配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|571
|EURUSDb
|363
|USDCADb
|282
|GBPUSDb
|242
|AUDUSDb
|78
|USDCHFb
|57
|AUDUSD_
|52
|USDJPYb
|32
|USDCHF_
|22
|USDJPY_
|19
|XAUUSDb
|15
|XAUUSD_
|7
|GBPUSD_
|5
|NZDUSD_
|3
|USDCAD_
|3
|EURUSD_
|1
|CLS10_
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSDb
|8.5K
|EURUSDb
|9.2K
|USDCADb
|5.7K
|GBPUSDb
|-440
|AUDUSDb
|1.4K
|USDCHFb
|1.4K
|AUDUSD_
|1.9K
|USDJPYb
|1.8K
|USDCHF_
|2.1K
|USDJPY_
|429
|XAUUSDb
|911
|XAUUSD_
|733
|GBPUSD_
|-127
|NZDUSD_
|15
|USDCAD_
|9
|EURUSD_
|6
|CLS10_
|-39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSDb
|91K
|EURUSDb
|92K
|USDCADb
|81K
|GBPUSDb
|3.8K
|AUDUSDb
|16K
|USDCHFb
|13K
|AUDUSD_
|20K
|USDJPYb
|9.6K
|USDCHF_
|24K
|USDJPY_
|6K
|XAUUSDb
|9.1K
|XAUUSD_
|7.4K
|GBPUSD_
|-1.3K
|NZDUSD_
|154
|USDCAD_
|118
|EURUSD_
|59
|CLS10_
|-39
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.
Capital Requirements
Leverage 1:100
Focused on Forex, with the following minimum capital:
* Micro Account: USD 2,000
* Mini Account: USD 20,000
* Regular Account: USD 200,000
For inquiries, please contact:
Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC
Telephone: 081 834 5884
