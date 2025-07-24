信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Premium Investment 1
Adi Hendrajaya

Premium Investment 1

Adi Hendrajaya
1条评论
可靠性
256
1 / 2.8K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 1 461%
Monex-Server3
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 753
盈利交易:
1 646 (93.89%)
亏损交易:
107 (6.10%)
最好交易:
1 201.86 USD
最差交易:
-1 022.20 USD
毛利:
43 535.60 USD (462 590 pips)
毛利亏损:
-10 023.55 USD (92 247 pips)
最大连续赢利:
554 (12 143.49 USD)
最大连续盈利:
12 143.49 USD (554)
夏普比率:
0.20
交易活动:
93.30%
最大入金加载:
32.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 天
采收率:
4.51
长期交易:
733 (41.81%)
短期交易:
1 020 (58.19%)
利润因子:
4.34
预期回报:
19.12 USD
平均利润:
26.45 USD
平均损失:
-93.68 USD
最大连续失误:
14 (-7 428.98 USD)
最大连续亏损:
-7 428.98 USD (14)
每月增长:
1.42%
年度预测:
17.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
245.10 USD
最大值:
7 428.98 USD (34.66%)
相对跌幅:
结余:
51.19% (7 428.98 USD)
净值:
46.69% (8 097.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSDb 571
EURUSDb 363
USDCADb 282
GBPUSDb 242
AUDUSDb 78
USDCHFb 57
AUDUSD_ 52
USDJPYb 32
USDCHF_ 22
USDJPY_ 19
XAUUSDb 15
XAUUSD_ 7
GBPUSD_ 5
NZDUSD_ 3
USDCAD_ 3
EURUSD_ 1
CLS10_ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSDb 8.5K
EURUSDb 9.2K
USDCADb 5.7K
GBPUSDb -440
AUDUSDb 1.4K
USDCHFb 1.4K
AUDUSD_ 1.9K
USDJPYb 1.8K
USDCHF_ 2.1K
USDJPY_ 429
XAUUSDb 911
XAUUSD_ 733
GBPUSD_ -127
NZDUSD_ 15
USDCAD_ 9
EURUSD_ 6
CLS10_ -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSDb 91K
EURUSDb 92K
USDCADb 81K
GBPUSDb 3.8K
AUDUSDb 16K
USDCHFb 13K
AUDUSD_ 20K
USDJPYb 9.6K
USDCHF_ 24K
USDJPY_ 6K
XAUUSDb 9.1K
XAUUSD_ 7.4K
GBPUSD_ -1.3K
NZDUSD_ 154
USDCAD_ 118
EURUSD_ 59
CLS10_ -39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 201.86 USD
最差交易: -1 022 USD
最大连续赢利: 554
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +12 143.49 USD
最大连续亏损: -7 428.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

A comprehensive trading strategy utilizing fundamental analysis, combined with Fibonacci Retracement on time frames from H4 to W1. This approach employs a swing trading method and proper money management for calculated position averaging, aiming to achieve profitable and secure trading results for investors.

Capital Requirements

Leverage 1:100

Focused on Forex, with the following minimum capital:

 * Micro Account: USD 2,000

 * Mini Account: USD 20,000

 * Regular Account: USD 200,000

For inquiries, please contact:

Financial Consultant Adi Hendrajaya, S.H., M.Kn., CIC

Telephone: 081 834 5884


平均等级:
Rajat Biltoria Onkar Singh
339
Rajat Biltoria Onkar Singh 2025.07.24 08:59 
 

all green

2025.01.02 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.99% of days out of 1422 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.01 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 01:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.24 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 12:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 10:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 20:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.12 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.12 17:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.05.29 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
