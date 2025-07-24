シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Premium Investment 1
Adi Hendrajaya

Premium Investment 1

Adi Hendrajaya
レビュー1件
信頼性
256週間
1 / 2.8K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 1 461%
Monex-Server3
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 753
利益トレード:
1 646 (93.89%)
損失トレード:
107 (6.10%)
ベストトレード:
1 201.86 USD
最悪のトレード:
-1 022.20 USD
総利益:
43 535.60 USD (462 590 pips)
総損失:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
最大連続の勝ち:
554 (12 143.49 USD)
最大連続利益:
12 143.49 USD (554)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
93.30%
最大入金額:
32.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
733 (41.81%)
短いトレード:
1 020 (58.19%)
プロフィットファクター:
4.34
期待されたペイオフ:
19.12 USD
平均利益:
26.45 USD
平均損失:
-93.68 USD
最大連続の負け:
14 (-7 428.98 USD)
最大連続損失:
-7 428.98 USD (14)
月間成長:
1.17%
年間予想:
14.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
245.10 USD
最大の:
7 428.98 USD (34.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.19% (7 428.98 USD)
エクイティによる:
46.69% (8 097.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSDb 571
EURUSDb 363
USDCADb 282
GBPUSDb 242
AUDUSDb 78
USDCHFb 57
AUDUSD_ 52
USDJPYb 32
USDCHF_ 22
USDJPY_ 19
XAUUSDb 15
XAUUSD_ 7
GBPUSD_ 5
NZDUSD_ 3
USDCAD_ 3
EURUSD_ 1
CLS10_ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSDb 8.5K
EURUSDb 9.2K
USDCADb 5.7K
GBPUSDb -440
AUDUSDb 1.4K
USDCHFb 1.4K
AUDUSD_ 1.9K
USDJPYb 1.8K
USDCHF_ 2.1K
USDJPY_ 429
XAUUSDb 911
XAUUSD_ 733
GBPUSD_ -127
NZDUSD_ 15
USDCAD_ 9
EURUSD_ 6
CLS10_ -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSDb 91K
EURUSDb 92K
USDCADb 81K
GBPUSDb 3.8K
AUDUSDb 16K
USDCHFb 13K
AUDUSD_ 20K
USDJPYb 9.6K
USDCHF_ 24K
USDJPY_ 6K
XAUUSDb 9.1K
XAUUSD_ 7.4K
GBPUSD_ -1.3K
NZDUSD_ 154
USDCAD_ 118
EURUSD_ 59
CLS10_ -39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 201.86 USD
最悪のトレード: -1 022 USD
最大連続の勝ち: 554
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +12 143.49 USD
最大連続損失: -7 428.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.

Capital Requirements

Leverage 1:100

Focused on Forex, with the following minimum capital:

 * Micro Account: USD 2,000

 * Mini Account: USD 20,000

 * Regular Account: USD 200,000

For inquiries, please contact:

Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC

Telephone: 081 834 5884


平均の評価:
Rajat Biltoria Onkar Singh
339
Rajat Biltoria Onkar Singh 2025.07.24 08:59 
 

all green

2025.01.02 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.99% of days out of 1422 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.01 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 01:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.24 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 12:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 10:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 20:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.12 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.12 17:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.05.29 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
