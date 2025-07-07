코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5 - MetaTrader 5용 지표

[삭제] | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
135
평가:
(4)
게시됨:
RainbowMMA.mq5 (36.81 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
레인보우 다중이동평균(RMMA) 메타트레이더 보조지표 - 표준 이동평균을 기반으로 하는 매우 간단하지만 시각적으로 정보를 제공하는 보조지표입니다. 차트의 메인 창에 원하는 유형과 가격의 66개 무지개색 이동평균선을 직접 그립니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수
MA_Type (기본값 = MODE_EMA) - 무지개 이동평균 유형입니다.
MA_가격(기본값 = PRICE_CLOSE) - MA 계산에 사용할 가격 유형입니다.
MA_Period_NN(기본값 = 다양) - 66이동평균의 기간입니다.

예시 및 전략


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55500

ATR Channels Indicator ATR Channels Indicator

ATR 채널의 멀티 레벨을 표시하는 표시기입니다.

cIntSpeech cIntSpeech

간단한 말하기.

다운로드 히스토리.mq5 다운로드 히스토리.mq5

스크립트는 현재 캐릭터별로 사용 가능한 기록을 로드합니다.

sToken sToken

문자열로 주어진 수학 및 논리적 표현식을 풀기 위한 클래스가 있는 스크립트입니다.