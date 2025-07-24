- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 753
盈利交易:
1 646 (93.89%)
亏损交易:
107 (6.10%)
最好交易:
1 201.86 USD
最差交易:
-1 022.20 USD
毛利:
43 535.60 USD (462 590 pips)
毛利亏损:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
最大连续赢利:
554 (12 143.49 USD)
最大连续盈利:
12 143.49 USD (554)
夏普比率:
0.20
交易活动:
93.30%
最大入金加载:
32.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 天
采收率:
4.51
长期交易:
733 (41.81%)
短期交易:
1 020 (58.19%)
利润因子:
4.34
预期回报:
19.12 USD
平均利润:
26.45 USD
平均损失:
-93.68 USD
最大连续失误:
14 (-7 428.98 USD)
最大连续亏损:
-7 428.98 USD (14)
每月增长:
1.42%
年度预测:
17.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
245.10 USD
最大值:
7 428.98 USD (34.66%)
相对跌幅:
结余:
51.19% (7 428.98 USD)
净值:
46.69% (8 097.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSDb
|571
|EURUSDb
|363
|USDCADb
|282
|GBPUSDb
|242
|AUDUSDb
|78
|USDCHFb
|57
|AUDUSD_
|52
|USDJPYb
|32
|USDCHF_
|22
|USDJPY_
|19
|XAUUSDb
|15
|XAUUSD_
|7
|GBPUSD_
|5
|NZDUSD_
|3
|USDCAD_
|3
|EURUSD_
|1
|CLS10_
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSDb
|8.5K
|EURUSDb
|9.2K
|USDCADb
|5.7K
|GBPUSDb
|-440
|AUDUSDb
|1.4K
|USDCHFb
|1.4K
|AUDUSD_
|1.9K
|USDJPYb
|1.8K
|USDCHF_
|2.1K
|USDJPY_
|429
|XAUUSDb
|911
|XAUUSD_
|733
|GBPUSD_
|-127
|NZDUSD_
|15
|USDCAD_
|9
|EURUSD_
|6
|CLS10_
|-39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSDb
|91K
|EURUSDb
|92K
|USDCADb
|81K
|GBPUSDb
|3.8K
|AUDUSDb
|16K
|USDCHFb
|13K
|AUDUSD_
|20K
|USDJPYb
|9.6K
|USDCHF_
|24K
|USDJPY_
|6K
|XAUUSDb
|9.1K
|XAUUSD_
|7.4K
|GBPUSD_
|-1.3K
|NZDUSD_
|154
|USDCAD_
|118
|EURUSD_
|59
|CLS10_
|-39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 201.86 USD
最差交易: -1 022 USD
最大连续赢利: 554
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +12 143.49 USD
最大连续亏损: -7 428.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.
Capital Requirements
Leverage 1:100
Focused on Forex, with the following minimum capital:
* Micro Account: USD 2,000
* Mini Account: USD 20,000
* Regular Account: USD 200,000
For inquiries, please contact:
Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC
Telephone: 081 834 5884
