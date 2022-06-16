하나의 차트에 여러 개의 지표 넣기(파트 01): 개념 이해

소개

많은 트레이더들은 한 번에 여러개의 지표(예: RSI, STOCATIC, MACD, ADX 및 기타)를 모니터링하거 때로는 다른 자산을 인덱스로 만들어 모니터링할 때 거래에 대해 좀 더 자신감을 가지게 되기도 합니다. 후자의 경우 저의 경우는 미니 인덱스 WIN과 전체 인덱스 IND를 말합니다. 그러나 여기에는 다른 인덱스 유형도 포함될 수 있습니다. 따라서 WIN 또는 IND를 거래할 때 지수에 더 큰 비중을 두는 VALE, PETROBRAS, ITAU, BRADESCO 등과 같은 자산을 알아보는 것도 흥미로울 것입니다.

한 화면에서 이 작업을 수행하는 것은 까다로울 수 있습니다. 자산을 모니터링하려면 여러 창을 열고 그에 따라 자산을 배치할 수 있겠지만 기간을 변경하려면 각각의 창에서 수행해야 합니다. 수동 작업이 너무 많기 때문에 실수를 하거나 무언가를 잊어버릴 위험이 있습니다.

지표가 하위 창에 각각 표시되는 여러 지표를 추가하면 상황이 완전히 엉망이 됩니다. 고해상도 화면에서도 3개 이상의 지표를 추가하면 차트를 읽기 어렵습니다. 정보를 디스플레이 하는 전체가 완전히 지저분해집니다.

그러나 이에 대해 적용할 수 있는 솔루션(간단하지는 않지만)이 있습니다.





개념

화면에 RSI, SOCASTIC 및 MACD 정보가 있는 미니 지수 선물을 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이와 같이 말입니다:





주문을 하거나 주문을 관리할 수 있는 차트의 영역이 대폭적으로 축소된 것을 알 수 있을 것입니다. 이제 이것 외에 VALE3 차트도 근처에 두기로 결정했지만 다른 창을 추가로 열고 싶지는 않다고 가정해 보겠습니다. 가능한 솔루션은 화면에 차트 객체를 배치하는 것입니다. 그러나 차트 객체는 기본적으로는 지표를 내부에 배치하는 것을 허용하지 않으며, 차트 객체가 속한 자산의 시간 프레임에 연결되어 있지도 않습니다. 어쨌든 VALE3 차트를 열기로 결정하면 화면은 이제 아래 그림에 표시된 것과 같습니다.





만약 여러분이 PETROBRAS 및 ITAU 차트와 같은 더 많은 정보를 원하고 추가적으로 이동 평균을 놓고 싶다고 가정해 보십시오. 그러나 화면은 이미 넘쳐나고 있습니다. 특히 하나의 모니터를 사용하는 경우 읽기가 더 어려워집니다. 여러 대의 모니터를 사용하면 보기가 조금 쉬워지지만 여전히 너무 많은 정보가 있을 수 있습니다. 또한 이 경우 정보들이 서로 연결되지 않아 이 데이터로 작업하기가 매우 어렵습니다. PETROBRAS 및 ITAU 차트에서는 RSI 또는 SOCASTIC과 같은 지표를 실행하지 않는다는 점에 유의하십시오. 이렇게 하면 더 많은 정보가 추가되어 읽기가 더 어려워지기 때문입니다. 화면은 어지러워 질 것입니다.





이 혼란을 피하기 위한 보다 좋은 솔루션이 있습니다. 실제로 우리는 거래를 할 때 뒤를 돌아보지 않습니다. 일반적으로 우리는 몇개의 이전의 값만 확인하므로 아주 오래된 값을 표시할 필요는 없습니다. 정말 중요한 것은 우리가 보는 정보(차트와 값 포함)가 어떻게든 상호 연결되어 있는지 확인하는 것입니다. 아래에 표시된 변형은 어떻습니까?





처음에는 다소 혼란스러워 보일 수 있지만 이제 모든 정보가 하나의 차트에 연결됩니다. 따라서 분석하려는 기간을 변경하면 MetaTrader 5는 특정 데이터를 고정된 기간으로 유지하도록 지시하지 않는 한 모든 관련 데이터를 자동으로 변경합니다. 모든 데이터가 서로 연결되어 있으므로 이 창을 이동할 수 있으며 정보도 이 창과 함께 이동합니다. 개념은 매우 간단합니다: MetaTrader 5에 원하는 것과 원하는 방식을 지시하면 나머지는 알아서 처리합니다. 요즈음 기준으로는 표준보다 작은 것으로 간주되는 FULL HD(1920 x 1080) 모니터에서도 각 지표의 너비가 약 300픽셀(6개의 요소가 있는 경우)이므로 위와 같이 창이 전혀 어수선해 보이지 않습니다. 그러나 MACD, STOCATIC 및 RSI만 사용하는 경우와 같이 지표의 수가 적은 경우 결과는 아래 그림과 같습니다.





좋아 보이지 않나요? 이제 정보를 보여주는 디스플레이가 더 이상 혼란스럽지 않기 때문에 훨씬 더 편하게 보고 분석할 수 있습니다. 이러한 데이터의 배열은 여러분이 주문하고 관리하기에 좋은 그래픽 공간을 제공합니다. 노트북으로 작업하는 사람들도 읽을 수 있고 잘 정리된 데이터를 갖게 됩니다.





계획

당신은 아마 내가 이것을 어떻게 했는지 궁금해하고 아마도 그렇게 하는 것이 매우 어렵다고 생각할 것입니다. 놀라운 일처럼 보이지만 모든 것이 매우 간단하고 쉽게 재현될 수 있습니다. 물론 할 수 있는 일은 이보다 훨씬 더 많습니다. 그러나 모든 사람이 MetaTrader 5에서 이러한 예시의 방식을 사용할 수 있도록 기본적인 사항에 중점을 둘 것입니다. 먼저 MetaTrader 5템플릿이 작동하는 방식을 이해해야 합니다. 이들을 생성하는 방법이나 사용 방법을 모르신다면 아래 안내를 따르시면 됩니다. 다음은 제가 제안한 시스템이 수행할 수 있는 작업의 예입니다.





VALE3의 차트입니다. VALE3 하위 창 내부에는 지표가 있는데 이는 작동 방식에 대한 기본 지식 없이는 불가능합니다. TEMPLATES는 다양한 것을 구현할 수 있는 환경설정 파일입니다. 그러나 우리가 그것들을 진정으로 이해할 때에만 기발한 아이디어가 나타날 수 있습니다. 차트 시작 지표를 설정하고 색상 모델, 기술적 분석 라인 등을 적용할 때 이러한 모든 설정을 저장하게 되면 이후 다른 자산으로 "이동"하거나 할때 다시 이 모든것을 설정할 필요 없이 동일한 환경설정을 사용할 수 있습니다.

많은 사용자는 간단하게 환경설정을 변경하거나 준비된 템플릿을 적용하여 빠른 분석을 수행할 수 있도록 여러 지표와 함께 이러한 유형의 여러 파일을 만듭니다. 이것은 다음과 같이 작동하기 때문에 매우 실용적입니다. RSI를 사용하는 템플릿과 동일한 자산에 대해 Stochastic을 사용하는 템플릿이 있다고 가정해 보겠습니다. 그러나 실제적으로는 MA 설정으로 인해 RSI 템플릿이 스토캐스틱과 매우 다를 수 있으므로 디스플레이에서 두 지표를 동시에 사용할 수 없거나 정보의 양이 많아져서 읽기가 어렵게 됩니다. 가장 좋은 솔루션은 RSI용과 Stochastic용의 두 개의 환경설정 파일을 만드는 것입니다. 필요할 때마다 원하는 파일을 로드하기만 하면 MetaTrader 5가 필요한 모든 설정을 적용합니다. 그것이 이 파일을 사용하는 목적입니다: 일을 더 쉽고 편리하게 만드는 것입니다. 이제 우리는 다음 단계로 넘어갈 것입니다. 위에서 설명한 대로 파일을 사용했습니다. 이제 더 나아가겠습니다. 템플릿이 아직 익숙하지 않다면 이 파일을 만드는 방법을 설명하겠습니다. 기본적이지만 절대적으로 필요한 정보입니다.





계획 1.1(활성 모드)

초보자를 위해 이러한 환경설정 파일 중 하나를 만드는 방법에 대해 알아 보겠습니다. 우선 원하는 심볼의 차트를 열고 필요한 모든 지표를 실행합니다. 이 기사의 목적을 위해 별도의 하위 창에서 실행되는 지표를 사용하지 않겟습니다. 차트를 아래 표시된 것과 다소 유사하게 하기 위해서입니다.





이것은 분명해야 합니다. 그런 다음 아래 그림과 같이 환경설정을 파일로 저장해야 합니다. 환경설정의 이름은 적절해야 합니다. 나중에 필요합니다. 이제 파일 이름을 어떻게 지정해야 하는지 알아봅니다. 환경설정을 적용 하려는 심볼과 동일한 이름을 사용하는 것이 좋습니다.





하지만 다른 이름을 사용하려면 그렇게 할 수 있을까요? 예, 이것이 트릭입니다. 이 시스템에서 사용할 모든 심볼이 동일한 그래픽 구성을 사용하는 경우 이전에 저장한 파일을 복사하여 관련 심볼에 해당하는 이름으로 저장할 수 있습니다. 예를 들어 Vale3.tpl을 생성하고 동일한 구성을 사용하는 다른 심볼이 있는 경우 Vale3.tpl의 복사본을 생성하고 이름을 변경합니다. Petr3.tpl, Itub3.tpl, Bbdc4.tpl 등으로 저장하는 것과 같이 말입니다. 템플릿은 동일한 설정을 사용할 것입니다. 변경해야 할 사항이 있으면 템플릿을 로드하고 필요한 설정을 변경한 다음 파일을 저장하기만 하면 됩니다. 이와 같이 간단합니다. 또 다른 질문이 있을 것입니다. 모든 환경설정 파일이 동일한 경우 정확한 자산을 지정하지 않고 모든 심볼에 대해 동일한 템플릿을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까? 그것 또한 가능하지만 이러한 방식으로 템플릿을 사용하고 향후 유지 관리하려면 템플릿의 세부 사항을 이해해야 합니다. 어쨌든 환경설정이 동일하더라도 다른 설정 파일을 만드는 것은 더 쉽습니다. 기본 설정을 복제하고 변경하는 방법을 이해하는 것이 중요하기 때문에 여기에 이 변형을 보여드립니다.

이상 모든 것이 명확하다면 다음 단계인 지표 모드로 넘어갑시다. 이 부분은 조금 더 작업이 필요합니다.





계획 1.2(지표 모드)

이제 활성 모드에 익숙해졌으므로 지표 모드에 대해 알아 보겠습니다. 지표 모드는 위에서 설명한 활성 모드와는 다른것이며 나중에 사용할 설정을 정확하고 단계별로 해야 합니다. 이 작업에 따라 최종 결과의 품질이 달라집니다.

시스템에서 RSI 지표를 사용한다고 가정합니다. 그러면 RSI 지표를 추가하고 사용하려는 방식으로 정확하게 설정하기만 하면 됩니다. 이것은 매우 중요하며 활성 모드와는 달리 원하는 정확한 결과를 얻으려면 각각의 환경 설정 파일을 만들어야 합니다.

지표를 구성했으면 활성 모드에서와 동일한 방식으로 파일을 저장합니다. 하지만 이번에는 자산의 이름 대신 사용된 지표를 지정합니다. 이를 사용하려는 모든 지표에 대해 수행하십시오. 많은 사용자가 이동 평균에 추가하고 싶어하는 거래량 지표처럼 지표에 추가적인 지표를 추가하려는 경우 환경설정 파일을 저장하기 전의 이 단계에서 추가해야 합니다. 나중에 하려고 하면 불가능합니다. 모든 설정을 새로 구성해야 합니다. 아래 그림은 이 과정을 보여줍니다:





위에 표시된 대로 정확하게 설정을 하면 지표를 수신하는 심볼에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 초보에게는 이상하게 들릴지 모르지만 MetaTrader 5의 경우 심볼을 표시하지 않고 지표를 저장하면 차트의 현재 심볼에 지표의 세트 파일이 사용되어야 하는 것으로 가정합니다. 이는 위 그림에서 볼 수 있듯이 ITUB3에 VOLUME 지표를 적용한 다음 이를 WING22에 적용하면 WING22에 해당하는 값을 얻었습니다.





주목:

지표 템플릿을 저장하는 동안 자산의 일부가 보이는 경우 지표 설정은 현재 심볼에 적용 되지 않습니다 . 대신, 그것들은 그것이 구성된 심볼에 적용될 것입니다(아래 그림과 같이). 그렇기 때문에 지표 설정을 저장할 때 매우 주의해야 합니다.





위 그림의 RSI 값에 주목하십시오. 왼쪽 차트는 WING22인 메인 차트의 값을 나타내고 오른쪽 하단의 값은 ITUB3의 값을 나타냅니다. 여러 상황에서는 이것이 매우 유용함에도 불구하고 시스템을 사용하기 시작하는 사람들에게 안 좋을수도 있기 때문에 이 점에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 그러나 적절히 사용하면 다양한 자산을 읽고 분석하는 데 커다란 이점을 제공합니다.





계획 1.3(사용자 인터페이스)

사용하고자 하는 모든 파일을 설치하고 저장한 후 on-chart 요소를 선택하고 구성하는 방법을 살펴보겠습니다. 각 지표의 시각화 방법은 아래 스크린샷에 표시된 두 가지 명령을 통해 사용자가 정합니다.





여기서는 지표와 자산을 분리했습니다. 모두 한 줄에 넣을 수도 있지만 시스템에 추가하기 쉽도록 구분하기로 했습니다. 어떤 경우에는 매우 유사한 이름을 가질 수 있으므로 지표 또는 자산을 추가하는지 더 명확해집니다. 그러나 명령 구문은 변경되지 않습니다. 두 경우 모두 설정 파일은 세미콜론 ";"으로 구분됩니다. 명령의 예는 다음 표에 나와 있습니다.

명령 결과 RSI RSI라는 구성 파일을 추가합니다. RSI, MACD 먼저 RSI란 이름의 설정 파일을 추가한 다음 MACD라는 파일을 추가합니다. RSI ; MACD 이전과 동일한 효과(공백을 사용하여 읽기 쉽도록 할 수 있음) MACD 3; IFR14 먼저 MACD 3이라는 설정 파일을 추가한 다음 IFR14라는 파일을 추가합니다.

위의 표는 지표와 관련한 명령을 사용하는 방법을 보여줍니다. 다음 표는 자산에 대해 동일한 것을 보여줍니다. 지표 영역에 자산을 추가하거나 그 반대의 경우는 구문 오류로 간주되어 잘못된 데이터가 나타나므로 명령을 추가하거나 편집할 때 주의하십시오.

명령 결과 VALE3 VALE3이라는 설정 파일을 추가하면 VALE3 자산이 열리고 차트창의 아래의 하위 창에 표시됩니다. VALE3 ; ITUB3 VALE3이라는 파일을 추가한 다음 ITUB3이라는 파일을 추가합니다. 두 자산(VALE3 및 ITUB3)이 각각의 하위 창에 열리고 표시됩니다. 베일4 ; ITUB5 이 두 자산이 존재하지 않으므로 작동에 유의합니다. 파일이 존재하더라도 현재 자산의 데이터를 사용하는 것은 논리적 오류이므로 자산 데이터는 유효하지 않습니다.

기본적으로 그게 전부입니다. 명령은 세미콜론 ";"으로 구분해야 합니다. 지표명은 어떤 이름이든 사용할 수 있지만 자산의 경우 파일 이름이 자산 이름과 일치해야 하며 자산이 존재하지 않거나 만료되면 잘못된 데이터가 생성되기 때문에 자산이 반드시 있어야 합니다. 차트 하위 창에서 스케일을 구성할 수 있는 옵션이 하나 더 있습니다. 특정 항목을 더 자세히 분석하고 싶을 때 매우 유용할 수 있습니다. 기본 배율은 4로 설정되어 있지만 0에서 5 사이의 값을 사용할 수 있습니다. 여기서 0은 최대 데이터 표시 밀도이고 5는 최소 밀도입니다. 데이터 밀도 설정이 포함된 이러한 명령은 다음과 같이 표시됩니다.

명령 결과 RSI:2 RSI라는 환경설정 파일을 추가하면 데이터가 2의 척도로 표시됩니다. RSI; MACD:1 스케일이 4인 RSI 환경설정 파일과 스케일이 1인 MACD 설정이 있는 파일을 추가합니다. RSI : 2; MACD: 5 스케일이 2인 RSI 설정 파일과 스케일이 5인 MACD 설정이 있는 파일을 추가합니다. VALE3:2 스케일이 2인 VALE3 설정 파일을 추가하고 해당 차트의 하위 창에 자산 데이터를 표시합니다. 베일3:3; ITUB3:0 눈금이 3인 VALE3 설정과 눈금이 0인 ITUB3을 추가합니다. 각 차트 하위 창에서 각 자산의 데이터를 사전 설정합니다.

따라서 사용된 설정 파일의 이름을 지정하고 그 뒤에 콜론 ":"과 스케일을 나타내는 숫자 값을 지정합니다. 0에서 5 사이의 값을 사용하는 것은 구문 오류로 간주되며 데이터가 예상과 다를 수 있습니다.





결론:

이 부분에서 나는 내부 코드와 관련한 아이디어(세부 내용은 다루지 않았지만)를 소개했습니다. 이 아이디어는 많은 사람들이 예상치 못한 것일 수 있으므로 시스템 소개에 대해 별도의 기사를 할애했습니다. 다음 글에서는 코드를 진행하겠습니다. 지금은 여러분의 궁금증을 유발하기 위해 다음과 같은 질문을 해 보겠습니다. 시스템은 실제로 어떻게 구현됩니까?



