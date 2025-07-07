레인보우 다중이동평균(RMMA) 메타트레이더 보조지표 - 표준 이동평균을 기반으로 하는 매우 간단하지만 시각적으로 정보를 제공하는 보조지표입니다. 차트의 메인 창에 원하는 유형과 가격의 66개 무지개색 이동평균선을 직접 그립니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.





입력 매개변수

MA_Type (기본값 = MODE_EMA) - 무지개 이동평균 유형입니다.

MA_가격(기본값 = PRICE_CLOSE) - MA 계산에 사용할 가격 유형입니다.

MA_Period_NN(기본값 = 다양) - 66이동평균의 기간입니다.