한 정렬
-
-
동적 라벨
-
가격 표시 + 방향 기호(삼각형 ▲ 또는 ▼)
-
두 지그재그 포인트 사이의 핍 수
-
글꼴 크기 및 색상 조정 가능
-
가격 캔들과 겹치지 않도록 스마트한 위치 지정
-
-
전체 제어
-
지그재그와 레이블을 독립적으로 토글하는 부울 매개 변수
-
더 나은 성능을 위해 분석 된 막대 수를 제한하는 옵션
-
제거 시 모든 인디케이터 개체 자동 제거
-
Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/62603
