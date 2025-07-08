거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
텔레그램 시그널 EA: MT5 차트에 실시간 시그널 표시
설명
텔레그램 시그널 EA는 텔레그램 커뮤니케이션과 메타트레이더 5 (MT5) 차트를 연결하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이 도구를 사용하면 텔레그램 채널, 그룹, 비공개 채팅의 메시지를 MT5 차트에 바로 댓글로 표시할 수 있습니다. 이 통합으로 활발하게 거래하는 동안 거래 신호와 중요한 메시지를 모니터링하는 과정이 간소화됩니다.
기능
- 실시간 메시지 표시: 텔레그램 채널, 그룹, 비공개 채팅의 메시지를 MT5 차트에서 바로 확인할 수 있습니다.
- 구성 가능한 업데이트 간격: 사용자 지정 가능한 확인 간격으로 실시간 업데이트를 즐겨보세요.
- 명확한 서식: 메시지는 가독성을 위해 명확한 서식과 적절한 간격으로 표시됩니다.
- 포괄적인 지원: 채널 게시물, 그룹 메시지 및 비공개 채팅과 호환됩니다.
- 자동 처리: 자동으로 메시지를 처리하고 차트에 표시합니다.
- 읽기 쉬운 댓글: 메시지는 MT5 차트에 읽기 쉬운 댓글 형식으로 표시됩니다.
설치 단계
1. 텔레그램 봇 만들기
- 텔레그램을 열고 "@봇파더" 를 검색합니다.
- 봇파더와 채팅을 시작합니다.
- 명령을 전송합니다: /newbot
- 지시를 따릅니다:
- 봇의 이름을 선택합니다.
- 사용자 이름을 선택합니다('bot'으로 끝나야 함).
- BotFather가 봇 토큰을 제공합니다. 이 토큰을 안전하게 보관하세요.
2. 봇 개인정보 보호 구성
- BotFather에서 다음 명령을 전송합니다: /mybots
- 봇을 선택합니다.
- "봇 설정"을 클릭합니다.
- "그룹 프라이버시" 를 클릭합니다.
- "끄기" 를 클릭하여 개인정보 보호 모드를 비활성화합니다.
- "뒤로" 를 클릭한 다음 "완료"를 클릭합니다.
3. 그룹/채널에 봇 추가하기
a. 그룹용:
- 원하는 그룹을 엽니다.
- 그룹 이름을 클릭합니다.
- "구성원 추가"를 클릭합니다.
- 봇을 검색합니다.
- 봇을 관리자로 추가합니다.
b. 채널의 경우:
- 원하는 채널을 엽니다.
- 채널 이름을 클릭합니다.
- "관리자"를 클릭합니다.
- "관리자 추가"를 클릭합니다.
- 봇을 검색합니다.
- 봇을 관리자로 추가합니다.
4. 메타트레이더 5 구성하기
- 메타트레이더 5를 엽니다.
- 도구 -> 옵션 -> 전문가 조언자로 이동합니다.
- "나열된 URL에 대한 웹 요청 허용"을 선택합니다.
- 허용된 URL에 "api.telegram.org"를 추가합니다.
- 확인을 클릭하여 설정을 저장합니다.
5. EA 설치하기
- EA 파일을 MT5 디렉토리에 복사합니다:
- TelegramToMT5.mq5를 MQL5/Experts/로 복사합니다.
- Telegram.mqh를 MQL5/Include/로 복사합니다.
- jason.mqh를 MQL5/Include/로 옮기세요.
- Common.mqh를 MQL5/Include/로 변경
- 메타트레이더 5를 재시작합니다.
- 탐색기 창을 엽니다(Ctrl+N).
- "전문가 조언" 에서 EA를 찾습니다.
- 차트에 끌어다 놓습니다.
6. EA 구성하기
- EA 설정에서 봇 토큰을 입력합니다.
- 업데이트 간격을 설정합니다(기본값: 1초).
- 확인을 클릭하여 EA를 시작합니다.
사용 방법
- EA는 자동으로 텔레그램 채널, 그룹, 비공개 채팅의 메시지를 MT5 차트에 바로 표시하기 시작합니다.
- 메시지는 적절한 서식과 띄어쓰기가 적용된 댓글로 표시됩니다.
- 표시되는 각 메시지에는 다음이 포함됩니다:
- 발신자 정보 (채널/그룹/개인 채팅)
- 발신자 정보 (그룹 및 비공개 채팅의 경우)
- 메시지 내용
- 타임스탬프
문제 해결
1. 메시지가 표시되지 않는 경우:
- 봇 토큰이 올바른지 확인합니다.
- 봇이 그룹/채널에 추가되었는지 확인합니다.
- 봇의 프라이버시 모드가 비활성화되어 있는지 확인합니다.
- MT5의 허용된 URL 목록에 api.telegram.org가 있는지 확인합니다.
- 모든 필수 파일이 올바른 디렉토리에 있는지 확인합니다.
2. "초기화 실패" 오류가 표시되는 경우:
- 인터넷 연결 상태를 확인합니다.
- 봇 토큰을 확인합니다.
- EA에 적절한 권한이 있는지 확인합니다.
- 필요한 파일이 모두 있는지 확인합니다.
3. 메시지가 지연되는 경우:
- EA 설정에서 업데이트 간격을 조정합니다.
- 인터넷 연결 속도를 확인하세요.
