QQE 메타트레이더 지표 또는 정량적 정성적 추정은 평활화된 RSI 지표의 다소 복잡한 계산을 기반으로 합니다. 결과적으로 별도의 지표 창에 빠른 지표와 느린 지표의 두 줄이 표시됩니다. 신호에 사용되는 중요한 지표 레벨(50)도 있습니다. 이 표시기에 대해 문자, 소리 및 이메일 알림을 사용 설정할 수 있습니다. 이 QQE 구현은 상위 차트주기를 표시하는 다중 차트주기 분석을 지원합니다. 이 인디케이터는 MT4, MT5에서 사용할 수 있습니다.

이 인디케이터가 위치한 차트의 기호가 변경되면 다른 모든 차트의 기호도 변경됩니다.